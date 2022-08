La cantidad de personas con autorización "Top Secret" en EE.UU. te sorprenderá

FBI buscaba documentos nucleares clasificados en Mar-a-Lago 0:43

(CNN) -- La pregunta central que rodea la búsqueda de Mar-a-Lago por parte del FBI la semana pasada es la que sigue sin respuesta: ¿qué documentos tenía el expresidente Donald Trump y por qué el Gobierno está tan decidido a recuperarlos?

Hay otras preguntas, por supuesto. ¿Tomó el material porque pensó que era "genial", como una especie de trofeo? ¿O vio alguna ventaja en tenerlo?, se preguntó la reportera de The New York Times Maggie Haberman durante una aparición en el programa "New Day" de CNN el lunes.

¿Los documentos relacionados con el indulto de Roger Stone por parte de Trump fueron de alguna manera evidencia clave? ¿Qué hay detrás de la aparición de material sobre el "Presidente de Francia" en el recibo de lo que se llevó?

La imaginación se desboca ante la ausencia de hechos.

Trump ahora ha exigido que se devuelvan los documentos, a pesar de que los documentos presidenciales, según la ley estadounidense, no son de su propiedad.

El detalle más tentador es que se clasificaron 11 juegos de documentos.

Eso arroja luz sobre el sistema de clasificación mediante el cual el Gobierno oculta información a su gente en nombre de la seguridad nacional de todos.

Más de un millón de personas tienen autorización "Top Secret"

En realidad, es un universo muy grande de personas con acceso a datos clasificados como Top Secret, los de mayor nivel de secreto: la información ultrasecreta.

El director de Inteligencia Nacional publica lo que se describe como un informe anual, "Determinaciones de autorización de seguridad", aunque el más reciente que pude encontrar es de 2017.

En él, se describe que más de 2,8 millones de personas tienen autorización de seguridad hasta octubre de 2017: más de 1,6 millones tienen acceso a información confidencial o secreta y casi 1,2 millones tienen acceso a información ultrasecreta.

Hay personas adicionales que tienen autorización de seguridad pero que actualmente no tienen acceso a la información. Esto incluye empleados civiles, contratistas y miembros de las fuerzas armadas.

Las agencias controlan su propia información clasificada. Se espera que la desclasifiquen

Eso no significa que más de 1 millón de personas tengan acceso a cualquier documento ultrasecreto que haya en Mar-a-Lago. Cada agencia que se ocupa de la clasificación tiene su propio sistema y se supone que está involucrada en la desclasificación de sus propios documentos.

Los defensores de Trump han argumentado que emitió una orden para desclasificar todos los documentos que llevó de la Oficina Oval a la residencia durante su tiempo en la Casa Blanca, aunque los profesionales han dicho que esta afirmación no puede ser cierta.

“La idea de que el presidente puede desclasificar documentos simplemente moviéndolos de una ubicación física a otra es una tontería en muchos niveles”, dijo Shawn Turner, analista de CNN y exdirector de comunicación de la Inteligencia Nacional de EE. UU., durante una aparición el lunes en “Inside Politics".

Hay un proceso oficial

Turner dijo que el proceso de desclasificación debe incluir la aprobación de la agencia que clasificó la información en primer lugar para proteger el proceso de recopilación de inteligencia, sus fuentes y métodos.

Los presidentes han utilizado periódicamente decretos para actualizar el sistema oficial mediante el cual se desclasifica la información clasificada.

Más recientemente, el entonces presidente Barack Obama implementó la Orden Ejecutiva 13526 en 2009. Esa sigue siendo la política oficial ya que ni Trump ni el presidente Joe Biden la actualizaron.

El Gobierno pronto podría cambiar el proceso

Biden inició una revisión de cómo se manejan la información clasificada a principios de este verano boreal. Aquí hay un informe exhaustivo del Servicio de Investigación del Congreso sobre el proceso de desclasificación.

La revisión de Biden volverá a examinar los tres niveles generales de clasificación.

Niveles de clasificación

Katie Lobosco de CNN escribió una muy buena introducción a los datos clasificados la semana pasada. Aquí está su descripción de los tres niveles de clasificación:

Top Secret -- Este es el nivel más alto de clasificación. La información se clasifica como ultrasecreta si "se puede esperar razonablemente que cause un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional", según un decreto de 2009 que describe el sistema de clasificación.

Un subconjunto de documentos de alto secreto conocido como SCI, o información confidencial compartimentada (las siglas por su nombre en inglés), está reservado para cierta información derivada de fuentes de inteligencia. El acceso a un documento SCI puede restringirse aún más a un grupo más pequeño de personas con autorizaciones de seguridad específicas.

Algunos de los materiales recuperados de la casa de Trump en Florida estaban marcados como Top Secret SCI.

Secret -- la información se clasifica como Secreta si se considera que la información puede causar un "daño grave" a la seguridad nacional si se revela.

Confidential -- Confidencial es el nivel de clasificación menos sensible, que se aplica a la información que se espera razonablemente que cause "daño" a la seguridad nacional si es divulgada.

¿Qué tipo de cosas son Top Secret?

El exagente de la CIA David Priess, quien ahora es editor del sitio web Lawfare, dijo en "New Day" que no importa la clasificación específica, es información que el Gobierno tiene interés en que no se haga pública.

Podría ser inteligencia recopilada sobre el programa nuclear de Corea del Norte o las operaciones militares rusas, por ejemplo.

Las filtraciones pueden ser desastrosas o mortales

El Gobierno a menudo obtiene este tipo de información pidiendo a las personas que arriesguen sus vidas o utilizando tecnología que no quiere que los adversarios conozcan.

Hablando de eso el lunes por la mañana, Priess se pronunció de manera emotiva.

“Exponer esta información pone en riesgo la vida de las personas”, dijo. "Eso no es una broma. Conocemos personas que han muerto sirviendo a su país de esta manera".

¿Qué tomó tanto tiempo en ir por los documentos en Mar-a-Lago?

Una pregunta más importante que qué es lo que está clasificado, argumentó Priess, es por qué, si el Gobierno sabía que los documentos estaban en Mar-a-Lago, los investigadores tardaron tanto en ir a buscarlos.

Para que un presidente pueda desclasificar cualquier cosa, argumentó, aún debe haber un registro en papel para que todos sepan que algo se desclasificó.

"Si no están marcados como desclasificados y otros documentos con la misma información tampoco están desclasificados, ¿realmente sucedió? Si no hay registro de ello, ¿cómo lo sabes?".

Es posible que no sepamos más durante mucho tiempo

El problema ahora puede ser que la gente especule mucho sobre lo que hay en los documentos.

Podría pasar mucho tiempo antes de que los votantes estadounidenses tengan idea de qué se trata realmente todo esto.

“Técnicamente, no veremos más acciones en este caso en el expediente legal a menos y hasta que el Departamento de Justicia presente cargos penales contra cualquier persona”, dijo el analista legal de CNN y exfiscal federal Elie Honig, también en “New Day”.

Ya existe cierta especulación de que, en lugar de presentar cargos, el Gobierno simplemente estaba tratando de proteger los datos.

La información clasificada puede permanecer así durante años y años, entre 10 y 25, según las pautas de desclasificación firmadas por Obama.

El estándar es que si algo ya no necesita ser clasificado, debe ser desclasificado. Y si necesita ser clasificado más allá de ese período de 25 años, puede serlo.

Los documentos Top Secret de antaño

El FBI, la CIA y el Departamento de Estado tienen salas de lectura en línea de datos previamente clasificados publicados a través de la Ley de Libertad de Información. Nada de esto es material muy reciente.

Sin embargo, el caso de los documentos Mar-a-Lago de Trump parece especial, y ya hay pedidos bipartidistas de los senadores Mark Warner y Marco Rubio, los principales funcionarios electos en la Comisión de Inteligencia del Senado, a la directora de Inteligencia Nacional Avril Haines y al secretario de Justicia Merrick Garland, solicitando más información sobre lo que se llevó el FBI.

Ejemplos de enjuiciamientos

Los juicios por mal manejo de datos clasificados pueden involucrar a figuras de alto perfil.

Por ejemplo, el general retirado y exdirector de la CIA David Petraeus le dio información clasificada a su amante, quien estaba escribiendo un libro sobre él. Finalmente se declaró culpable, pagó una multa de US$ 100.000 y obtuvo dos años de libertad condicional.

¿Qué información manejó mal? Del reporte de CNN en ese momento: Durante su tiempo como comandante en Afganistán, Petraeus mantuvo notas personales que incluían información clasificada en ocho cuadernos negros de 5 por 8 pulgadas. La información clasificada (incluía) la identidad de los oficiales encubiertos, la estrategia de guerra, las notas de las reuniones diplomáticas y de seguridad nacional y las palabras clave de seguridad.

Hay otras figuras no son tan familiares, como Asia Janay Lavarello, una empleada civil del Departamento de Defensa que trabaja en la Embajada de EE. UU. en Manila, quien llevó documentos clasificados a su habitación de hotel y a su casa mientras trabajaba en un proyecto de tesis. A ella le dieron tres meses de prisión.