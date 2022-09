La Casa Blanca reitera que no ha cambiado su política sobre el covid-19 a pesar de los comentarios de Biden sobre que "la pandemia terminó"

El presidente Biden dice que la pandemia ha terminado 2:19

(CNN) -- El Gobierno de EE.UU. le está restando importancia a los comentarios del presidente Joe Biden en los que declaraba que la pandemia de coronavirus "ha terminado", sugiriendo que sus comentarios señalan una continuación de la postura de la Casa Blanca hacia la pandemia en los últimos meses.

"La pandemia ha terminado. Todavía tenemos un problema con el covid. Todavía estamos trabajando mucho en ello. Pero la pandemia ha terminado", dijo Biden durante una entrevista con el programa "60 Minutes" de la CBS que se transmitió el domingo. Los comentarios tomaron por sorpresa a algunos miembros de la administración, según dos funcionarios.

Un día después, un funcionario de la administración dijo a CNN que los comentarios del presidente no marcan un cambio de política respecto al manejo del virus por parte de la administración, y que no hay planes para levantar la Emergencia de Salud Pública, que ha estado en vigor desde enero de 2020 y que actualmente se extiende hasta el 13 de octubre.

El mes pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) ajustaron sus orientaciones sobre el covid-19 para instar a la nación a alejarse de medidas como las cuarentenas y el distanciamiento y centrarse en cambio en la reducción de las enfermedades graves del covid-19. Sin embargo, la agencia afirma que algunas personas, entre las que se encuentran las de mayor edad, las inmunodeprimidas, las que tienen ciertas discapacidades o condiciones de salud subyacentes, corren un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave y pueden tener que tomar más precauciones.

Los funcionarios, incluyendo al presidente, han hablado anteriormente de una nueva fase del virus, pero han dicho específicamente que aún no ha terminado. Biden esbozó una transición en la perspectiva de la Casa Blanca sobre el virus en marzo, diciendo en ese momento que el covid no ha terminado, pero "ya no controla nuestras vidas".

"Gracias a la estrategia que ejecutamos el año pasado en materia de vacunación, pruebas, tratamientos y demás, nos encontramos en un nuevo momento de esta pandemia. No significa que el covid-19 haya terminado; significa que el covid-19 ya no controla nuestras vidas. Eso es lo que significa", dijo en la Casa Blanca el 30 de marzo.

Y en abril, el asesor médico de Biden, el doctor Anthony Fauci, declaró a PBS NewsHour que Estados Unidos está "ciertamente, ahora mismo, en este país, fuera de la fase de pandemia".

Pero al día siguiente, dijo a CNN que sus comentarios habían sido malinterpretados por algunos como si la pandemia hubiera terminado, "que no es lo que dije".

"No hemos superado la pandemia. Que nadie interprete erróneamente que la pandemia ha terminado, pero en lo que estamos es en una fase diferente de la pandemia", dijo Fauci. "Una fase que es una fase de transición, que esperemos que se dirija hacia un mayor control en el que se pueda volver a una cierta forma de normalidad sin que se produzca un trastorno total de la sociedad, desde el punto de vista económico, social, escolar, etc.".

Casi cinco meses después, los comentarios de Biden de que la pandemia "ha terminado" podrían plantear problemas políticos a los esfuerzos de la administración para buscar fondos adicionales para la respuesta al covid-19.

La Casa Blanca envió una solicitud de financiación suplementaria al Congreso para incluir el apoyo a Ucrania, las respuestas al covid-19 y la viruela del mono, y la recuperación de desastres naturales para el próximo proyecto de ley de financiación del Gobierno antes de la fecha límite del 30 de septiembre. Esto incluye una solicitud de US$ 22.400 millones que, según los funcionarios, son necesarios para las pruebas, el tratamiento y las vacunas. Los negociadores del Congreso han indicado que es poco probable que se incluya presupuesto para el covid-19 en el proyecto de ley de financiación.

El Gobierno ha adoptado algunas medidas para trasladar algunas partes de la respuesta a la pandemia hacia el mercado comercial, esfuerzos que probablemente se acelerarán en ausencia de financiación federal.

-- Kevin Liptak, Jeremy Diamond, Jamie Gumbrecht, Naomi Thomas y Brenda Goodman contribuyeron con este reportaje.