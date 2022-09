Un concierto de Coldplay en Argentina será transmitido en cines alrededor del mundo en octubre

Coldplay usará baterías recicladas en su próxima gira 0:50

(CNN Español) -- Si eres uno de los afortunados en poder asistir a uno de los conciertos de Coldplay en el estadio del River Plate en Buenos Aires en octubre, tu rostro podría terminar saliendo en salas de cine a nivel mundial.

La agrupación británica dio a conocer la semana pasada que transmitirá en vivo y a nivel mundial su presentación del 28 de octubre, cuyas entradas están totalmente agotadas.

Coldplay, en vivo desde Argentina para el mundo

Se trata de tan solo una de las diez fechas de conciertos de la gira "Music of the Spheres" que Coldplay ofrecerá para uno de los públicos más pasionales de Latinoamérica, el argentino.

Este jueves, la banda anunció que los interesados a unirse a estos conciertos desde sus países, podrán reservar sus entradas a través de la página ColdplayCinema.live.

La dirección audiovisual de este concierto estará a cargo de Paul Dugdale, ganador del BAFTA y nominado a los premios Grammy.

Esta será la primera vez que la agrupación transmita un concierto en vivo desde Latinoamérica.

En julio, Coldplay transmitió en vivo pero solo vía audio su concierto en el Stade de France de París.

Los detalles de la gira "Music of the Spheres"

La gira "Music of the Spheres" de Coldplay ha acaparado titulares a nivel mundial, no solo por la espectacular puesta en escena, sino también por la experiencia alrededor del concierto. Desde hace varios años, Coldplay implementó el uso de brazaletes que se iluminan al son de cada uno de los éxitos de la banda.

En julio, la agrupación dijo en su página web que uno de los objetivos de la gira es que sea inclusiva y es por ello que en cada espectáculo ofrecen intérpretes de lenguaje de señas para que sus seguidores con algún problema de audición puedan disfrutar de las letras de las canciones como el resto del público.

"También nos asociamos con KultureCity para proporcionar bolsas sensoriales y una estación de refugio sensorial móvil para personas con sensibilidades sensoriales. Para los asistentes ciegos o con problemas de visión, ahora ofrecemos recorridos táctiles antes del espectáculo", dijo la banda.

Además, tiene varias activaciones para que sus seguidores puedan generar energía eléctrica, como por ejemplo, pedalear una serie de bicicletas estáticas para generar parte de la energía usada durante el espectáculo.

Estas son las canciones que interpreta Coldplay en esta gira

Según la página de Official Charts, la lista oficial que agrupa los éxitos musicales para el Reino Unido, el setlist de Coldplay es el siguiente: