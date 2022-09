Putin amenaza con restringir la exportación de granos ucranianos a países europeos, acusándolos de actuar como "potencias coloniales"

¿Por qué inspeccionaron el primer barco con granos ucranianos en Turquía? 1:01

(CNN) -- Putin amenaza con restringir las exportaciones de grano ucraniano para los países europeos y los acusa de actuar "como potencias coloniales".



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó este miércoles con restringir las exportaciones de grano ucraniano a los países europeos y los acusó de actuar "como potencias coloniales", mientras utilizaba cifras engañosas para afirmar que los países en desarrollo reciben una fracción de las exportaciones que esperaban en el marco de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, negociada por la ONU.

En su discurso de inauguración del Foro Económico Oriental en Vladivostok, Putin citó cifras que no reflejan con exactitud los datos actuales de la ONU sobre los envíos de grano, y dijo que discutiría la modificación del acuerdo para limitar la exportación de grano y otros alimentos a los países europeos.

"Solo el 3% del grano que se exporta desde Ucrania va a los países en desarrollo, la mayor parte va a Europa... en las últimas décadas los países europeos han actuado como potencias coloniales, y siguen actuando así hoy", afirmó Putin erróneamente.

"Una vez más, han engañado a los países en vías de desarrollo", dijo, y añadió que "puede valer la pena considerar cómo limitar la exportación de grano y otros alimentos por esta vía".

"Sin duda consultaré este tema con el presidente de Turquía, el señor Erdogan, porque fuimos él y yo quienes elaboramos un mecanismo para la exportación de grano ucraniano", dijo.

En una declaración a CNN, las Naciones Unidas señalaron que, en el marco de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, aproximadamente el 30% de los "granos y otros productos alimenticios" han llegado a los países de ingresos bajos y medios bajos, es decir, unas 700.000 toneladas.

Entre los países clasificados por el Banco Mundial como de ingreso bajo o medio-bajo, la ONU dice que el 10% de las exportaciones de la iniciativa se han enviado a Egipto, el 5% a Irán, el 4% a India, el 3% a Sudán, el 2% a Yemen, el 2% a Kenya, el 1% a Somalia, el 1% a Yibuti y menos del 1% al Líbano.

Entre los países clasificados por el Banco Mundial como de ingreso medio-alto o alto, la ONU dice que el 20% de las exportaciones de la iniciativa se han enviado a Turquía, el 15% a España, el 7% a China, el 7% a Italia, el 6% a Corea del Sur, el 5% a los Países Bajos, el 4% a Rumanía, el 3% a Alemania, el 2% a Israel, el 1% a Irlanda, el 1% a Francia y menos del 1% a Grecia y Bulgaria. El comunicado dice que los alimentos enviados a Turquía pueden haber sido enviados posteriormente a otros países de Asia y África.

Las declaraciones de Putin fueron coherentes con los argumentos del Kremlin en torno a la inminente escasez mundial de alimentos, causada en gran parte por el bloqueo ruso de los puertos ucranianos. En los últimos meses, los diplomáticos rusos han trabajado enérgicamente para desviar las críticas a Moscú sugiriendo que las sanciones occidentales, y no las acciones de Rusia, son las culpables de la crisis.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), algunos de los países más vulnerables del mundo se encuentran entre los que más dependen de las importaciones de Ucrania. Líbano, Túnez, Somalia y Libia dependen de Ucrania para al menos la mitad de sus importaciones de trigo. Eritrea obtenía el 47% de sus importaciones de trigo de Ucrania y el 53% restante de Rusia.

Pero la invasión rusa ha afectado a toda la cadena de producción y suministro de alimentos de Ucrania, desde la siembra hasta la cosecha y las exportaciones, y Naciones Unidas ha advertido que hasta 49 millones de personas podrían entrar en situación de hambruna o a condiciones similares a la hambruna debido al impacto devastador de la guerra en el suministro y los precios mundiales de los alimentos.

"Está claro que con este planteamiento, la escala de los problemas alimentarios del mundo no hará más que crecer, lo que puede llevar a una catástrofe humanitaria sin precedentes", afirmó Putin, añadiendo que trataría el asunto con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien respaldó el acuerdo.

La Iniciativa de Granos del Mar Negro, que fue negociada por la ONU y Turquía, fue firmada por representantes de Rusia y Ucrania en julio.

Su objetivo es facilitar la reanudación de las exportaciones vitales desde Ucrania para aliviar la escasez mundial de alimentos y el aumento de los precios de los cereales.

Antes del acuerdo, unas 20 millones de toneladas de trigo y maíz ucranianos habían quedado atrapados en el puerto de Odesa debido al bloqueo ruso.

Putin resta importancia a las pérdidas rusas

En su discurso de inauguración de la sesión plenaria, Putin afirmó que Rusia "no ha perdido nada" en su "operación militar especial" en Ucrania.

"No hemos perdido nada y no vamos a perder nada. Nuestra principal ganancia es el fortalecimiento de nuestra soberanía. No comenzamos nada, en términos de acción militar, solo intentamos terminarla", dijo Putin a la audiencia.

Estados Unidos cree que Rusia se enfrenta a una "grave" escasez de personal militar en Ucrania y está buscando nuevas formas de reforzar sus niveles de tropas, según declararon dos funcionarios estadounidenses a CNN la semana pasada.

Por su parte, el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, declaró el lunes que se calcula que "más de 25.000 soldados rusos han perdido la vida" desde el inicio de la guerra.

A finales de agosto, Putin ordenó a los militares rusos que aumentaran el número de tropas en Ucrania en 137.000, aunque sigue sin estar claro cómo pretende alcanzar el objetivo el Ministerio de Defensa.