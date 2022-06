Tom Cruise bate récord con "Top Gun: Maverick" 1:45

Nueva York (CNN Business) -- "Top Gun: Maverick" alcanzó nuevas alturas.



La secuela del éxito de taquilla de 1986, en la que Tom Cruise repite el famoso papel de Pete "Maverick" Mitchell, superó la marca de los US$ 1.000 millones en la taquilla mundial, según Paramount.

"Maverick" es la primera película en los más de 40 años de carrera de Cruise que alcanza el hito de los US$ 1.000 millones, y también es la segunda película más taquillera de la larga historia de Paramount en términos de cifras nacionales, solo por detrás de "Titanic" de 1997.

Además, "Maverick" ha conseguido sus impresionantes cifras de taquilla de una forma muy tradicional: se estrenó con un récord el fin de semana del Día de los Caídos y no ha bajado mucho el ritmo desde entonces.

"Es raro conseguir el tipo especial de alquimia que crea una verdadera película estrenada en día festivo y estamos absolutamente sorprendidos por la respuesta global", dijo Brian Robbins, presidente y CEO de Paramount Pictures, en un comunicado.

"Maverick" ha tenido un gran éxito de boca a boca, y el público, especialmente los mayores de 35 años, ha gravitado hacia la película. Esto es notable porque este grupo demográfico se ha mostrado algo reacio a volver a los cines desde el inicio de la pandemia.

Además, es la segunda película de la era de la pandemia que consigue recaudar US$ 1.000 millones en la taquilla mundial, uniéndose a "Spider-Man: No Way Home", estrenada en diciembre.

"Para cualquier película unirse al club de los mil millones de dólares es un logro monumental", dijo Paul Dergarabedian, analista sénior de medios de de Comscor, a CNN Business. "Pero el que 'Top Gun: Maverick' haya alcanzado los mil millones de dólares durante la pandemia es un poco diferente".

"Era la película perfecta en el momento perfecto porque estaba protagonizada por una de las últimas estrellas de cine de Hollywood, en una película que cumplía en todos los frentes con todos los públicos del mundo", añadió.

La crítica también se ha deshecho en elogios. La película, en la que Maverick regresa para enseñar a un nuevo grupo de pilotos a enfrentarse a una misión imposible, tiene una puntuación casi perfecta del 97% en el sitio de críticas Rotten Tomatoes.

Hasta ahora, la recaudación de "Maverick" es de más de US$ 520 millones en Estados Unidos y más de US$ 468 millones en el extranjero. Es la 50ª película de la historia que recauda más de mil millones de dólares en la taquilla mundial, sin tener en cuenta la inflación.

Durante el fin de semana, "Maverick" ocupó el segundo puesto en la taquilla nacional en su quinto fin de semana, con US$ 29,6 millones. El número 1 fue el biopic musical "Elvis", protagonizado por Austin Butler y Tom Hanks, que se estrenó con US$ 31,1 millones de dólares en EE.UU.