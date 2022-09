Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 30 de septiembre

Se espera que Rusia comience a anexar formalmente cuatro territorios ucranianos ocupados el viernes

Rusia comenzará el viernes a anexar formalmente hasta el 18% del territorio ucraniano, y se espera que el presidente Vladimir Putin organice una ceremonia en el Kremlin para declarar cuatro territorios ucranianos ocupados como parte de Rusia.

La ceremonia tendrá lugar el viernes a las 3 p.m. hora local (8 a.m. ET) en el salón de San Jorge del Kremlin, dijo el portavoz de Putin, Dmitry Peskov. Putin dará un discurso y se reunirá con los líderes respaldados por Rusia de las cuatro regiones ocupadas al margen de la ceremonia, agregó.

Los anuncios se producen después de que la gente en cuatro áreas ocupadas de Ucrania supuestamente votara en gran número a favor de unirse a Rusia, en elecciones de cinco días que eran ilegales según el derecho internacional y que Kyiv y Occidente descartaron como una farsa.

Los llamados referéndums fueron organizados por separatistas respaldados por Rusia en las autoproclamadas República Popular de Donetsk y República Popular de Luhansk en la región oriental de Donbás, donde los combates han estallado desde que los rebeldes tomaron el control de partes de Donetsk y Luhansk en 2014.

Las otras dos áreas donde se celebraron los llamados referéndums fueron Jersón y Zaporiyia en el sur de Ucrania. Rusia ha ocupado las dos regiones desde poco después que invadiera el país a fines de febrero. El jueves, Putin firmó decretos que reconocen a las dos regiones como independientes.

Si Rusia procediera a anexar los territorios, violaría “todo lo que la comunidad internacional debe representar”, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

“Cualquier decisión de proceder con la anexión de las regiones de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia de Ucrania no tendría valor legal y merece ser condenada”, dijo Guterres. “Es una escalada peligrosa. No tiene lugar en el mundo moderno. No debe aceptarse”.

Mientras tanto, la Unión Europea propuso el miércoles sanciones adicionales en represalia por el plan de anexión de Moscú, dirigidas a “aquellos involucrados en la ocupación de Rusia y la anexión ilegal de áreas de Ucrania”, incluyendo “las autoridades rusas delegadas en Donetsk, Luhansk y Jersón y Zaporiyia y otros Individuos rusos que organizaron y facilitaron los falsos referéndums en estos cuatro territorios ocupados de Ucrania”.