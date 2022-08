Diez países y un pitbull: el angustioso viaje de una familia venezolana a Nueva York

El largo camino de familia migrante que llegó a Nueva York desde Perú 4:12

New York City (CNN) -- Después de un viaje de dos meses a través de 10 países, cruzando las selvas del norte de Colombia, el Tapón del Darién y el sistema de inmigración de Estados Unidos, Anabel y Crisman Urbáez de Venezuela, junto con sus dos hijos y su perro, ahora duermen en camas calientes en un refugio familiar de Brooklyn.

Pero su relativa calma en estos días disfraza un viaje angustioso que comenzó en Lima, Perú, luego de que la fortuna económica se secó y la familia se convirtió en blanco de diatribas xenófobas.

Al igual que los miles de migrantes enviados desde Texas a Washington y Nueva York, por orden del gobernador de Texas para protestar contra las políticas de inmigración del gobierno de Biden, la familia Urbáez vendió todo lo que tenía y reunió lo que pudo para el viaje, incluyendo a Max, su pitbull cachorro.

"La economía empezó a decaer en Perú", dijo Crisman Urbáez a CNN. "No podíamos comprar mucha comida. También hay mucha xenofobia contra los venezolanos en Latinoamérica. A veces la gente nos insultaba, y yo no quería eso para mis hijos".

La familia atravesó parte de Ecuador y Colombia a finales de abril utilizando autos como medio de transporte. Luego, una caminata de cuatro días por las selvas del norte de Colombia los llevó a Panamá.

Sebastián Urbáez, el hijo de la pareja, dijo a CNN que había momentos en los que estaba agotado. En esos momentos, dijo, Max se recostaba sobre él y le lamía la mejilla para animarlo.

"Era muy duro. Seguía caminando con nosotros. No es solo un perro. Ahora es como nuestro hermano", dice Sebastián, de 9 años.

Decididos a llevar a Max a Estados Unidos, la familia dijo que lo subieron a varios autobuses envolviéndolo en una manta y haciéndolo pasar por un niño.

"Fue difícil pasar por Costa Rica. Cuando se dieron cuenta de que Max era un perro, nos pidieron que nos bajáramos del autobús", dijo Crisman. "Pero seguimos intentándolo".

Tras semanas durmiendo sobre cartones y atravesando sin problemas México, la familia cruzó el Río Grande y se entregó a las autoridades de inmigración en Eagle Pass, Texas, el 19 de junio.

Pedir asilo y buscar a Max

La familia Urbáez pidió asilo al cruzar la frontera.

Pero los funcionarios de inmigración no quisieron aceptar a Max en el país. Le dijeron a Anabel que pensara en sus hijos y dejara al perro.

"Pero simplemente no podía", dijo Anabel. "No después de todo lo que ha pasado con nuestra familia".

Sebastián y su hermana de 6 años, Criszanyelis, empezaron a llorar mientras la familia rogaba a los agentes de inmigración que les permitieran llevarse a Max, sin éxito.

"Hubo un oficial, que creo que Dios puso en nuestro camino", dijo Anabel a CNN. "Estoy muy agradecida por él. También lloró un poco. Luego me dijo que llevó a Max a un refugio y me dio la dirección del mismo para que pudiera ir a buscarlo una vez que nos liberaran".

El funcionario de inmigración, según Anabel, reconoció a Max por los artículos publicados por los medios de comunicación latinoamericanos, que habían cubierto el inusual viaje de la familia. El medio de comunicación mexicano Posta apodó al perro "Max, el perro migrante".

Tras su liberación, la familia se dirigió al refugio canino para recuperar a Max. Pero en el refugio les dijeron que habían entregado a Max a un hombre que decía ser pariente de la familia. La familia Urbáez pudo localizar al hombre, un compañero de viaje que había viajado con ellos, según Anabel. El hombre aceptó devolverles a Max si lo recogían en Uvalde, Texas.

Con la ayuda de un desconocido que se ofreció a llevar a la familia, los Urbáez se reunieron con Max al día siguiente.

Entonces se encontraron en el Parque Memorial de Uvalde, donde Criszanyelis dejó un juguete en el monumento conmemorativo instalado para las 21 víctimas del tiroteo de la Escuela Primaria Robb, dijo Anabel.

La jungla urbana

Después de la liberación de la custodia de EE.UU., los funcionarios de inmigración en Texas dirigieron a la familia Urbáez a un refugio en la ciudad de Nueva York y programaron una reunión con la corte de inmigración.

La familia, con Max a salvo bajo su custodia, ahora estaba decidida a llegar a Nueva York y comparecer ante un juez.

Con la ayuda de un extraño, que se encontró con los Urbáez varados en una gasolinera, la familia los llevó a San Antonio, donde esperaban encontrar más ayuda.

En San Antonio, se acercaron a una organización que brinda asistencia a inmigrantes (Anabel no recuerda el nombre del grupo, pero dijo que todos los trabajadores vestían chaquetas azules).

"Nos ayudaron y nos consiguieron boletos de avión a la ciudad de Nueva York, pero cuando se dieron cuenta de que teníamos un perro, cancelaron nuestros boletos", dijo Crisman.

La familia le dijo a CNN que le suplicaron ayuda a la organización y finalmente aceptaron obtener los boletos de autobús para la familia a la ciudad de Nueva York. Los Urbáez viajaron por tres días, dijo la pareja, antes de llegar a Nueva York poco antes de la medianoche del 27 de junio.

La familia llegó a la Autoridad Portuaria y comenzó a buscar el refugio que los funcionarios de inmigración en Texas habían señalado.

Después de pedir direcciones varias veces, encontraron el refugio, pero se les negó la entrada porque la organización solo ayuda a sobrevivientes de violencia doméstica, no a familias enteras, según Anabel.

Parecía que la familia pasaría la noche en la calle, hasta que entablaron una conversación con el dueño de una bodega en la 9th Avenue y la 39th Street, según la pareja.

Cuando el dueño escuchó la historia de la familia, se ofreció a dejarlos dormir en su camioneta por la noche.

"Me dijo que no quería nada de mí. Que me dejaría dormir en su auto por la noche y que me ayudaría a encontrar un lugar para ir al día siguiente", dijo Crisman.

Al día siguiente, el dueño alimentó a la familia y los dejó pasar el rato en su tienda de comestibles.

Cuando Robert Gonzalez, un residente local y activista que frecuenta la tienda, pasó por allí, el dueño de la bodega le pidió a Gonzalez que ayudara a la familia, le dijo Gonzalez a CNN.

Gonzalez, quien ha estado ayudando a familias migrantes venezolanas durante los últimos dos años, le pidió al dueño de la bodega que llevara a la familia a la Oficina de Asistencia para la Prevención y Vivienda Temporal en el Bronx. Pero la familia fue nuevamente rechazada. El refugio no admite perros.

Luego, Gonzalez se acercó a un amigo psicoterapeuta que ayudó a la familia a iniciar el proceso para registrar a Max como perro de servicio, para que pudiera unirse a la familia en los refugios. Mientras tanto, un voluntario se llevó a Max y la familia pasó los siguientes dos días esperando que el centro de admisión de personas sin hogar de la ciudad procesara su papeleo.

La familia ahora vive en un refugio en Bushwick, Brooklyn. Y aunque finalmente tienen una cama caliente para dormir, todavía se sienten como si estuvieran en el limbo, dijeron, aunque están agradecidos de haber llegado a Estados Unidos.

"El padre no puede trabajar", dijo Gonzalez. “Hasta su próxima cita en la corte, no tienen permiso para trabajar, por lo que deben confiar en personas como yo que están dispuestas a ayudar. Es peor para los migrantes venezolanos porque son huérfanos en cierto sentido. No hay embajada ni consulados venezolanos en Estados Unidos a los que pueden acudir si necesitan ayuda o una copia de un documento de su país de origen".

Este otoño, Sebastián y Criszanyelis Urbáez serán parte de los aproximadamente 1.000 hijos de solicitantes de asilo que el Departamento de Servicios Sociales espera inscribir en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, como parte del Proyecto Open Arms, una iniciativa de la ciudad para ayudar a las familias solicitantes de asilo con necesidades académicas y de idioma.

La próxima cita de la familia en la corte es en octubre de 2023, ese día sabrán si les han dado permiso para trabajar legalmente.

En una entrevista con CNN, Manuel Castro, comisionado de Asuntos de Inmigrantes de la ciudad de Nueva York, dijo que la ciudad le está pidiendo al gobierno federal que intervenga y brinde apoyo adicional a la ciudad y agilice los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo.

“La mayoría de las familias con las que he hablado quieren trabajar, no quieren quedarse en albergues. Solo quieren contribuir a la sociedad, solo quieren estar en paz”, dijo Castro.

Mientras tanto, Max se ha convertido en un perro de servicio certificado.

"No pensamos en él solo como un perro. Lo vemos como parte de la familia". Anabel dijo. "Los niños no nos habrían perdonado si lo hubiéramos dejado atrás".