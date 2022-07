Las criptomonedas se están recuperando. ¿Será un repunte duradero?

Crisis de criptomonedas afecta a activos digitales 1:09

Nueva York (CNN Business)-- Ha sido un año completamente brutal para los inversores en bitcoin y otras criptomonedas.



El bitcoin ha perdido más de la mitad de su valor en 2022. Ahora, con un precio que ronda los US$ 23.000, se encuentra casi 65% abajo de su máximo del año pasado de casi US$ 70.000. El valor de todas las criptomonedas ha caído de unos US$ 2.2 billones a finales de 2021 a poco más de un billón.

Bitcoin, la principal criptomoneda del mundo, representa un 42% del mercado total, pero 2022 ha sido igual de difícil para los propietarios de otros valores cripto como Coinbase. Las acciones de la plataforma de comercio de criptomonedas han caído un 75% en lo que va del año. Las acciones de su competencia Robinhood han perdido la mitad de su valor.

Todavía hay esperanza de que haya pasado lo peor. El bitcoin ha recuperado más del 15% en la última semana, y dos criptomonedas importantes han tenido un repunte aun mayor.

Solana aumentó más de 35% en los últimos siete días, mientras que el ethereum ha crecido casi 45%. El ether, la segunda criptomoneda mejor valuada, se utiliza ampliamente para financiar adquisiciones de NFTs, tokens no fungibles, los valores digitales que han arrasado con el mundo de los coleccionables.

Coinbase también ha tenido un repunte y había subido un 9% el lunes. La empresa de software MicroStrategy, que contaba con casi 130.000 bitcoins en su cuenta hasta el 30 de junio, tuvo un repunte de más del 35% en los últimos cinco días.

El repunte de las criptomonedas podría servir de validación para los defensores del sector. Al mismo tiempo, podría representar un recordatorio de que el mercado emergente seguirá siendo volátil por ahora.

Es de esperar más volatilidad

"Registraremos un repunte a más largo plazo en el sector de activos digitales, pero no me emocionaría mucho todavía”, dijo Joel Kruger, estratega de mercados de LMAX Group. "Este sigue siendo un mercado emergente".

Kruger dijo que la recuperación del bitcoin ha quedado rezagada con respecto a los movimientos alcistas más pronunciados del ether y otras criptomonedas más pequeñas, y sigue siendo una preocupación a corto plazo. El grupo más amplio de criptomonedas y acciones no podrá disfrutar de una recuperación más significativa hasta que haya "un rebote más saludable" en el bitcoin, añadió.

Así que todo el bombo y platillo de que el bitcoin es el equivalente digital del oro es solo eso: bombo y platillo.

Como activo, el bitcoin se comporta de forma mucho más parecida a los volátiles valores tecnológicos que a materias primas mucho más estables como el oro o las monedas respaldadas por los gobiernos, como el dólar y el euro.

Los inversores también deben tener en cuenta que es posible que no haya suficiente interés en las criptomonedas para justificar los miles de monedas, tokens e intercambios que existen. Si ese es el caso, solo las criptomonedas más fuertes sobrevivirán y prosperarán.

"Las criptomonedas han experimentado una carrera similar a la de la era de las dotcom", cuando se crearon muchas ideas y empresas geniales, dijo Adam Grealish, jefe de inversiones de la empresa de gestión de patrimonio Altruist, en un correo electrónico. Pero también se lanzaron varias ideas y empresas no tan buenas, añadió.

Es probable que el mismo escenario se aplique a las criptomonedas. "Con mercados más duros, las empresas en posiciones más débiles y con modelos de negocio más débiles sentirán mucha presión", dijo Grealish.

No se lo digan a los defensores de las cripto. El repunte generalizado está elevando las acciones de casi todas las empresas vinculadas al sector. Varias empresas de minería de criptomonedas, que utilizan computadoras para resolver complejas ecuaciones matemáticas con el fin de generar nuevos bitcoins, han subido con fuerza en los últimos días.

Marathon Digital subió un 21% el lunes y ha subido más del 50% en la última semana. Riot Blockchain ha subido más de un 40% en los últimos cinco días, mientras que Hive Blockchain y Bitfarms han subido un 25% cada una.

Entonces, ¿han tocado finalmente fondo el bitcoin, ether y las principales criptomonedas? Hay algunas señales esperanzadoras.

Ganadores y perdedores

Dos bancos que proporcionan préstamos respaldados por criptomonedas y ofrecen depósitos en moneda digital, Silvergate Capital y Signature Bank, informaron este martes de ganancias e ingresos que superaron las previsiones de Wall Street.

También parece que la agitación del sector ha creado una serie de ganadores y perdedores entre las empresas que cotizan en bolsa y las nuevas empresas.

El prestamista de criptomonedas Celsius se vio obligado a declararse en quiebra a principios de este mes. Sin embargo, el gigante de las criptomonedas, de propiedad privada, FTX, sigue prosperando y ahora tiene una valoración de US$ 32.000 millones.

Recientemente, FTX acordó proporcionar una línea de crédito a la empresa de criptomonedas en dificultades BlockFi, y el multimillonario CEO de la compañía, Sam Bankman-Fried, ha hablado de utilizar la fuerza financiera de FTX para rescatar también a otras empresas de criptomonedas en dificultades.

Bankman-Fried también tiene una participación en Robinhood, y recientemente se habló de que FTX podría querer comprar la empresa de corretaje en dificultades. Bankman-Fried negó esos informes a CNN Business.