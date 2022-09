"No nos caemos bien": los rivales "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentan en una pelea de trilogía

Canelo: "Ahora a Golovkin le toca sentir lo que yo sentí" 1:06

(CNN) -- Está claro que "Canelo" Álvarez y Gennady "GGG" Golovkin no son precisamente fanáticos el uno del otro.



Y después de 24 asaltos juntos en el cuadrilátero, quizás no sea una sorpresa.

Pero, tras años de especulaciones, los dos grandes del boxeo reavivarán su rivalidad por tercera y última vez el sábado en Las Vegas, con algo más en juego que los cinturones.

Cuando los dos se toquen los guantes, su combate de trilogía será algo personal, ya que Álvarez dijo a Alex Thomas, de CNN Sport, que es "diferente" a sus otros combates.

"Creo que es diferente porque no nos caemos bien", explicó. "Tenemos historia, así que es una pelea más emocionante, para los dos, para los aficionados, para todo el mundo”.

"Y odio a ese tipo de personas, como Golovkin dice un montón de cosas sobre ti y luego cuando tienes a esa persona delante, dicen: 'Oh, yo respeto esto, yo respeto aquello'. Odio eso. Estoy muy emocionado por volver".

Capítulo final

La rivalidad de Álvarez y Golovkin ha fascinado al mundo del boxeo durante casi cinco años, desde su primer combate, con altibajos, emociones y caídas en el camino.

Se enfrentaron por primera vez en 2017, con los títulos de peso medio del CMB, la AMB y la OIB de GGG en juego; la pelea terminó en un polémico empate en el que muchos dijeron que el peleador kazajo debería haber sido declarado vencedor.

El controvertido resultado de la pelea culminó con el anuncio de una revancha, que fue cancelada después de que Álvarez diera positivo por una sustancia prohibida. El boxeador mexicano fue sancionado durante seis meses.

Finalmente, poco más de un año después de su primera pelea, ambos se enfrentaron en una revancha, que tampoco estuvo exenta de polémica. Aunque Álvarez ganó por decisión mayoritaria tras 12 asaltos, muchos volvieron a debatir si ese resultado era correcto, diciendo una vez más que Golovkin había superado a Álvarez.

Y ahora, a casi cuatro años de su segunda pelea, volverán a subirse al cuadrilátero.

Álvarez pondrá en juego sus títulos indiscutibles en el peso supermedio, mientras que para Golovkin, peleará en el peso por primera vez en su carrera.

Golovkin, de 40 años, viene de una victoria de unificación en el peso medio contra el japonés Ryōta Murata, su primera pelea en más de un año.

Pero para Álvarez, la historia es diferente.

En su anterior combate, celebrado en mayo, el ruso Dmitry Bivol lo sorprendió en su enfrentamiento por el título de peso semipesado, con la puntuación de los tres jueces a favor de Bivol, lo que supuso la segunda derrota de su carrera.

Álvarez subió de peso, aunque no culpa a ese aumento de la derrota por unanimidad: "Pasaron muchas cosas en mi campo de entrenamiento".

Sin embargo, esa derrota solo lo volvió más peligroso, ya que dice que "aprendió mucho" de ella. "Creo que soy más peligroso que antes porque tengo hambre de volver", dijo Álvarez.

"Y soy muy competitivo. Como dije antes, cuando buscas la grandeza, serán tiempos difíciles. Pero eso no quiere decir que no vaya a lograr lo que quiero, mis objetivos. Así que miro hacia adelante y estoy listo para volver".

Si bien su pelea de trilogía con GGG es la más reciente de una larga serie de peleas taquilleras para Álvarez, él dice, mientras se prepara para su 62ª pelea profesional, que está impulsado por algo más que títulos y campeonatos.

"Siempre me siento el mejor boxeador del mundo, desde que empecé a boxear. Me siento el mejor porque soy el único boxeador que no necesita arriesgarse. Me arriesgo porque quiero ser un grande, no solo ser un campeón. Hay muchos campeones por ahí. La diferencia entre ellos y yo es que yo arriesgo todo para ser grande".

La pelea se podrá ver en vivo por DAZN PPV el 17 de septiembre.