¿Puedo jugar la lotería de Mega Millions si soy extranjero?

El Mega Millions supera los US$ 1.000 millones 0:45

(CNN Español) -- Muchas personas no paran de hablar del Mega Millions en Estados Unidos. ¿Y cómo no hacerlo si el premio mayor ya superó los US$ 1.000 millones?

Luego de que nadie acertara los números ganadores en el sorteo de este martes, el premio mayor alcanzó US$ 1.025 millones que se jugarán este viernes 29 de julio a las 11 p.m. ET.

Aunque el ganador no se llevará la cifra completa (sino US$ 602,5 millones en efectivo menos los impuestos federales y estatales que deben restarse), a nadie le caerían mal algunos cientos de millones de dólares.

Si soy extranjero, ¿puedo jugar la lotería Mega Millions?

Tanto dinero no solo llama la atención de los estadounidenses, sino también de personas de otros países.

Para responder rápidamente: sí, puedes participar aunque no seas de Estados Unidos. Ahora vamos con los detalles.

La página web oficial de Mega Millions señala que los extranjeros puede comprar boletos para participar y ganar, pero esto debe ocurrir cuando estén visitando EE.UU.

"Los visitantes de Estados Unidos son siempre bienvenidos a comprar boletos para nuestro juego en una tienda de lotería estadounidense mientras están de visita en este país; no es necesario ser residente para ganar", explica.

Asimismo, Mega Millions hace énfasis en un punto importante: los boletos para los sorteos no se venden fuera de Estados Unidos. Por lo que debes tener cuidado para no caer en fraudes.

"Mega Millions no está afiliado ni respalda a ninguna empresa que afirme vender nuestros boletos en todo el mundo, ya sea por internet o de otro modo. Si decides hacer negocios con una de esas empresas, lo haces bajo tu propio riesgo; las reglas de Mega Millions prohíben la compra de boletos por parte de agentes que representen a jugadores en otras jurisdicciones", explica.