'Don't Worry Darling' de Olivia Wilde se estrena en Venecia, ¿por qué ha estado envuelta en tantas polémicas?

(CNN) -- La nueva película de Olivia Wilde, "Don't Worry Darling", ocupó el centro del escenario en el Festival de Cine de Venecia el lunes.

Durante una conferencia de prensa sobre el thriller, se le preguntó a Wilde, quien dirige y aparece en la película en un papel secundario, sobre la estrella del proyecto, Florence Pugh. Pugh estuvo ausente de la conferencia de prensa debido a compromisos de filmación que tenía en "Dune: Part Two", pero tenía previsto asistir a la proyección de estreno de "Don't Worry Darling" en el festival el lunes por la noche.

"Florence es una fuerza", dijo Wilde. “Estamos muy agradecidos de que pueda venir esta noche a pesar de estar en la producción de 'Dune'. Sé lo disruptivo que es perder a un actor aunque sea por un día, así que le estoy muy agradecida, muy agradecida a Denis Villeneuve (director de 'Dune: Part Two') por ayudarnos, y estamos realmente emocionados de que podamos celebrar su trabajo esta noche".

Wilde agregó: "No puedo expresar lo honrada que me siento de tenerla como nuestra protagonista. Ella es increíble en la película".

Se le preguntó a la directora sobre informes de que ella y Pugh habían tenido una pelea.

"En cuanto a todos los interminables chismes de los tabloides y todo el ruido que hay, quiero decir, Internet se alimenta a sí mismo", dijo Wilde. "No siento la necesidad de contribuir. Creo que está suficientemente bien alimentado".

Un moderador de la conferencia de prensa redirigió la conversación cuando un periodista le hizo una pregunta a Wilde sobre el actor Shia LaBeof, quien originalmente fue elegido para interpretar junto a Pugh en un papel que terminó recayendo en el cantante y actor Harry Styles, diciendo: "Creo que la pregunta ha sido respondida".

LaBeof recientemente rechazó los reportes de que fue despedido del proyecto. Dijo que dejó la película porque no sintió que los actores tuvieran suficiente tiempo para ensayar, según un informe de Variety.

"Don't Worry Darling" también está protagonizada por Gemma Chan y Chris Pine.

Se le preguntó a Styles, quien actualmente se presenta en una gira mundial, sobre sus planes futuros para aparecer en la pantalla. El cantante de "As It Was" dijo que se deja la vida "día a día".

"Hacer música es algo muy personal y hay aspectos de la actuación en los que te basas en la experiencia, pero en su mayor parte pretendes interpretar a otra persona", dijo Styles. "Eso es lo que me parece más divertido".

"Don't Worry Darling" es distribuida por Warner Bros. Pictures, propiedad de la empresa matriz de CNN. La película se estrenaba este lunes por la noche en Venecia y debutará en los cines el 23 de septiembre.