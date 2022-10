Estados Unidos evalúa cómo responder ante posible escalada rusa en Ucrania y el potencial de uso de armas nucleares tácticas

Ucrania dice que Rusia alista a jóvenes para la guerra 1:26

(CNN) -- Ante la creciente preocupación de que Vladimir Putin intensifique la guerra de Rusia en Ucrania, EE.UU. está estudiando cómo responder a una serie de posibles escenarios, incluido el temor de que los rusos puedan utilizar armas nucleares tácticas, según tres fuentes informadas de los últimos datos de inteligencia.



Desde el inicio del conflicto, EE.UU. ha estado desarrollando planes de contingencia para responder, entre otras cosas, a la posibilidad de que el presidente de Rusia pudiera escalar a poco menos que un ataque nuclear contra Ucrania, a través de lo que una fuente describió como una "exhibición nuclear", como un posible ataque militar a la central nuclear de Zaporiyia, o la detonación de un dispositivo nuclear a gran altura o lejos de las zonas pobladas.

Los funcionarios advierten que Estados Unidos no ha detectado preparativos para un ataque nuclear. Sin embargo, los expertos consideran que son opciones potenciales para las que Estados Unidos debe prepararse a medida que la invasión rusa se tambalea y que Moscú se anexiona más territorio ucraniano.

Los funcionarios estadounidenses también han tomado nota de las repetidas amenazas públicas del presidente de Rusia de utilizar armas nucleares. En un discurso televisado a finales del mes pasado, Putin dijo: "Si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, utilizaremos sin duda todos los medios disponibles para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Esto no es un juego".

El viernes, en una ceremonia en la que anunció la anexión ilegal de cuatro regiones ucranianas, Putin dijo que Rusia utilizaría "todos los medios disponibles" para defender las zonas, y añadió que Estados Unidos había "sentado un precedente" para los ataques nucleares en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial.

"Putin es capaz de todo", dijo a CNN el representante demócrata Mike Quigley, de Illinois, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Aunque señaló que aún no hay pruebas de los preparativos para un ataque de este tipo, Quigley añadió: "Hay que tomarlo en serio".

EE.UU. está estudiando el abanico de posibles escenarios para disponer de planes de contingencia sobre cómo respondería, junto con sus socios, a cualquier ataque de este tipo. La posibilidad de un "despliegue nuclear" se considera una opción si Putin no prosigue con un ataque nuclear contra las fuerzas ucranianas o los centros de población, optando en cambio por lo que un funcionario describió como una "muestra de bravuconería".

Un ataque nuclear todavía se considera improbable, aunque la preocupación entre los funcionarios estadounidenses sobre la posibilidad de un ataque de este tipo ha aumentado en las últimas semanas. "La derrota", dijo una fuente informada de la inteligencia, "no es una opción para Putin".

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo en una entrevista exclusiva con CNN emitida el domingo que no ha visto nada que sugiera que Putin haya decidido utilizar armas nucleares en Ucrania.

"Para ser claros, el tipo que toma esa decisión, quiero decir, es un solo hombre", dijo Austin sobre las amenazas rusas de armas nucleares en una entrevista con Fareed Zakaria de CNN en "Fareed Zakaria GPS".

"No hay controles sobre el señor Putin. Igual que tomó la decisión irresponsable de invadir Ucrania, ya sabes, podría tomar otra decisión. Pero no veo nada en este momento que me lleve a creer que ha tomado esa decisión".

Si bien ha habido una creciente oposición pública a la guerra dentro de Rusia, EE.UU. cree que Putin está bajo una mayor presión de los nacionalistas más radicales, que están instando a una mayor escalada del conflicto, dijo una fuente informada sobre la inteligencia.

Al ser cuestionado sobre la información de CNN en "New Day" este lunes, John Kirby, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para las comunicaciones estratégicas, dijo que EE.UU. está observando "de cerca" las acciones de Rusia en la planta de energía de Zaporiyia en medio de la preocupación de que Putin podría escalar su guerra con Ucrania y ha estado "pensando en" la respuesta para cualquier uso potencial de armas nucleares por parte de Rusia.

Aunque EE.UU. no ha visto nada que haya cambiado la postura estratégica de EE.UU., "estamos observando esto tan de cerca como podemos", dijo Kirby, y añadió: "Nos tomamos estas amenazas en serio".