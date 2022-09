Al menos ocho destacados empresarios rusos han perdido la vida en aparentes suicidios o accidentes en los últimos seis meses

Más reportes de suicidio de destacados empresarios rusos 0:51

(CNN) -- Al menos ocho prominentes empresarios rusos han muerto por suicidio o en accidentes aún no explicados desde finales de enero, seis de ellos asociados a las dos empresas energéticas más grandes de Rusia.



Cuatro de esos seis estaban vinculados al gigante energético estatal ruso Gazprom o a una de sus filiales, mientras que los otros dos estaban asociados a Lukoil, la más grande empresa privada de petróleo y gas de Rusia.

A principios de este año, la empresa adoptó la inusual postura pública de pronunciarse en contra de la guerra de Rusia en Ucrania, pidiendo compasión para las víctimas y el fin del conflicto.

El presidente de Lukoil, Ravil Maganov, falleció esta semana tras caer por la ventana de un hospital de Moscú, según la agencia de noticias estatal rusa TASS.

Lukoil confirmó la muerte el jueves en un comunicado publicado en su página web.

Maganov "falleció tras una grave enfermedad", dijo Lukoil, sin mencionar la caída. "Maganov contribuyó inmensamente al desarrollo no solo de la empresa, sino de todo el sector ruso del petróleo y el gas".

Otro alto directivo de Lukoil, Alexander Subbotin, fue encontrado muerto cerca de Moscú en mayo después de haber visitado, al parecer, a un chamán, informó TASS. La Agencia Estatal de Noticias de Rusia citó a un funcionario que dijo que las autoridades fueron llamadas tras el reporte de un hombre inconsciente que sufría un fallo cardíaco. TASS informó que la policía abrió una investigación penal sobre el caso.

Vínculos con Gazprom

En la primera de las muertes registradas este año, un alto ejecutivo de Gazprom fue encontrado muerto en su casa de campo en la localidad de Leninsky, cerca de Leningrado, el 30 de enero de 2022, según el medio de comunicación estatal ruso RIA Novosti.

RIA informó que se encontró una nota de suicidio en el lugar de los hechos y que los investigadores estaban investigando la muerte como un suicidio. La cadena nacional rusa RenTv identificó al hombre como Leonid Shulman, jefe de transporte de Gazprom Invest.

Apenas un mes después, otro alto directivo de Gazprom fue encontrado muerto en el mismo pueblo. Alexander Tyulakov fue descubierto muerto en su garaje el 25 de febrero, según Novaya Gazeta, un periódico ruso independiente. Novaya Gazeta informó que había muerto por suicidio.

Gazprom no ha respondido a las peticiones de comentario de CNN. CNN hizo una petición de comentarios al Comité de Investigación de Rusia sobre los dos casos, pero no ha recibido respuesta.

Otros dos empresarios rusos vinculados a Gazprom murieron en abril en aparentes incidentes de homicidio-suicidio.

Uno de ellos, Vladislav Avayev, exvicepresidente de Gazprombank, fue encontrado muerto con su mujer y su hija en su departamento de Moscú el 18 de abril, según TASS.

El medio TASS afirmó que las autoridades estaban investigando la muerte de los Avayev como un caso de asesinato-suicidio, según una fuente de la policía.

Yulia Ivanova, representante del Comité de Investigación de Moscú, fue citada por Tass diciendo que un pariente descubrió los cuerpos de los Avayev después de que el conductor de la familia y la niñera les dijeran que no podían contactar con ellos por teléfono ni entrar al departamento, ya que la puerta estaba cerrada por dentro.

Igor Volobuev, exvicepresidente de Gazprombank que recientemente abandonó Rusia para irse a Ucrania, dijo a CNN que no creía que Avayev se hubiera suicidado.

"Su trabajo consistía en ocuparse de la banca privada, es decir, tratar con clientes VIP. Estaba a cargo de grandes cantidades de dinero. Entonces, ¿se suicidó? No lo creo. Creo que sabía algo y que suponía algún tipo de riesgo", declaró Volobuev a CNN en abril.

El Comité de Investigación de Rusia no respondió a la petición de CNN de que comentara este caso.

Solo un día después, el 19 de abril, Sergey Protosenya, un antiguo ejecutivo del productor de gas Novatek, que es

parcialmente propiedad de Gazprom, fue encontrado muerto en su casa de Lloret de Mar, un centro turístico del

Mediterráneo cerca de Barcelona.

Los cuerpos de su mujer y de su hija, con signos de haber sufrido violencia, fueron encontrados en el interior de la lujosa casa de la familia, según declaró la semana pasada a CNN una fuente oficial cercana a la investigación, mientras que el cuerpo de Protosenya fue encontrado en el jardín exterior, según la fuente.

Hijo cuestiona las conclusiones iniciales

La policía catalana de la provincia de Girona, donde se encuentra la localidad de Lloret de Mar, dijo este viernes a CNN que ya ha completado su investigación sobre el caso y ha enviado las conclusiones a un tribunal.

El cuerpo de policía dijo que su conclusión era que las muertes eran un doble asesinato y un posterior suicidio.

En declaraciones al Daily Mail en abril, el hijo de Protosenya cuestionó esa versión de los hechos, sugiriendo en cambio que su padre fue asesinado.

"La policía catalana tomó la declaración al hijo. Se han descartado otras hipótesis. También se ha descartado un triple homicidio", dijo entonces el jefe de prensa de la policía a CNN. "¿Que haya sido obra de la mafia rusa? Pues no", añadió el funcionario.

Novatek, antiguo empleador de Protosenya, dijo que era "una persona maravillosa y un maravilloso hombre de familia".

"Desgraciadamente, ha habido especulaciones sobre este tema en los medios de comunicación, pero estamos convencidos de que estas especulaciones no corresponden con la realidad. Esperamos que las fuerzas del orden de España lleven a cabo una investigación exhaustiva y objetiva y resuelvan lo sucedido", dijo la empresa en un comunicado.

Fallo del forense

Mikhail Watford, multimillonario ruso de origen ucraniano dedicado al petróleo y al gas, fue encontrado muerto en su casa de Surrey, Inglaterra, el 28 de febrero.

La policía de Surrey dijo a CNN que no creía que hubiera circunstancias sospechosas.

Otro empresario ruso, Vasily Melnikov, fue encontrado muerto junto a su familia en Nizhny Novgorod a finales de marzo, según el periódico ruso Kommersant.

Melnikov era propietario de MedStom, una empresa de suministros médicos. Según el Comité de Investigación de Rusia, un hombre de 43 años, su mujer, de 41, y dos niños de 4 y 10 años fueron encontrados muertos a puñaladas el 23 de marzo.

El comité no nombró a Melnikov, pero las edades de los muertos y el lugar del incidente coinciden con el informe de Kommersant.

La rama regional del comité de investigación no ha actualizado el estado de su investigación y no devolvió la solicitud de comentarios de CNN. En el momento del incidente, en marzo, dijo que "no había signos de entrada no autorizada en el departamento" y que "se encontraron e incautaron cuchillos".

"[Los investigadores] están considerando varias versiones de lo ocurrido, incluyendo el asesinato de los hijos y la esposa por parte del cabeza de familia, seguido de una muerte autoinfligida", dijo el comité.

