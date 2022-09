Últimas noticias breves del mundo hoy, 13 de septiembre

Senado investigará afirmaciones del ex secretario de Justicia de que el Departamento de Justicia de Trump presionó a su oficina para "ayudarlos políticamente"

La Comisión Judicial del Senado investigará las afirmaciones hechas por el ex fiscal federal Geoffrey Berman, quien dice en su próximo libro obtenido por The New York Times que los funcionarios de la era Trump en el Departamento de Justicia presionaron a su oficina para “ayudarlos políticamente”.

"A lo largo de mi mandato como fiscal de EE.UU., el Departamento de Justicia de Trump estuvo pidiendo que usara mi oficina para ayudarlos políticamente y estuve negándome, con el tacto suficiente para evitar que me despidieran", escribió Berman en su libro.

Berman, exfiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York y designado por Trump, fue despedido posteriormente por el expresidente.

El presidente del poder judicial, Dick Durbin, envió una carta al Fiscal General Merrick Garland el lunes diciendo: “Estas denuncias indican desviaciones asombrosas e inaceptables de la misión del Departamento de buscar una justicia imparcial, que requiere que sus decisiones procesales estén libres de influencia política. También agravan las ya serias preocupaciones planteadas por los esfuerzos del entonces fiscal general Barr en 2020 para reemplazar al Sr. Berman con un leal a Trump”.

“Si es preciso, las afirmaciones del Sr. Berman indican múltiples instancias de interferencia política en las decisiones de investigación y enjuiciamiento del Departamento”, escribió Durbin. “La Comisión Judicial del Senado investigará estos episodios”.

Durbin también solicitó al Departamento de Justicia que proporcione a la comisión varios documentos y comunicaciones antes del 3 de octubre.

El libro de Berman, "Holding the Line", se publicará este martes.