Elon Musk planea aumentar 'significativamente' los beneficios de cuidado de niños en sus empresas

(Reuters) -- El empresario multimillonario Elon Musk dijo el viernes que planeaba aumentar "significativamente" los beneficios de cuidado infantil en sus empresas, incluida Tesla Inc, y que los detalles probablemente se anunciarán el próximo mes.

Sus comentarios se produjeron un día después de que Musk tuiteara que hará todo lo posible para ayudar a lo que llamó "la crisis de la subpoblación", luego de un informe de los medios que decía que tenía gemelos secretos con un alto ejecutivo en su nueva empresa de chips cerebrales Neuralink.

"Los niños valen la pena si es posible. Planeo aumentar significativamente los beneficios de cuidado infantil en mis empresas", dijo Musk en un tuit.

Doing my best to help the underpopulation crisis.

A collapsing birth rate is the biggest danger civilization faces by far.

— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022