Últimas noticias de la guerra de Rusia en Ucrania de este 2 de septiembre

El ministro de energía ucraniano dice que el OIEA debe insistir en la desmilitarización de la planta nuclear

El ministro ucraniano de Energía, Herman Halushchenko, instó este viernes al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a insistir en que la presencia militar en la central nuclear de Zaporiyia es inaceptable.

Halushchenko declaró en la televisión ucraniana que "la misión del OIEA debe declarar que la presencia de militares, la presencia de armas en la central es una amenaza real para la seguridad nuclear. Esto es evidente".

Después de una noche relativamente tranquila en los alrededores de la central y en la cercana ciudad de Enerhodar, Halushchenko dijo que los especialistas del OIEA en el lugar "pueden elevarse a otro nivel al evaluar violaciones tan significativas de la seguridad nuclear".

"La parte de la misión que queda actualmente en la central será clave. Está previsto que permanezca allí de tres a cuatro días", dijo Halushchenko.

"Las recomendaciones e informes del OIEA deben ser enviados a Ucrania, la organización operadora de la ZNPP - Energoatom. Y debemos aplicar estas recomendaciones... Pero para ello necesitamos tener acceso a la central. Debe volver a estar bajo el control de Ucrania", dijo Halushchenko.

Riesgos de freno: Halushchenko dijo que una parada controlada de la central no aliviaría los riesgos de la misma.

"Que la central libere o no la energía a la red no afecta a la cuestión de la seguridad nuclear. Porque aunque la central no funcione y no produzca energía, el material nuclear sigue estando ahí... en las piscinas de almacenamiento y en el depósito de combustible gastado de la central nuclear de Zaporiyia", dijo.

"Así que mientras el material nuclear siga allí, sigue habiendo cierto peligro".