Reseña | "Los anillos de poder": Peter Jackson no está, pero la esencia de "El Señor de los Anillos" sigue ahí

Cartel promocional mostrado en el estreno en Ciudad de México de "El Señor de los Anillos: Los anillos de poder". (Foto: Uriel Blanco)

(CNN Español) -- Han pasado casi 5 años, pero por fin ha llegado. Amazon anunció por primera vez en noviembre de 2017 que "El Señor de los Anillos" tendría una serie de televisión; finalmente, este 2 de septiembre, la nueva producción del universo creado por J. R. R. Tolkien llega a la TV (o, más bien, al streaming para luego ir a tu televisor, seguramente).

La serie "El Señor de los Anillos: Los anillos de poder" debuta en Prime Video con sus dos primeros capítulos este viernes en Reino Unido y, si vives en América, será en la noche de este jueves.

Se trata de una de las series más esperadas de 2022 y de los últimos años. No es para menos: así como el 'anillo único', el universo de "El Señor de los Anillos" es algo que te atrae, te absorbe y difícilmente te deja ir.

Los escenarios impactantes, los personajes entrañables y las numerosas batallas son algo que los fanáticos atesoran en lo más profundo de su ser (y también la crítica cinematográfica, pues las primeras tres películas ganaron en total 17 premios Oscar).

Todo este legado se lo debemos, en primera instancia, a los libros de Tolkien; y, después, a Peter Jackson, la mente maestra detrás de la trilogía original y de la trilogía de "El Hobbit".

Y es justo por la relevancia de Jackson que es raro ver una nueva producción de "El Señor de los Anillos" sin su presencia.

"Los anillos de poder" es la primera producción audiovisual (sin contar videojuegos y otros formatos) del "El Señor de los Anillos" que no es dirigida por Peter Jackson. Sin embargo, la serie, al menos en los dos primeros episodios, sigue manteniendo la esencia que le impregnó el cineasta neozelandés.

Parece exageración, pero no lo es, principalmente, por tres factores:

1. La música

La música de "Los anillos de poder" sigue a cargo de Howard Shore, quien ganó dos Oscar por la música original de "La comunidad del anillo" y por "El retorno del rey". Desde que comienza el episodio 1 con la frase "Nothing is evil in the beginning" ("Nada es malo al principio"), las notas de Shore hacen de las suyas para transportarte de lleno a "El Señor de los Anillos".

2. Los paisajes

Los escenarios que podemos ver en los dos primeros capítulos de la serie son igual de imponentes que los de la trilogía original. Esto tiene mucho sentido, pues la temporada 1 (que tendrá ocho episodios) se grabó en Nueva Zelandia, donde se grabaron las películas de "El Señor de los Anillos" y que es además el país de origen de Jackson. Prepárate para ver, por ejemplo, el viaje por mar de los elfos a las Tierras Imperecederas o las impresionantes minas de Khazad-dûm de los enanos. Quizá los fanáticos están más nerviosos por los escenarios que verán en la segunda temporada, pues Amazon cambió su filmación de Nueva Zelandia al Reino Unido. Ya veremos.

3. Lo clásico y lo nuevo

Podremos ver a personajes ya conocidos del universo de "El Señor de los Anillos", como Galadriel, Elrond, Isildur o Sauron, y nuevas adiciones creadas específicamente para esta serie. De hecho, gran peso de la serie estará en los hombros de la heroína Galadriel, quien es interpretada por la actriz Morfydd Clark (en la trilogía original, el papel fue para Cate Blanchett). Los nuevos personajes tendrán también un papel muy relevante en la historia: solo basta que en los dos primeros episodios pongas atención a nombres como Bronwyn, Arondir, el rey Durin III, el príncipe Durin IV o Nori (esta última, una hobbit... así es, verás muchos hobbits).

"Historia que merecía contarse"

"Los anillos de poder" se ubica miles de años antes de los eventos acontecidos en las trilogías de "El Hobbit" y "El Señor de los Anillos", las cuales tuvieron lugar en la Tercera Edad de Arda (este último es el nombre del mundo donde se sitúa el universo creado por Tolkien).

Específicamente, los sucesos de la nueva serie ocurren en la Segunda Edad de Arda, y mostrará cómo fueron forjados los anillos de poder en una época de aparente paz en la que resurge el mal. Además, presentará cómo se formó la Última Alianza de elfos y hombres que termina venciendo a Sauron (como podemos ver al inicio de "La comunidad del anillo").

"La Segunda Edad es la gran historia no filmada de todo el legendario de Tolkien, con la forja de los anillos y la Última Alianza. Sentimos que esa era la historia que merecía contarse", comentó Patrick McKay, uno de los creadores de la serie.

Si esa historia realmente merecía contarse o no, únicamente el tiempo y los fanáticos lo dirán. Pero de lo que no hay duda es de que esa esencia que llevó a "El Señor de los Anillos" a todo lo alto no se ha desvanecido, ni siquiera porque ya pasaron más de 20 años de la primera película.

Con información de Scottie Andrew y Diksha Madhok.