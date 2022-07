Una estudiante hispana está entre los 5 finalistas del concurso Doodle for Google 2022

Google muestra los efectos del cambio climático en un doodle 0:59

(CNN Español) -- Una estudiante de origen latino, de quinto grado, es una de las finalistas en el concurso de Doodle for Google 2022.

Anamirel Campos, estudiante de quinto grado en la escuela primaria Mispillion, en Milford, Delaware, es una de las cinco finalistas del concurso Doodle for Google 2022, un concurso para diseñar un doodle para la página de inicio del buscador. Para este año la temática del concurso es el cuidado personal.

Campos fue elegida finalista luego de una votación pública entre 54 ganadores estatales y continuará en la competencia para elegir al ganador nacional, que será anunciado el 4 de agosto.

"Me cuido pasando tiempo con mi familia. Me han enseñado muchas cosas, pero no puedo escribirlas todas, así que dibujé a mi familia en una cobija. ¡Amo a mi familia!", dijo en un comunicado Campos sobre su dibujo, en el que aparece su familia junta. Ahora la menor es finalista con su dibujo "La familia siempre cuidará de ti".

Doodle for Google

El concurso Doodle for Google tiene como objetivo alentar a los alumnos de Estados Unidos, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. a usar la creatividad y crear un logotipo de Google. Además, el concurso, les ofrece la oportunidad a los concursantes de escuelas desde kínder a secundaria de exponer sus producciones artísticas en Google.com y ganar premios.

Este año, el tema fue "Me cuido a mí mismo", un tema actual luego de una pandemia que ha afectado la salud física y mental de muchas personas. Y como los estudiantes, en particular, han visto afectada la manera en que aprenden tras dos años de cierres por pandemia, el concurso quiso que los estudiantes de todas las escuelas lo plasmaran en dibujos.

El artista ganador del concurso recibirá una beca universitaria por US$ 30.000 y su escuela recibirá una beca de tecnología por US$ 50.000. El ganador además verá su trabajo en la página de inicio de Google por un día.

Estos son los cinco finalista nacionales

Edison Lee, Maryland.

Doodle:

Soñando con mi futuro brillante

Me cuido soñando con mi futuro brillante. ¡En mis sueños, puedo ser lo que quiera!

Edison hace parte de la categoría Preescolar a 3.er grado

Anamirel Campos, Delaware

Doodle:

La familia siempre cuidará de ti

"Me cuido pasando tiempo con mi familia. Me han enseñado muchas cosas, pero no puedo escribirlas todas, así que dibujé a mi familia todas en una cobija. ¡Amo a mi familia!"

Anamirel hace parte de la categoría de 4 a 5 grado.

Faridah Ismaila, Pennsylvania

Doodle:



Mi amor propio

¡Me cuido haciendo comida! Me encanta preparar deliciosos platos africanos con mi mamá. ¡Es por eso que mi Doodle me muestra oliendo todos los deliciosos platos africanos que AMO!

Faridah hace parte de la categoría de 6 a 7 grado

Grace Dai, Missouri

Doodle:

El ciclo de vida de la salud

Me cuido estando al aire libre, especialmente con mi familia o mi cuaderno de bocetos. Mi optimismo y salud mental se disparan más cuando estoy afuera, porque el cuidado personal es como la naturaleza; Ambos son sistemas hermosos e intrincados. Al igual que una abeja poliniza una flor o un pájaro caza al gusano, el cuidado personal debe ser tan sistemático y natural como la vida misma.

Grace hace parte de la categoría de 8 a 9 grado.

Sophie Araque-Liu, Florida

Doodle:

No estoy sola

Me cuido a mí misma aceptando que los demás se preocupen por mí. A menudo me cuesta soportar una carga por mi cuenta y olvido que tengo tantas personas, como mi mamá, que se preocupan por mí y quieren ayudarme. Abrirme y dejar que otros me apoyen no solo alivia mi estrés, sino que me permite abordar cosas que nunca podría hacer por mi cuenta.

Sophie hace parte de la categoría de grado 10 a 12.