Un sospechoso armado intentó ingresar a la oficina del FBI en Cincinnati y murió después de un enfrentamiento con las autoridades

(CNN) -- Un enfrentamiento policial con un hombre que intentó ingresar a la oficina de campo del FBI en Cincinnati el jueves terminó con el sospechoso muerto, según la Patrulla de Caminos del Estado de Ohio.

El teniente Nathan Dennis dijo que después de que fracasaron las negociaciones, los agentes del orden público intentaron detener al sospechoso, pero este apuntó con un arma a las autoridades y recibió un disparo mortal.

El hombre fue identificado como Ricky Shiffer, según tres fuentes policiales federales.

El FBI está investigando la presencia de Shiffer en las redes sociales y si tenía vínculos con el extremismo de derecha, dijo una de las fuentes.

Una fuente policial federal separada le dice a CNN que las autoridades están investigando si el sospechoso tenía vínculos con algún grupo que participó en el ataque del 6 de enero al Capitolio de EE.UU. o si él mismo participó.

Una cuenta de Truth Social con el nombre de Shiffer hizo referencia a su intento de asaltar una oficina del FBI, y también alentó a otros en línea a prepararse para una guerra de tipo revolucionario, según pudo saber CNN.

"Bueno, pensé que tenía un camino a través del vidrio a prueba de balas, y no fue así", publicó el usuario en el sitio de redes sociales de Donald Trump a las 9:29 a.m. Las autoridades dicen que el ataque tuvo lugar a las 9:15. "Si no sabe nada de mí, es cierto que intenté atacar al FBI, y eso significará que me sacaron de Internet, el FBI me atrapó o enviaron a la policía regular mientras".

No está claro si el usuario estaba intentando escribir más, ya que la publicación se detiene después de la palabra "mientras". Las autoridades dijeron que el sospechoso huyó en un automóvil después de intentar ingresar a la oficina del FBI.

Las autoridades aún no han confirmado que la cuenta pertenezca al sospechoso. Sin embargo, una fuente policial le dijo a CNN que una foto en la cuenta coincidía con una foto de identificación del gobierno del sospechoso.

El FBI se negó a comentar sobre la cuenta y sus publicaciones, citando su investigación en curso.

La policía estatal persiguió al sospechoso y le dispararon

El enfrentamiento de una hora siguió a una persecución vehicular con el sospechoso.

Anteriormente, Dennis dijo que un hombre armado trató de ingresar a la oficina del FBI en Cincinnati el jueves por la mañana. Sin embargo, el sospechoso no tuvo éxito y huyó del área.

Un policía estatal de Ohio vio el vehículo del sospechoso en una parada de descanso en dirección norte a lo largo de la Interestatal 71 unos 20 minutos después del intento de irrupción, dijo Dennis, e intentó iniciar una parada de tráfico antes de que el sospechoso huyera.

"El vehículo sospechoso disparó durante esa persecución", dijo Dennis en la conferencia de prensa anterior. Luego, el sospechoso salió a la ruta estatal 73 y viajó hacia el este hasta Smith Road, donde se dirigió hacia el norte antes de finalmente detenerse.

"Se intercambiaron disparos entre los agentes en la escena y el sospechoso", dijo Dennis. Un comunicado de prensa amplió información sobre el tiroteo y dijo que el sospechoso salió de su automóvil y usó el vehículo para cubrirse.

Ningún agente resultó herido, dijo Dennis.

El FBI dijo que "un sujeto armado intentó violar" la instalación de detección de visitantes de la instalación.

"Tras la activación de una alarma y una respuesta de agentes especiales armados del FBI, el sujeto huyó hacia el norte hacia la Interestatal 71", dijo el comunicado. "El FBI, la Patrulla de Caminos del Estado de Ohio y las autoridades locales están en la escena cerca de Wilmington, OH, tratando de resolver este incidente crítico".

Una fuente policial federal le dijo a CNN que se creía que el sospechoso estaba armado con una pistola de clavos y un AR-15. Otra fuente policial federal con conocimiento del incidente le dijo a CNN que las instalaciones del FBI en todo el país están revisando su postura de seguridad a raíz del incidente.

El FBI ha desplegado un equipo de revisión de incidentes de disparos desde Washington, que es una práctica estándar cuando un agente del FBI o un agente del grupo de trabajo dispara un arma, dijo una fuente policial. El equipo reunirá pruebas, entrevistará a los testigos y, en última instancia, determinará si el uso de la fuerza letal estaba justificado, dijo la fuente.

El FBI anunció en un comunicado que estaba iniciando una investigación interna sobre el tiroteo fatal.

El director del FBI condena la violencia y las amenazas

El incidente sigue a la retórica violenta publicada en línea después de que el FBI fuera a la casa del expresidente Donald Trump en Florida para cumplir una orden de allanamiento.

En un mensaje revisado por CNN el jueves, el director del FBI, Chris Wray, les dijo a los empleados de la oficina que su "seguridad y protección" era su "principal preocupación en este momento".

"Ha habido muchos comentarios sobre el FBI esta semana cuestionando nuestro trabajo y motivos", dijo Wray. "Gran parte proviene de críticos y expertos externos que no saben lo que sabemos y no ven lo que vemos. Lo que sé, y lo que veo, es una organización compuesta por hombres y mujeres que están comprometidos a hacer su trabajo profesionalmente y al pie de la letra todos los días; esta semana no es la excepción".

Hizo una declaración pública el jueves por la noche después del incidente en Cincinnati.

"Los ataques infundados a la integridad del FBI erosionan el respeto por el estado de derecho y son un grave perjuicio para los hombres y mujeres que sacrifican tanto para proteger a los demás", dijo. “La violencia y las amenazas contra las fuerzas del orden público, incluido el FBI, son peligrosas y deberían preocupar profundamente a todos los estadounidenses.

En declaraciones del jueves para anunciar que el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una moción para revelar la orden de allanamiento entregada a la casa de Trump en Florida, el secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo que no podía "permanecer en silencio cuando se ataca injustamente su integridad. Los hombres y mujeres del FBI y del Departamento de Justicia son servidores públicos dedicados y patrióticos".

Evan Perez, Chuck Johnston, Steve Almasy y Caroll Alvarado de CNN contribuyeron a este informe.