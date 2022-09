Eugenio Derbez reaparece y da detalles de su estado de salud tras accidente: "No aguantaba el dolor"

Hijo de Eugenio Derbez cuenta por qué lo mantienen sedado 0:56

(CNN Español) -- El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez reapareció públicamente a través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram este domingo para dar a conocer detalles de su salud y agradecer las muestras de cariño de sus seguidores después de haber sido sometido a una cirugía por un accidente en el que se fracturó algunos huesos del hombro a finales del agosto.

El actor relató que el accidente se produjo al tropezar y caer sobre unos escalones mientras practicaba un juego de realidad virtual junto a su hijo.

Derbez dijo además que, durante las dos primeras semanas después la cirugía, estuvo prácticamente dormido debido a las medicinas que recibió para combatir los fuertes dolores que aún sufre.

Tras la caída, el actor pidió ir rápido al hospital. Allí intentaron acomodarle el brazo, dijo que empezó "a gritar como loco porque no aguantaba el dolor” y luego decidieron anestesiarlo.

Derbez compartió que consultó a un experto más adelante. “El especialista me dijo que no me podían operar porque la lesión era tan seria que tenían que reconstruirme el brazo, tuve cinco fracturas grandes y como diez pequeñas”, indicó

El actor explicó que el accidente se produjo un día antes de regresar a su casa y luego de un intenso período de trabajo, por el cual dijo sentirse feliz pero muy cansado: "Aunque estaba feliz por tanto trabajo, me sentía un poquito ahogado, me sentía como en una cárcel, de repente sin poder tener vida”. Y añadió: “De alguna manera era el universo o quizás mi alma pidiendo parar”.