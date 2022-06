Vacunación de covid-19 a niños de 5 a 11 años en México: fechas, sedes y recomendaciones

Macías: Debemos vacunar a todos porque el covid no se irá 2:43

(CNN Español) -- La vacunación contra covid-19 para niños y niñas de 5 a 11 años de edad ya comenzó en México.

Desde este lunes, varios de los 32 estados de la República mexicana iniciaron con la aplicación de la primera dosis de Pfizer-BioNTech pediátrica. Cabe destacar que el esquema de vacunación para este grupo de edad es de dos dosis, con un intervalo de 21 días hasta un mes y medio entre la primera y la segunda dosis.

No todos los estados han dado fechas para la vacunación, esto debido a que la distribución de la vacuna en todo el territorio mexicano es escalonada. Sin embargo, en próximos días se darán a conocer todas las fechas en los canales oficiales de las entidades.

Los requisitos varían según el estado, pero en general recuerda:

Debes llevar el expediente de vacunación del menor (que se te otorga cuando lo registras en internet).

Es necesario que el niño o niña vaya acompañado de un adulto.

Identificación oficial del padre, madre o tutor, así como comprobante de domicilio.

CURP del menor

Autoridades como la Secretaría de Salud de Puebla dan algunas recomendaciones a tener encuentra antes de la vacuna, tales como:

No vacunarse si hay antecedentes de reacción alérgica grave (anafilaxia) o si se es alérgico a algún componente de la vacuna de Pfizer, como el polietilenglicol (PEG).

Asimismo, no vacunarse si se recibió plasma convaleciente recientemente. Es necesario esperar 90 días para poder vacunarse en este caso.

Tampoco se recomienda la vacuna para niños y niñas que viven con inmunosupresión.

Además, todos los menores de 5 a 11 años deberán esperar a otra jornada de vacunación si es que presentan temperatura mayor a 38 grados Celsius; si tienen trastornos de tipo hemorrágico; o si presentan síntomas de covid-19, siguen con un cuadro activo (es decir, que no han dado negativo a la prueba) o que aún no se recuperan.

Con esto dicho, te damos todos los detalles de la vacunación en territorio mexicano.

Vacunación covid-19 para niños y niñas de 5 a 11 años en los 32 estados de México

Aguascalientes

Todavía sin fechas en las páginas oficiales del estado.

Baja California

El estado comenzó este lunes la vacunación contra covid-19 para los menores de 5 a 11 años.

En una publicación en Facebook, la Secretaría de Salud de Campeche dio todos los detalles de las sedes habilitadas para este día, ubicadas en Mexicali, San Felipe, Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y Vicente Guerrero.

Asimismo, agregó que todas las personas deben estar atentas a las redes sociales de la Secretaría, pues las convocatorias para que los niños y niñas reciban la vacuna se publicarán diariamente.

Las redes oficiales donde puedes consultar esto son:

Facebook: @bc.secretariasalud

Twitter: @bc_ssalud

Instagram: @bc.secretariasalud

🔴💉Lunes 27 de junio📍Ubica tu sitio de

vacunación para niñ@s de 5 a 11 años contra el COVID-19 📲Recuerda que el registro📑 sigue abierto en https//mivacuna.salud.gob.mx

📍Ubica tu puesto más cercano 📲https://t.co/TPBSMGpknW pic.twitter.com/BSD53HEdDZ — Secretaría de Salud de Baja California (@BC_SSALUD) June 27, 2022

Baja California Sur

Todavía sin fechas en las páginas oficiales del estado.

Campeche

El pasado 24 de junio, la gobernadora del estado, Layda Sansores, informó en su cuenta de Twitter que la vacunación para niños y niñas de 5 a 11 años comenzará el martes 28 de junio en Campeche y Cuidad del Carmen.

En el siguiente tuit, puedes ver las sedes y los horarios:

Papás, mamás y tutores, no lo dejen pasar... El próximo martes 28 de junio inicia la vacunación contra COVID-19 para menores de 5 a 11 años, en Campeche y Ciudad del Carmen. Les comparto todas las sedes. pic.twitter.com/cfaWnUCsI2 — Layda Sansores (@LaydaSansores) June 25, 2022

Aún no se brinda información sobre si habrá vacunación otros días ni cuáles serán las sedes.

Chiapas

El gobernador del estado, Rutilio Escandón, indicó que este lunes comenzó la vacunación a menores de 5 a 11 años desde las 8 de la mañana.

Escandón no dio detalles sobre la vacunación en días siguientes, pero alentó a padres de familia a llevar a los niños a vacunarse en las decenas de sedes oficiales, que prácticamente se ubican en hospitales y centros de salud de la entidad.

En el siguiente video, puedes ver todas las sedes:

Hoy lunes 27 de junio, a las 8 de la mañana arrancó la vacunación contra el #COVID_19 para las y los niños de 5 a 11 años, la vacuna especial Pfizer pediátrica. Asimismo, si aún no cuentan con alguna dosis de este medicamento, aprovecha y acude a los Centros de Vacunación. pic.twitter.com/CrThKIKLUd — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) June 27, 2022

Chihuahua

Todavía sin fechas en las páginas oficiales del estado.

Coahuila

Los canales oficiales del estado de Coahuila no dieron a conocer un plan detallado sobre la vacunación a menores de 5 a 11 años.

Únicamente la Secretaría de Salud del estado señaló en una publicación de Facebook que la mañana de este lunes inició el proceso de vacunación para este sector de la población en la sede del Hospital General de Torreón, donde "se aplicarán 1.500 dosis diarias en un periodo de 8 días".

Colima

Todavía sin fechas en las páginas oficiales del estado.

Ciudad de México

La capital mexicana inició la vacunación para niños y niñas de 5 a 11 años este lunes. La etapa 1 para este sector de la población abarca a los menores que tienen 11 años cumplidos o que los cumplen en 2022, y podrán recibir la vacuna del lunes 27 de junio al viernes 1 de julio.

"Conforme vayan llegando las vacunas a la Ciudad estaremos anunciando las fechas para el resto de los niños de 5 a 10 años de edad", señaló la página web sobre vacunación de la capital.

Para los de 11 años cumplidos o por cumplir en 2022, deberán acudir según su apellido:

27 de junio: acuden los menores de dicha edad cuya primera letra de su apellido inicia con A, B y C

28 de junio: D, E, F y G

29 de junio: H, I, J, K, L y M

30 de junio: N, Ñ, O, P, Q y R

1 de julio: S, T, U, V, W, X, Y y Z

La Ciudad de México contará con 39 unidades de vacunación y estarán activas de 8:00 am a 03:00 pm. Para recibir cada sede por alcaldía, entra a https://vacunacion.cdmx.gob.mx/public/VacunacionJovenes15a17.xhtml

Durango

Todavía sin fechas en las páginas oficiales del estado.

Estado de México

Todavía sin fechas en las páginas oficiales del estado.

Guanajuato

En un comunicado, el gobierno del estado señaló que la vacunación para niños y niñas de 5 a 11 años comenzará esta semana.

En la primera etapa del proceso, se vacunará a los menores que cuenten con amparos ante el juez. Las dosis se aplicarán del martes 28 al jueves 30 de junio, y las sedes serán el Hospital de Especialidades Pediátrico de León y en el Materno Infantil de Irapuato.

"A partir de ahí, se estaría en condición de vacunar a cerca de 100 mil menores de este rango de edad, esto podría ser entre el jueves y viernes de esta misma semana. Está pendiente por definir en qué municipios va comenzar la aplicación puntos concretos y los horarios específicos", agregó en el comunicado.

Guerrero

Todavía sin fechas en las páginas oficiales del estado.

Hidalgo

La Secretaría de Salud del estado ha confirmado hasta este lunes los detalles de la vacunación para los municipios de Pachuca, Zempoala y Tizayuca.

Estos municipios aplicarán la vacuna del 28 de junio al 1 de julio. Las fechas se dividen por apellido y tienen un horario específico.

Jalisco

Todavía sin fechas en las páginas oficiales del estado.

Michoacán

La Secretaría de Salud del estado informó que la vacunación para niños y niñas de 5 a 11 años comenzará en el municipio de Morelia, donde se estará aplicando la dosis del 28 de junio al 1 de julio en un horario de 8:00 am a 2:30 pm.

Morelia contará con cuatro sedes, las cuales puedes ver a continuación:

Del 28 de junio al 1 de julio estaremos vacunando a los niños de 5 a 11 años de edad en Morelia.

El requisito será acudir con el formato de vacunación prellenado y el acta de nacimiento del menor.

El formato se puede descargar de la siguiente liga 👉 https://t.co/XgLLoewON3. pic.twitter.com/4kLujWXBxT — SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN (@SALUDMICH) June 27, 2022

Morelos

El gobierno del estado arrancó la vacunación a menores de 5 a 11 años este lunes y continuará hasta el viernes 1 de julio.

Se podrá acudir por la vacuna en un horario de 9:00 am a 4:00 pm en 13 unidades distribuidas en todo Morelos. Para consultar cada una de las sedes, ve la siguiente publicación:

📌Hoy inició la vacunación contra #COVID19 en niñas y niños de 5 a 11 años en #Morelos. 👏🏼 🏥Consulta las unidades médicas de @MorelosSalud donde se aplica: https://t.co/ySNFDbHKj9 y acude a la más cercana. ¡Elige cuidarte, vacúnate contra COVID-19!💪🏼💉🦠 pic.twitter.com/BAbRGDhiFq — Sría. de Salud (@SSM_Morelos) June 27, 2022

Nayarit

La Secretaría de Salud del estado indicó que la vacunación a menores de 5 a 11 años comenzará el miércoles 29 de junio en cinco municipios nayaritas: Acaponeta, Santiago Ixcuintla, Compostela, Ixtlán del Río y Tepic.

En dichos municipios, la vacunación será de 9:00 am a 5:00 pm, hasta el viernes 1 de julio. Revisa todos los detalles en la siguiente publicación:

Nuevo León

Todavía sin fechas en las páginas oficiales del estado.

Oaxaca

Todavía sin fechas en las páginas oficiales del estado.

Puebla

La Secretaría de Salud de Puebla indicó que la vacunación a menores de 5 a 11 años comenzará en la capital del estado (municipio de Puebla) a partir del martes 28 de junio y hasta el jueves 30 de junio.

Se podrá acudir de 8:00 am a 4:00 pm y habrá cuatro unidades de vacunación. Puedes revisar cuáles son las sedes y los requisitos en la siguiente publicación:

Querétaro

Todavía sin fechas en las páginas oficiales del estado.

Quintana Roo

La vacunación para menores de 5 a 11 años en este estado comenzará en los municipios de Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, según informó el gobernador Carlos Joaquín González.

En Isla Mujeres, se vacunará del lunes 27 de junio al viernes 1 de julio, de 8:00 am a 4:00 pm; en Lázaro Cárdenas, del 27 al 29 de junio, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm; y en Puerto Morelos, del 27 al 20 de junio, de 8:00 am a 5:00 pm.

Para ver los detalles de sedes y requisitos, ve el siguiente tuit:

¡Buenos días quintanarroenses! Esta semana inicia la aplicación de 1.ª dosis Pfizer para niñas y niños de 5 a 11 años en: #IslaMujeres y #PuertoMorelos y #LázaroCárdenas. Deberán asistir acompañados de un adulto. @SESA_QROO pic.twitter.com/eHA9COWkpW — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) June 27, 2022

San Luis Potosí

Todavía sin fechas en las páginas oficiales del estado.

Sinaloa

La Secretaría de Salud del estado informó que la vacunación para menores de 5 a 11 años iniciará desde este lunes 27 de junio en los municipios de Guasave, Los Mochis, Mazatlán y Culiacán.

Se podrá acudir por la vacuna en un horario de 8:00 am a 4:00 pm. No se dio a conocer hasta qué día estará disponible la vacuna en estos lugares.

Sonora

En Sonora, la vacunación para niños y niñas de 5 a 11 años comenzó este lunes en el municipio de Hermosillo. Aquí se podrá acudir por la dosis correspondiente hasta el viernes 1 de julio, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm. Más adelante se darán a conocer fechas de los demás municipios.

Para conocer los detalles de las 12 sedes vacunadoras disponibles, ve el siguiente tuit:

Arranca en #Hermosillo la vacunación contra el COVID-19 a niñas y niños de 5 a 11 años. ✅Recuerda llevar tu hoja de registro impresa, registra a tus hijos aquí: https://t.co/1Cn2XymVkM Próximamente municipios restantes. #APasoFirme #TierraDeOportunidades pic.twitter.com/jrbqcsKTsy — Gobierno del Estado de Sonora (@gobiernosonora) June 27, 2022

Tabasco

La vacunación para menores de 5 a 11 años comenzó en Tabasco desde el sábado 25 de junio. Este lunes, se continuaron poniendo dosis para este rango de edad, pero específicamente para niños y niñas con enfermedades crónicas y en el municipio de Centro.

Te recomendamos visitar la página de Facebook de la Secretaría de Salud de Tabasco, pues van informando diariamente sobre los procesos de vacunación.

Tamaulipas

Todavía sin fechas en las páginas oficiales del estado.

Tlaxcala

El gobierno del estado informó que desde este lunes 27 de junio y hasta el viernes 1 de julio se vacunará a niños y niñas de 5 a 11 años.

En esta primera semana, Tlaxcala seis unidades de vacunación, de las cuales destaca el Hospital General de Huamantla, que será la única sede permanente hasta el 1 de julio con horario de 9:00 am a 3:00 pm. Las otras cinco solamente estarán disponibles ciertos días y con otros horarios.

Para ver todos los detalles de sedes, disponibilidad y horario, ve la siguiente publicación:

Del 27 de junio al 1 de julio de 2022, los infantes de 5 a 11 años de edad de #Tlaxcala podrán recibir sus primeras y segundas dosis de vacunas contra #COVID19, con el biológico de Pfizer-BioNTech. Más información en https://t.co/iYWuMdd81m#UnaNuevaHistoria pic.twitter.com/E1yVdFx0A4 — Gobierno de Tlaxcala (@GobTlaxcala) June 26, 2022

Veracruz

En este estado, la vacunación a menores de 5 a 11 años comenzó en Xalapa, Boca del Río y el Puerto de Vereacruz este lunes 27 de junio y estará disponible hasta el miércoles 29 de junio,

En estos tres puntos, las sedes contarán con un horario de 8:00 am a 6:00 pm. Para consultar todos los detalles de las unidades vacunadora, te dejamos el siguiente tuit:

⭕️ Recuerda que a partir de hoy lunes 27 y hasta el miércoles 29 de junio se estarán aplicando primeras dosis a niñas y niños de 5 a 11 años en #Xalapa, Boca del Río y el Puerto de #Veracruz. Consulta la información completa aquí 👇 pic.twitter.com/JsIEWnGPdw — Gobierno de Veracruz (@GobiernoVer) June 27, 2022

Yucatán

El gobernador del estado, Mauricio Vila, informó que la vacunación en Yucatán para niños y niñas de 5 a 11 años comenzará en los municipios de Mérida y Espita a partir del martes 28 de junio y hasta el jueves 30 de junio.

La sede de Espita será la Casa de la Cultura; en tanto, la de Mérida será el Hospital Regional Militar, pero solo estará disponible para aquellos menores cuyos tutores tramitado un amparo legal, según Vila. No se dieron a conocer horarios.

Les informo del 28-30 de junio aplicaremos la vacuna #Pfizer Pediátrica, 1era dosis contra el Covid, para niños de 5 a 11 años:

✅28 de junio en #Espita en la Casa de la Cultura.

✅28 de junio en #Mérida en el Hosp. Militar, a menores cuyos tutores hayan tramitado un amparo legal pic.twitter.com/Ft2ESQE46i — Mauricio Vila (@MauVila) June 26, 2022

Zacatecas

Todavía sin fechas en las páginas oficiales del estado.