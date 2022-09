Steve Bannon se rendiría el jueves por cargos estatales en Nueva York relacionados con el esfuerzo para recaudar fondos para el muro fronterizo

¿Quién es Steve Bannon y por qué es clave para Trump? 2:52

(CNN) -- Se espera que Steve Bannon se rinda el jueves para enfrentar los cargos del estado de Nueva York relacionados con su esfuerzo de recaudación de fondos para construir un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, dicen personas familiarizadas con el asunto.

Los cargos estatales, que han sido devueltos en una acusación, se basan en la misma conducta de la que los fiscales federales acusaron a Bannon en 2020. El entonces presidente Donald Trump perdonó a Bannon por los cargos de fraude federal relacionados con el presunto plan cuando estaba a punto de dejar el cargo. Los indultos presidenciales no se aplican a las investigaciones estatales.

El diario The Washington Post fue el primero en informar sobre los planes de rendición de Bannon.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan abrió una investigación sobre Bannon y el esfuerzo colectivo de recaudación de fondos llamado "We Build The Wall" (Construimos el muro) después del indulto.

En los últimos meses, varias personas cercanas a Bannon fueron llevadas ante un gran jurado estatal, informó anteriormente CNN.

Bannon emitió un comunicado el martes por la noche, en parte calificando la acusación como "cargos falsos" y "nada más que un armamento político partidista del sistema de justicia penal".

"Estoy orgulloso de ser una voz líder en la protección de nuestras fronteras y la construcción de un muro para mantener a nuestro país a salvo de las drogas y los delincuentes violentos", dijo en el comunicado, y agregó: "Vienen tras todos nosotros, no solo el propio Trump y yo mismo. Nunca voy a dejar de luchar. De hecho, todavía no he comenzado a luchar. Tendrán que matarme primero".

Su abogado se negó a comentar a CNN.

Como informó anteriormente CNN, los fiscales federales de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York habían acusado a Bannon y a otros tres individuos, alegando que habían defraudado a los donantes en el esfuerzo del muro fronterizo, que recaudó más de US$ 25 millones.

Bannon fue acusado de desviar más de US$ 1 millón para pagar a un presunto cómplice y cubrir cientos de miles de dólares en gastos personales. Los fiscales alegaron que a los donantes, incluidos algunos en Nueva York, se les dijo falsamente que todo el dinero aportado se destinaría a la construcción.

Los fiscales de Manhattan citaron los registros bancarios y trabajaron en silencio en la investigación durante el año pasado mientras investigaban a Trump y su negocio de bienes raíces, dijeron previamente a CNN fuentes familiarizadas con el asunto. Pero la oficina del fiscal de distrito aplazó la decisión de acusar a Bannon hasta que los fiscales federales concluyeran su caso contra sus tres coacusados, quienes no fueron indultados.

En abril, dos de los presuntos co-conspiradores en el esfuerzo del muro fronterizo, Brian Kolfage y Andrew Badolato, se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Kolfage también se declaró culpable de dos cargos de presentar una declaración de impuestos falsa y un cargo de fraude electrónico en relación con la presentación de una declaración de impuestos falsa.

Timothy Shea, un cuarto hombre acusado en el esfuerzo de recaudación de fondos, fue acusado de múltiples cargos de conspiración por el presunto plan, pero un juez en junio declaró un juicio nulo después de que el jurado le informara varias veces que estaba estancado.

Zachary Cohen y Paula Reid de CNN contribuyeron a este informe.