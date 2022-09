Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de una "guerra vengativa" en una nueva contrademanda por un viñedo

Las hijas de Angelina Jolie siguen sus pasos y promueven esta actividad 1:20

(CNN) — La batalla de Angelina Jolie y Brad Pitt por su viñedo continúa.

En febrero pasado, Pitt demandó a Jolie por lo que él señaló era la venta "ilegal" de su participación en Château Miraval, una finca y viñedo en el sur de Francia que la pareja adquirió a en 2008.

Sin embargo, en una contrademanda que se presentó esta semana y que CNN obtuvo, Jolie acusó a su exesposo de "librar una guerra vengativa" en su contra y "secuestrar" el control del lucrativo negocio de bodegas que una vez compartieron.

Pitt y Jolie se casaron en la propiedad en 2014 y, según la demanda de Pitt, pasaban allí las vacaciones en familia.

Jolie solicitó el divorcio de Pitt en septiembre de 2016 tras un acalorado encuentro a bordo de un jet privado que el FBI llegó a investigar.

publicidad

La demanda de Jolie, presentada en nombre de su antigua empresa Nouvel LLC, alega que Pitt "y sus aliados" llevaron a cabo "acciones ilegales y maliciosas" con la intención de "perjudicar" a Jolie y a Nouvel, "devaluando sus inversiones y privándola de su papel adecuado en la gestión de Chateau Miraval, el mundialmente famoso productor de vino rosado".

Jolie solicita al menos US$ 250 millones en concepto de indemnización.

CNN puso en contacto con los representantes de Pitt y Jolie para obtener comentarios.

Una disputa con múltiples capítulos

En la contrademanda se afirma que Pitt "ideó un plan, hasta ahora exitoso, para hacerse con el control de Chateau Miraval" y que gestionó mal los registros de marcas, lo que tuvo "consecuencias financieras devastadoras" para Nouvel.

"Pitt ha expulsado a Nouvel de Chateau Miraval y lo trata como su feudo personal", dice el texto.

También afirma que Pitt "se embarcó en una campaña multifacética de años de duración para hacerse con el control de Chateau Miraval y apropiarse de los activos de la empresa en su beneficio y en el de sus propias empresas y amigos".

En su propia demanda, Pitt había alegado que Jolie "no hizo nada para impulsar el crecimiento" del negocio, que él convirtió en una "historia multimillonaria de éxito internacional".

La contrademanda de Jolie busca refutar esto al decir que "Pitt se negó a garantizar a Jolie o a Nouvel un acceso igualitario a los registros de Chateau Miraval o una voz igualitaria sobre la gestión", efectivamente "manteniendo como rehén la parte más significativa de su patrimonio neto".

Jolie se apartó del negocio en octubre de 2021 con la venta de Nouvel y su participación en Miraval a Tenute del Mondo, una filial del Grupo Stoli controlado por el oligarca ruso Yuri Shefler.

La demanda de Pitt alega que la venta fue ilegal porque él y Jolie habían acordado, cuando compraron Château Miraval, que ninguno de los dos vendería sin el consentimiento del otro. Pero la contrademanda de Jolie alega que realizó la venta después de que las negociaciones entre Jolie y Pitt que habrían supuesto la venta de Nouvel a Pitt fracasaran por "una disposición destinada a prohibir a Jolie hablar públicamente de los acontecimientos que habían llevado a la ruptura de su matrimonio".

"Pitt sabía que gran parte de la riqueza y la liquidez de Jolie estaban ligadas a Nouvel y utilizó ese hecho para tratar de forzar a Jolie a aceptar sus términos irrazonables", dice su contrademanda.

La demanda de Pitt no especificaba una cantidad solicitada por daños y perjuicios, pero incluía una petición de "reparación que el tribunal considere justa y adecuada".

La separación de Brad Pitt y Angelina Jolie, marcada por las acusaciones

En 2019, la justicia concedió la disolución del matrimonio de Pitt y Jolie, pero su batalla legal sobre la propiedad y la custodia de sus hijos menores ha continuado.

Un tribunal de apelaciones de California dictaminó el año pasado que un juez retirado que había sido contratado por ambas partes para arbitrar la disputa por la custodia debía ser descalificado debido a la existencia de vínculos no revelados con los abogados de Pitt.

En 2020, Jolie dijo a Vogue India que se separó de Pitt por el bien de sus hijos.

Pitt dijo a GQ en 2017 que había dejado el alcohol después de haber estado "bebiendo" demasiado ese último año.

En una entrevista de junio de 2022 con la GQ británica, habló de haber encontrado la paz recientemente.

"Siempre me sentí muy solo en mi vida", dijo a la publicación, "solo creciendo de niño, solo incluso aquí, y realmente no fue hasta hace poco que he tenido un mayor apoyo de mis amigos y mi familia".