Líderes mundiales condenan el ataque contra Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón

Habrían disparado dos veces contra Shinzo Abe 1:52

(CNN) -- Tras conocerse la noticia de un ataque armado contra el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en un acto público en la ciudad de Nara este viernes, varios líderes mundiales han rechazado el ataque contra Abe.

Japón está "tratando de comprender esta difícil situación", dijo el líder de Japón.

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, dijo que el país estaba "tratando de comprender esta difícil situación".

Hablando en una conferencia de prensa este viernes, Kishida dijo que las autoridades "tomarían las medidas apropiadas para manejar la situación".

Kishida se dirigió a la nación en vivo desde Tokio mientras Japón acepta un raro acto de violencia política.

"Este no es un acto perdonable", dijo Kishida.

publicidad

Australia

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, escribió en una publicación de Twitter:

"Impactantes noticias de Japón de que le dispararon al ex primer ministro Shinzo Abe. Nuestros pensamientos están con su familia y el pueblo de Japón en este momento".

Shocking news from Japan that former PM Shinzo Abe has been shot - our thoughts are with his family and the people of Japan at this time — Anthony Albanese (@AlboMP) July 8, 2022

Los ex primeros ministros de Australia Scott Morrison y Kevin Rudd, cuyo mandato coincidió con el de Abe, también publicaron sus propios mensajes por separado.

"El primer ministro Abe es un gran y sabio amigo de Australia y uno de los líderes mundiales más importantes de la era de la posguerra. Nuestras oraciones están con él, su esposa Akie y el pueblo de Japón en este momento tan difícil", escribió Morrison.

El ex primer ministro australiano Malcom Turnbull tuiteó:

“Horrorizado por esta terrible noticia de Japón. Abe Shinzo es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo. En este momento debemos esperar y rezar para que salga adelante”.

Horrified by this terrible news from Japan. Abe Shinzo is one of the great leaders of our times. Right now we must hope and pray that he pulls through. https://t.co/KKx1eLO4nt — Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) July 8, 2022

Estados Unidos

Hablando antes de una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Bali, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo que estaba "profundamente entristecido".

“Tengo que decir antes de que nos reunamos lo profundamente entristecidos y preocupados que estamos por las noticias provenientes de Japón sobre el atentado contra la vida del primer ministro Abe”, dijo Blinken.

“No conocemos su condición... Nuestros pensamientos, nuestras oraciones, están con su familia, con el pueblo de Japón. Este es un momento muy, muy triste y estamos esperando noticias”.

El embajador de Estados Unidos en Japón, Rahm Emmanuel, tuiteó:

"Todos estamos entristecidos y conmocionados por el tiroteo del ex primer ministro Abe Shinzo. Abe-san ha sido un destacado líder de Japón y un aliado inquebrantable de EE.UU. El gobierno de EE.UU. y el pueblo estadounidense están orando por el bienestar de Abe-san, su familia y el pueblo de Japón”.

We are all saddened and shocked by the shooting of former Prime Minister Abe Shinzo. Abe-san has been an outstanding leader of Japan and unwavering ally of the U.S. The U.S. Government and American people are praying for the well-being of Abe-san, his family, & people of Japan. — ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) July 8, 2022

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump compartió sus mejores deseos para el exprimer ministro japonés Shinzo Abe en su plataforma de redes sociales Truth Social, calificando el tiroteo como "noticias absolutamente devastadoras".

Abe “era un verdadero amigo mío y, mucho más importante, de Estados Unidos”, escribió Trump. "Este es un tremendo golpe para la gente maravillosa de Japón, que lo amaba y admiraba tanto. ¡Todos estamos orando por Shinzo y su hermosa familia!".

Indonesia

Entre tanto, el ministro de Exteriores Retno Marsudi agregó que los representantes del G20 también transmitieron su "pésame y nuestras oraciones" por Abe.

India

El primer ministro de la India dijo estar "profundamente angustiado" por el "ataque" a Abe

El primer ministro indio, Narendra Modi, se unió el viernes a un coro de líderes mundiales para compartir sus buenos deseos después de que le dispararan al exlíder japonés Shinzo Abe.

"Profundamente angustiado por el ataque a mi querido amigo Abe Shinzo", escribió Modi en Twitter. "Nuestros pensamientos y oraciones están con él, su familia y el pueblo de Japón".

Deeply distressed by the attack on my dear friend Abe Shinzo. Our thoughts and prayers are with him, his family, and the people of Japan. — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2022

México

Lamentamos profundamente el atentado al ex-Primer Ministro Shinzo Abe, amigo de México y muy respetada figura de Japón en el mundo.Hacemos votos porque pueda superar la grave situación médica en la que se encuentra.Nuestra solidaridad con su familia,amigos y el pueblo japonés — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 8, 2022

El canciller de México, Marcelo Ebrard, escribió en Twitter que lamenta profundamente el tiroteo. “Esperamos que pueda superar la grave situación médica en la que se encuentra”, escribió.

Nueva Zelandia

La primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, dijo que estaba "profundamente conmocionada" al enterarse del tiroteo del exlíder japonés Shinzo Abe el viernes.

"Eventos como este nos sacuden a todos", dice la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

So deeply shocked to hear about the past PM of Japan-Shinzo Abe. He was one of the first leaders I met when I became PM. He was deeply committed to his role but also generous & kind. My thoughts are with his wife and the people of Japan. Events like this shake us all to the core. — Jacinda Ardern (@jacindaardern) July 8, 2022

"Fue uno de los primeros líderes que conocí cuando me convertí en primer ministro. Estaba profundamente comprometido con su papel, pero también era generoso y amable", escribió Ardern en Twitter. "Mis pensamientos están con su esposa y la gente de Japón. Eventos como este nos sacuden a todos".

Reino Unido

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson dijo en Twitter:

"Completamente consternado y entristecido por escuchar sobre el despreciable ataque contra Shinzo Abe. Mis pensamientos están con su familia y sus seres queridos".

Utterly appalled and saddened to hear about the despicable attack on Shinzo Abe. My thoughts are with his family and loved ones. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 8, 2022

Taiwán

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, también rechazó el ataque y dijo que Abe es un buen amigo.