Varias partes de Estados Unidos atraviesan una ola de calor con temperaturas superiores a los 37 grados centígrados sin que se vislumbre una tregua

(CNN) -- Una peligrosa ola de calor que ha debilitado el centro-sur de Estados Unidos se extendió por todo el país este miércoles, con alrededor de 110 millones de personas bajo alertas de calor en más de dos docenas de estados desde California hasta Nueva Inglaterra. Muchas áreas han registrado temperaturas superiores a los 32 grados centígrados, e incluso han superado los 37 grados centígrados.

Eso ha llevado a los funcionarios públicos hacer una contundente advertencia para los ciudadanos: manténganse en lugares frescos y estén pendientes de los demás.

El calor más intenso se mantuvo en el suroeste y el centro-sur de Estados Unidos, con temperaturas máximas que superan los 37,7 grados centígrados en algunas partes, incluido Texas, donde las condiciones sofocantes han estimulado niveles récord de consumo de energía.

Lawton, Oklahoma, empató su récord el miércoles con una lectura de termómetros de 43,8 grados centígrados. Se estableció un récord diario alto en Abilene, Texas, que registró 43,3 grados centígrados. Otras partes del estado, incluidas Austin, Del Rio y San Antonio, también rompieron récords diarios con temperaturas que superaron los 37,7 grados centígrados.

Pero partes del valle de Ohio y el noreste, incluidas la ciudad de Nueva York, Filadelfia y Boston, también estaban bajo alertas de calor este miércoles y se espera que estas ciudades permanezca con altas temperaturas durante el fin de semana.

En Nueva York, se instó a los residentes a permanecer en lugares cerrados en los próximos días para evitar las "condiciones peligrosas que pueden provocar estrés por calor y enfermedades", dijo Jackie Bray, comisionada de la división de servicios de emergencia y seguridad nacional del estado. La mayoría de los lugares en el estado alcanzaron los 32 grados centígrados y más, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En Boston, la alcaldesa Michelle Wu declaró una emergencia por calor hasta el jueves y anunció que al menos 12 centros comunitarios abrirán para cualquiera que quiera refrescarse. Más de 50 juegos acuáticos estarán disponibles en los parques y áreas de juego de la ciudad, dijo.

Filadelfia declaró una "precaución por calor" desde el mediodía del martes hasta el jueves por la noche, instando a las personas a evitar estar afuera desde el mediodía hasta las 5 p.m. y usar acondicionadores de aire o ventiladores, dijo la ciudad en un correo electrónico a CNN.

El Departamento de Salud pública de Filadelfia declaró su primera emergencia de salud por calor de 2022 el miércoles debido a "condiciones extremadamente calurosas". La declaración activará programas de emergencia que incluyen equipos de campo especiales que realizan visitas domiciliarias y alcance para personas sin hogar, dijo la ciudad en un comunicado.

Se declara una emergencia de salud por calor cuando "la temperatura sube lo suficiente como para que las personas vulnerables, especialmente nuestros vecinos ancianos y familiares, tengan un mayor riesgo de enfermarse o morir a causa del calor", dijo la comisionada de salud, la Dra. Cheryl Bettigole.

Y no es solo Estados Unidos: la crisis climática ha llevado el clima al extremo en todo el mundo, con una ola de calor abrasador que también azotó Europa esta semana.

Ola de calor produce temperaturas récord en Oklahoma y Texas

Para gran parte del centro-sur de Estados Unidos, el calor del miércoles solo se sumó a las temperaturas brutales que la región había visto en los últimos días. En Texas y Oklahoma el martes, se establecieron una serie de temperaturas máximas récord para ese día en particular.

De hecho, el martes fue el día más caluroso del año en Oklahoma y el oeste del norte de Texas, con temperaturas récord en Oklahoma City y Wichita Falls, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Hasta el martes, el área de Austin había alcanzado los 37,7ºC en 38 de los últimos 44 días, según el servicio meteorológico.

"Estamos pidiendo a la gente que ahorre energía para que los sistemas continúen funcionando", dijo el miércoles el alcalde de Austin, Steve Adler. "Estamos pidiendo a todos que hagan eso para que podamos superar esto juntos".

El calor está poniendo a prueba las unidades de aire acondicionado. El Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas, que opera alrededor del 90% de la red eléctrica de Texas, estableció un récord de un día para la demanda de energía el martes y se esperaba otro récord el miércoles, dijo un portavoz de ERCOT.

En Oklahoma, donde las temperaturas superaron los 37,7ºC en gran parte del estado este martes, el calor extremo y la sequía han provocado incendios forestales y cortes en el sistema de agua rural, dijo a CNN la portavoz del Departamento de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional de Oklahoma, Keli Cain.

El calor está ayudando a que se rompan las tuberías de agua en algunas comunidades de Oklahoma, lo que a su vez hace que esas comunidades aconsejen a los residentes que hiervan el agua. Debido a que el tipo de suelo predominante en Oklahoma es arcilloso, las temperaturas extremas constriñen el suelo, lo que hace que se mueva y se rompan las tuberías, según la división de agua del Departamento de Calidad Ambiental del estado.

En Arkansas, la ciudad de Mountain Home alcanzó los 41,6ºC este miércoles por la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional. "Esto rompería el antiguo récord de 38,9 grados centígrados en esta fecha establecida en 2012. Los informes récord oficiales no se envían hasta la medianoche, pero seguro que parece un nuevo récord", escribió el servicio el miércoles por la noche.

Personal de energía ayudan a las ciudades a sobrellevar la ola de calor

A medida que los períodos más prolongados de calor excesivo se han vuelto más comunes, algunos gobiernos locales han contratado a personal especializado, como "jefes de calefacción", para ayudar a navegar la respuesta a las olas de calor.

Jane Gilbert, directora de calor del condado de Miami-Dade, le dijo a Don Lemon de CNN este martes que Miami ahora tiene casi el doble de días con un índice de calor (cómo se siente el aire) de más de 32ªC que en la década de 1970.

"Y estamos teniendo muchos, muchos más días con el índice de calor, los niveles más extremos de 39, 40 (grados centígrados)", dijo Gilbert. "Eso no solo es preocupante para la salud de las personas, sino también para sus bolsillos. Nuestros trabajadores al aire libre no pueden trabajar tanto tiempo, pierden tiempo de trabajo. La gente no puede pagar este aire acondicionado, el mayor costo de la electricidad. Es una crisis económica y de salud".

"Los ancianos, los niños pequeños, las personas con ciertas condiciones de salud pueden ser más vulnerables al calor. Es realmente importante controlar a esas personas y asegurarse de que tengan la capacidad de cuidarse a sí mismas", dijo Gilbert.

David Hondula, director de la Oficina de Respuesta y Mitigación de Calor de Phoenix, se hizo eco de ese sentimiento y dijo: "El calor puede afectar a todos, todos estamos en riesgo".

El calor es una de las principales causas de muerte relacionadas con el clima en los Estados Unidos, según Kimberly McMahon, gerente del programa de servicios meteorológicos públicos del Servicio Meteorológico Nacional.

"El calor afecta a todos al limitar la capacidad del cuerpo para enfriarse", dijo McMahon. Y la alta humedad solo limita aún más esa capacidad.

"La sudoración elimina el 22% del exceso de calor corporal al redirigir el calor hacia la evaporación del sudor", dijo el meteorólogo de CNN Robert Shackelford.

"Alta humedad significa que hay más humedad en el aire. Dado que hay mucha más humedad en el aire, hace que el sudor se evapore más lentamente, lo que conduce a una disminución de la capacidad natural del cuerpo para enfriarse. Es por eso que los índices de calor en un día con alta humedad puede sentirse significativamente más caliente que la temperatura real del aire", agregó Shackelford.

Demasiado calor y humedad pueden provocar enfermedades relacionadas con el calor, como calambres por calor, sarpullido por calor, agotamiento por calor "y, lo peor de todo, golpe de calor que puede causar la muerte", dijo McMahon.

