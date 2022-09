Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 29 de septiembre

Cuarta fuga en el Nord Stream, "fuerte indicio" de sabotaje, dice el embajador de Alemania en el Reino Unido

El embajador de Alemania en el Reino Unido dijo este jueves que se había descubierto una cuarta fuga en los oleoductos Nord Stream que conectan Rusia con Alemania y que había un "indicio muy fuerte" de que se trataba de actos de sabotaje.

"No ha ocurrido así como así. Creemos que hay un indicio muy, muy fuerte de que fueron actos de sabotaje", dijo Miguel Berger, embajador de Alemania en el Reino Unido, en declaraciones a la BBC Radio 4 este jueves.

"Tenemos dos fugas de gas en las zonas económicas exclusivas danesas y dos en las suecas", añadió Berger.

CNN se puso en contacto con los guardacostas suecos, pero no recibió respuesta de inmediato.

Berger dijo que Suecia y Dinamarca dirigirían la investigación sobre las fugas, pero que los resultados probablemente tardarían hasta 10 días porque el gas sigue escapando de las tuberías.

"Actualmente, es demasiado peligroso investigar", dijo Berger.

Berger dijo que, en opinión de Alemania, "todo indicaba" que las fugas no eran producto de causas naturales y que un actor no estatal no podía haber causado estos daños.

No culpó a Rusia de las filtraciones, pero dijo que era demasiado pronto para descartar nada.