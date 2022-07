¿Por qué todo el mundo lleva ropa de la NASA?

¿Cuál es la misión del telescopio espacial James Webb? 3:33

(CNN Business) -- En un día cualquiera, un paseo de treinta minutos por la ciudad de Nueva York puede arrojar al menos unos cuantos logotipos de la NASA. Están en mochilas, camisetas, tenis, gorras, sudaderas, fundas de teléfono, bolsos y chaquetas.

Una vez que empiezas a fijarte en ellos, es difícil dejar de hacerlo.

En los últimos años se han publicado varias piezas de moda sobre este fenómeno. Y el enlace multimedia de la NASA, Bert Ulrich, que supervisa el uso de los logotipos de la NASA en el cine, la televisión y la ropa, confirma que la demanda de ropa con la marca de la NASA está lejos de agotarse, al menos con base en número de acuerdos de logotipos que ha aprobado. Lleva más de dos décadas en su puesto, por lo que ha visto las tendencias de flujo y reflujo (sobre todo flujo).

Parte del último auge de ventas se remonta a un punto sorprendente: la casa de moda de lujo estadounidense Coach, que debutó con una línea de ropa con la marca de la NASA en 2017, dijo Ulrich a CNN Business.

Coach se dirigió originalmente a la NASA para preguntar si podía utilizar el logotipo del "gusano", el diseño retro que la agencia espacial utilizó desde 1975 hasta 1992. La NASA, que había prohibido el uso del gusano después de que fuera retirado en los años 90, cambió su opinión sobre el asunto, permitiendo a Coach utilizar el logotipo, dijo Ulrich.

publicidad

Desde entonces, el "gusano" ha vuelto a utilizarse de forma oficial y ha consolidado su adoración generalizada, al menos entre los fans acérrimos del espacio.

Después de que saliera la línea de ropa de Coach, las cosas estallaron.

"Antes de 2017, hacíamos cinco o diez (aprobaciones de logotipos) a la semana. Ahora hemos llegado al punto de sacar un promedio de 225 a la semana", dijo Ulrich.

El año pasado, hubo "más de 11.000 solicitudes", dijo, un récord histórico.

No todas esas solicitudes se aprueban, añadió Ulrich. Pero la razón por la que hay tanto interés en colocar los logotipos de la NASA en todo tipo de productos, desde los tenis Vans hasta las gorras de camionero, puede tener algo que ver con el hecho de que estas compañías no tienen que licenciar el logotipo. Todo es gratuito, y la NASA no gana un céntimo con ello.

Los acuerdos de licencia no suelen funcionar así, pero, como la NASA es una agencia gubernamental, gran parte de sus activos -incluidas las fotos, los logotipos e incluso los diseños tecnológicos- son de dominio público. Si una empresa quiere imprimir los logotipos de la NASA en camisetas o tazas de café, solo tiene que enviar un correo electrónico al departamento de merchandising de la NASA, según los requisitos legales. Por lo general, llega a la bandeja de entrada de Ulrich.

El trabajo de Ulrich se limita a garantizar que el logotipo se utilice de forma coherente con las directrices estéticas aprobadas por la agencia espacial. Por ejemplo, no utilizar colores no aprobados. Y, por supuesto, la NASA quiere asegurarse de que su marca no se utilice con fines indeseables, como, por ejemplo, de forma que sugiera que la NASA respalda a una empresa o producto. Si una empresa hace un uso indebido del logotipo, la oficina jurídica de la NASA suele enviar una carta de cese y desistimiento, explica Ulrich.

Después de que Coach lanzara su línea de ropa de la NASA, diseñadores de alta gama como Heron Preston y, más recientemente, Balenciaga, lanzaron sus propias líneas. La cantante de pop Ariana Grande tenía una canción y toda una línea de merchandising sobre la NASA. También Adidas, Swatch, Vans y un sinfín de otras marcas en la última década.

A través de esta lente, es posible explicar el fenómeno a través de lo que llamaremos el "efecto Miranda Preistly". ¿Recuerdan la escena de El diablo viste a la moda, de 2006, en la que Priestly, el personaje de Meryl Streep, reprende verbalmente a su joven becaria, que no sabe de moda? Le explica que el suéter azul que lleva es, en realidad, "cerúleo", y que es tanto un producto de los magnates de la industria obsesionados con la moda como cualquier cosa de la pasarela. Esencialmente, Priestly argumenta que los diseñadores y los medios de comunicación de la moda crean las tendencias, e incluso los consumidores menos interesados en la moda se ven influenciados por esas decisiones.

Pero eso es solo la mitad de la historia, según Jahn Hall, director creativo de la agencia de diseño Consortium, con sede en Brooklyn, que trabaja en la escenografía y el estilismo de varias marcas.

Antes de Coach, los niños compraban camisetas de la NASA en tiendas vintage porque les encantaba la sensación de nostalgia, la añoranza de una pieza del Estados Unidos clásico, dijo Hall.

"Los niños de ciudades como Nueva York compran productos de Disney o camisetas de la NASA y, de repente, algún 'cazador de moda' de la industria, como Urban Outfitters, lo ve y dice: 'Deberíamos cambiar las camisetas de la NASA'", explicó Hall. "Es una especie de ingeniería inversa de las tendencias".

Probablemente, solo después de que los "niños cool" empezaran a llevar camisetas de la NASA en las calles, las marcas de diseño las recogieron y se las vendieron de nuevo.

Hall, el director creativo de Brooklyn, afirma que, en su opinión, llevar el logotipo de la NASA es mucho más una forma de hacer gala de lo que representa el logotipo que de declarar el amor por el espacio exterior.

Representa "esa especie de optimismo estadounidense por excelencia de que podemos hacer cualquier cosa", dijo.

Añadió que no tiene afiliación política y que puede ser comercializado tanto por los jóvenes liberales como por los conservadores rurales, suscitando la misma nostalgia.

"La gente que trabaja para marcas como Heron Preston y Balenciaga está tan enamorada de la fantasía de los viajes espaciales como cualquier otra persona. Nadie es inmune a ese nivel de nostalgia, así que tiene sentido que estas marcas quieran incorporarlo a sus propias colecciones", afirma.

Ya ha ocurrido con otros logotipos y franquicias, como Balenciaga, que ha hecho proyectos con Los Simpsons, o Coach con Mickey Mouse.

"Estos símbolos perdurables hablan a todo el mundo, independientemente del estatus socioeconómico. Puede que no todo el mundo conecte con Heron Preston o Target, pero todo el mundo entiende la modernidad estadounidense de marcas como la NASA, Disney, Peanuts y Los Simpson", afirma. "Cosas como la NASA actúan como un ecualizador mágico".