Amber Heard y Johnny Depp presentan, cada uno, un recurso de apelación en el caso de difamación

(CNN) -- Amber Heard dio un primer paso para apelar el veredicto en el caso de difamación con su exesposo Johnny Depp y él hizo lo mismo.

Los abogados de Heard presentaron un recurso de apelación en Virginia el jueves, diciendo a la corte que tienen la intención de apelar el veredicto del juicio con jurado y todas las mociones posteriores al juicio que no fueron a favor de su cliente en el caso civil con Depp.

El documento judicial no da más detalles sobre el argumento de apelación de Heard, pero sus abogados indicaron previamente que planeaba apelar después de que un jurado otorgara en junio US$ 15 millones en daños a Depp y solo US$ 2 millones a Heard en sus respectivas demandas por difamación.

“Creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y equitativo de conformidad con la Primera Enmienda”, dijo el jueves un portavoz de Heard. "Por lo tanto, estamos apelando el veredicto. Si bien nos damos cuenta de que la presentación de hoy encenderá las hogueras de Twitter, hay pasos que debemos tomar para garantizar la equidad y la justicia".

En un comunicado, un portavoz de Depp le dijo a CNN que respaldan el resultado.

"El jurado escuchó la amplia evidencia presentada durante el juicio de seis semanas y llegó a un veredicto claro y unánime de que la acusada misma difamó al Sr. Depp en múltiples instancias. Seguimos confiando en nuestro caso y que este veredicto se mantendrá", dijo el jurado. dijo el vocero.

A principios de este mes, un juez de Virginia negó siete mociones posteriores al juicio que Heard presentó en un intento de luchar contra el veredicto del jurado.

El equipo de Depp presentó un recurso de apelación el viernes ante el Tribunal de Apelaciones de Virginia apelando “todas las decisiones adversas y del fallo final” del Tribunal de Circuito, según los registros judiciales.

“El veredicto habla por sí solo, y el señor Depp cree que este es un momento para que ambas partes sigan adelante con sus vidas y se recuperen”, dijo a CNN una fuente cercana a Depp. “Pero si la Sra. Heard está decidida a continuar con el litigio apelando el veredicto, el Sr. Depp presentará una apelación concurrente para garantizar que el Tribunal de Apelación considere el registro completo y todos los asuntos legales relevantes”.

