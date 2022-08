Un agente apuntó con su arma y calló a una mujer embarazada durante un control de tránsito

Investigaciones en Arkansas tras presunto abuso policial durante un arresto 1:51

(CNN) -- Una mujer embarazada de Florida narró su experiencia luego de ser detenida por un agente del sheriff que sacó su arma y le dijo que "se callara" durante lo que parecía ser un control de tráfico rutinario. El agente implicado en el incidente renunció, según un comunicado de la oficina del sheriff del condado de Bradford.



La oficina del sheriff hizo público un video en el que se ve a Ebony Washington siendo detenida por un funcionario de la oficina del sheriff del condado de Bradford a finales de la semana pasada tras sospechar que conducía a 120 km/h en una zona de 80 km/h, según WJXT. La oficina del sheriff identificó más tarde al agente como Jacob DeSue. En el video se puede ver a DeSue sacando su arma y diciéndole a Washington que se calle. En la grabación de la cámara corporal obtenida por WJXT, afiliada de CNN, se oye a Washington decirle al agente que tiene cuatro meses de embarazo.

Washington, que dijo a WJXT que iba a gran velocidad y que viajaba con sus hijos, dijo que quería llegar a una zona bien iluminada antes de parar. Washington dijo que no sabía que DeSue tenía un arma hasta que él le dijo que saliera del auto y ella le dijo que tenía el cinturón de seguridad puesto, y él respondió diciendo que tenía su arma, según WJXT.

"Me sentí incómoda, no quería no tener a nadie más cerca", dijo Washington a WJXT.

En el video de la dashcam proporcionado a CNN por la oficina del sheriff, se puede ver a DeSue persiguiendo a Washington durante unos cuatro minutos. Washington pone sus luces de emergencia no mucho después de que el agente del sheriff se acerca a ella con sus luces intermitentes.

Finalmente, Washington se detiene en el estacionamiento de una gasolinera, donde sale de su auto con las manos levantadas a los lados, en señal de que estaba desarmada. El funcionario del sheriff se acerca a ella y le pone las esposas. Las imágenes de la cámara de control muestran que ambos se alejan del vehículo de DeSue.

En la grabación de la cámara corporal obtenida por WJXT, se puede escuchar a Washington explicando al agente del sheriff por qué no había parado antes. "Soy una mujer casada, educada y con un título de maestría", se oye decir a Washington. "Tengo cuatro... tres hijos conmigo", añadió. DeSue entonces gritó: "¡Cállate!". DeSue parece hacer una pausa y luego dice: "No me importa el por qué, solo cállate... el por qué".

A continuación, se puede ver a un agente mirando dentro del auto de Washington. Unos seis minutos después, se puede ver a un agente acompañando a Washington de vuelta a su auto.

Washington recibió una multa por conducir a exceso de velocidad, según WJXT.

CNN se puso en contacto con DeSue para obtener comentarios.

El sheriff del condado de Bradford, Gordon Smith, publicó un comunicado en el que dice: "Estoy afectado y desalentado por cómo Jacob DeSue manejó la parada de tráfico de Ebony Washington. [Ella] respondió de una manera totalmente comprensible en esta circunstancia".

"Jacob DeSue debería haber desescalado la situación pero, decepcionantemente, fue incapaz de responder de la manera apropiada", dice el comunicado. "Ya acepté la dimisión de Jacob DeSue mientras continúa la investigación interna sobre su conducta. Quiero asegurar a nuestra comunidad que haré que los hombres y mujeres de la Oficina del Sheriff rindan cuentas con los más altos estándares de nuestra profesión".