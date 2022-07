Fauci anuncia que planea retirarse al finalizar el mandato de Biden

Fauci: Ojalá variante de covid-19 no aumente hospitalizaciones 0:54

(CNN) -- El Dr. Anthony Fauci planea retirarse al final del actual mandato del presidente Joe Biden, dijo el lunes a CNN el principal experto en enfermedades infecciosas del Gobierno de EE.UU.



Fauci, que es el principal asesor médico de Biden y ha sido director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) durante décadas, dijo que actualmente no tiene en mente una fecha concreta de jubilación ni ha iniciado el proceso para retirarse.

"Lo he dicho durante mucho tiempo", dijo Fauci sobre sus planes de dejar el Gobierno antes de que finalice el actual mandato de Biden, que termina en enero de 2025.

"Para cuando lleguemos al final del primer mandato de Biden, es muy probable (que me retire)", dijo Fauci.

Politico publicó este lunes una entrevista con Fauci en la que afirmaba que no esperaba seguir en el Gobierno hasta que se erradicara el coronavirus, ya que, dijo, "creo que vamos a vivir con esto" durante años.

Fauci dijo el lunes en el programa "At This Hour" de CNN que, aunque sus recientes comentarios sobre su retiro se interpretaron como el anuncio de un plan de jubilación, solo quería decir "que es extremadamente improbable, de hecho, seguro, que no voy a estar aquí más allá de enero de 2025".

Fauci dijo que siente que ha establecido un buen sistema en el NIAID para facilitar una transición suave en la agencia y que quiere buscar otras oportunidades profesionales una vez que finalmente se vaya.

"Elijo a todo el mundo que ocupa un puesto de influencia en mi instituto. Es algo en lo que llevo trabajando cuatro décadas. Así que tenemos un buen sistema", dijo Fauci a Kate Bolduan de CNN. "Obviamente, no se puede seguir para siempre. Quiero hacer otras cosas en mi carrera, aunque estoy en una edad bastante avanzada. Tengo la energía y la pasión para seguir queriendo dedicarme a otros aspectos de mi carrera profesional y voy a hacerlo en algún momento. No sé exactamente cuándo, pero no me veo en este trabajo hasta el punto de no poder hacer nada más después".

A sus 81 años, Fauci ha servido durante más de cinco décadas bajo siete presidentes, asesorando a todos los presidentes estadounidenses desde Ronald Reagan.

En su etapa como director del NIAID, Fauci ha contribuido a dirigir la respuesta de la sanidad pública federal a la crisis del VIH/SIDA, el ébola, el virus del zika y los sustos del ántrax. Pero fue empujado al centro de atención nacional al comienzo de la pandemia de coronavirus, emergiendo como una voz clave en la salud pública durante la administración de Trump.

Fauci y el entonces presidente Donald Trump discreparon públicamente sobre cómo abordar la pandemia, cuál era el mensaje correcto para el pueblo estadounidense y cómo equilibrar la reapertura con la prevención de nuevos contagios. En todo momento, Trump insistió en que respetaba a Fauci pero no estaba de acuerdo con su enfoque. Pero en el punto más bajo de su relación, Trump sugirió que estaba considerando despedir al médico. Los ataques de los aliados de Trump llevaron a reforzar la seguridad de Fauci.

En 2020, Fauci dijo a Sanjay Gupta, de CNN, que tuvo que conseguir protección de seguridad después de que su familia recibiera amenazas de muerte y acoso.

Fauci dijo este lunes a "At This Hour" que las presiones políticas no influyeron en su decisión de dejar finalmente su cargo.

"No tiene nada que ver con las presiones, ni con todas las demás tonterías de las que se oye hablar, todas las críticas mordaces y los ataques. Eso no influye en mí", dijo.

Fauci dijo el pasado noviembre que solo esperaba dejar su cargo cuando el brote de covid-19 estuviera "en el pasado".

"Soy el director del instituto que ahora ha sido muy importante en la investigación básica para dar lugar a los medicamentos que tendrán un impacto importante en el tratamiento del covid-19. Eso es lo que hago", dijo Fauci al programa "Sunday Morning" de la CBS. "Así que voy a seguir haciéndolo hasta que este brote de covid-19 esté en el pasado, independientemente de lo que alguien diga de mí, o quiera mentir y crear locas invenciones por motivaciones políticas".

-- Christina Maxouris y Paul LeBlanc de CNN contribuyeron con este reportaje.