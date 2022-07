Descartan la presencia de un hombre armado dentro de un centro médico de Missouri

(CNN) -- El hospital fue despejado y no había nadie con un arma en las instalaciones o "en cualquier lugar cerca de las instalaciones" del Centro Médico de Western Missouri en Warrensburg, MO, a una hora al sureste de Kansas City, según el sargento Bill Lowe de la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri (MSHP, por sus siglas en inglés).

La MSHP fue notificada de que había un individuo armado en las instalaciones del hospital, un centro médico del condado sin ánimo de lucro que atiende a los residentes del condado de Johnson y del centro oeste de Missouri, alrededor de las 8:30 de la mañana, según Lowe.

"Despejamos todo en el hospital. No había nadie localizado", dijo el sargento Lowe, añadiendo que el MSHP ha determinado desde entonces que alguien hizo una amenaza, aunque el MSHP no está actualmente seguro de cómo llegó esa amenaza.

"Hemos hecho contacto con él. Ha sido arrestado y colocado en una retención de 24 horas, a la espera de cualquier tipo de orden de arresto", dijo Lowe a los periodistas. "Ese individuo fue detenido a una distancia significativa del hospital, en ese momento fue puesto bajo arresto y está siendo retenido en la Oficina del Sheriff del Condado de Johnson".

Los pacientes y el personal del Centro Médico de Western Missouri en Warrensburg, Missouri, fueron evacuados más temprano este viernes después de los informes de que un hombre con un arma de fuego se encontraba dentro del edificio principal, según un tweet del hospital y la Patrulla del Estado de Missouri (MSHP, por sus siglas en inglés). La Policía estatal está en el lugar.

"La policía en el lugar, y el personal y los pacientes están siendo evacuados ahora.* Esto no es un simulacro. Tirador activo en el edificio principal del Western Missouri Medical Center", informó el centro médico en su cuenta de Twitter.

*UPDATE: Police on site, and staff and patients being evacuated now.* This is not a drill. Active shooter at Western Missouri Medical Center main hospital building.

— WesternMoMed (@WesternMoMed) July 8, 2022