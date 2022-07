Steve Bannon dice que está dispuesto a testificar ante la comisión del 6 de enero después de que Trump renuncie a los privilegios ejecutivos

Bannon dice que pasa a la ofensiva contra Biden 1:21

(CNN) — Steve Bannon, quien desafió una citación del Congreso y está listo para ir a juicio por cargos de desacato criminal, le dijo este sábado a la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 que ahora está dispuesto a testificar, idealmente en una audiencia pública, según una carta obtenida por CNN.

La reversión de Bannon se produce después de que recibió una carta del expresidente Donald Trump renunciando al privilegio ejecutivo, aunque tanto la comisión selecta de la Cámara de Representantes como los fiscales federales sostienen que el reclamo de privilegio nunca le dio a Bannon carta blanca para ignorar una citación del Congreso en primer lugar.

"Cuando recibió por primera vez la citación para testificar y proporcionar documentos, invoqué el Privilegio Ejecutivo. Sin embargo, observé cuán injustamente usted y otros han sido tratados, teniendo que gastar grandes cantidades de dinero en honorarios legales y todo el trauma por el que debe estar pasando por el amor a su país y por respeto a la oficina del presidente”, escribió Trump en una carta de este sábado a Bannon, que también fue obtenida por CNN.

“Por lo tanto, si llega a un acuerdo sobre la hora y el lugar para su testimonio, renunciaré al Privilegio Ejecutivo por usted, lo que le permite ingresar y testificar de manera veraz y justa”, agregó Trump, y luego denunció a la comisión de “ Delincuentes y Hackers".

Las cartas fueron reportadas por primera vez por The Guardian.

Bannon fue acusado el año pasado de dos cargos de desacato criminal al Congreso. Ha argumentado que era libre de ignorar su citación del Congreso para proteger los posibles reclamos de privilegio de Trump. Pero los fiscales federales y otros expertos legales han argumentado que el privilegio no se aplica a Bannon, quien dejó su puesto en la Casa Blanca como estratega jefe años antes de los disturbios en el Capitolio, y no le dio la autoridad para negarse a proporcionar documentos o testimonios a la comisión.

El equipo de Bannon entregó la nueva carta de Trump a la comisión del 6 de enero durante la noche, junto con una carta del abogado de Bannon, Bob Costello.

“Si bien el Sr. Bannon se ha mantenido firme en sus convicciones, las circunstancias ahora han cambiado”, escribió Costello. "El Sr. Bannon está dispuesto a, y de hecho prefiere, testificar en su audiencia pública".

Acusan a Bannon, exasesor de Trump, con dos cargos de desacato

La representante Zoe Lofgren, una demócrata de California que forma parte del panel del 6 de enero, le dijo a Jake Tapper de CNN en "State of the Union" este domingo que la comisión aún no ha tenido la oportunidad de discutir la carta de Bannon, pero que "espero que tendremos noticias de él y hay muchas preguntas que tenemos para él".

Lofgren, sin embargo, dijo que el testimonio público de Bannon era poco probable y señaló que la comisión generalmente hace declaraciones. “Esto continúa hora tras hora tras hora. Queremos obtener respuestas a todas nuestras preguntas, y no se puede hacer eso en un formato en vivo”, dijo.

La comisión del 6 de enero estaba interesada en hablar con Bannon sobre sus comunicaciones con Trump en diciembre de 2020, cuando supuestamente Bannon lo instó a concentrarse en la certificación del 6 de enero de los resultados de las elecciones presidenciales. Los miembros de la comisión también estaban interesados ​​en los comentarios de Bannon en el período previo a la insurrección del Capitolio, incluido un podcast del 5 de enero, en el que predijo: "Mañana se desatará el infierno".

Bannon, quien se declaró inocente de sus cargos de desacato, iba a ir a juicio el 18 de julio. Brindar testimonio no necesariamente lo absolvería de los cargos penales de desacato que enfrenta, por lo que no está claro cómo se vería afectado su próximo juicio si Bannon llega a un acuerdo con la comisión para testificar. Está programado para comparecer ante el tribunal para una audiencia en su caso este lunes.

Un portavoz de la comisión no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Morgan Rimmer de CNN contribuyó a este reporte.