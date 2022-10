El disidente Alexey Navalny dice que Rusia debe transformarse después de la guerra

¿Por qué Putin anexó una región de Ucrania a Rusia? 3:16

(CNN) -- El disidente ruso Alexey Navalny dijo desde prisión que la única manera de que su país evite un “ciclo interminable de autoritarismo imperial” es convertirse en una democracia parlamentaria.

En un artículo de su autoría publicado por el Washington Post, Navalny dijo que si bien las naciones occidentales han afirmado correctamente la importancia de la independencia de Ucrania y de evitar que Rusia gane la guerra, es necesario comenzar a pensar en cómo se verá Rusia una vez que termine la batalla.

“La estrategia debería ser garantizar que Rusia y su gobierno, naturalmente, sin coerción, no quieran iniciar guerras y no las encuentren atractivas”, escribió Navalny en un ensayo que fue transmitido a The Post por su equipo legal. Actualmente cumple una condena de nueve años de prisión en un penal ruso.

“La Rusia de la posguerra debe convertirse en el tema central, y no solo en un elemento más, en la agenda de quienes luchan por la paz. No se pueden lograr objetivos a largo plazo sin un plan para garantizar que la fuente de todos los problemas deje de crearlos”, escribió Navalny. “Rusia debe dejar de ser un instigador de la agresión y la inestabilidad”.

Navalny es el crítico interno más destacado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y sus puntos de vista disidentes casi le han costado la vida.

Navalny fue envenenado con un agente nervioso en 2020, un ataque por el que varios funcionarios occidentales y el propio Navalny culparon abiertamente al Kremlin. Rusia, por su parte, ha negado cualquier participación en el episodio.

Después de una estadía de cinco meses en Alemania para recuperarse del envenenamiento con Novichok, Navalny regresó el año pasado a Moscú, donde fue arrestado de inmediato por violar los términos de la libertad condicional impuesta por un caso de 2014. A principios de este año, Navalny fue sentenciado a nueve años de prisión por cargos de fraude que, según dijo, responden a motivaciones políticas.

En su ensayo, publicado el mismo día que Putin anunció la anexión a Rusia de una quinta parte del territorio ucraniano, Navalny dijo que la guerra en Ucrania, así como los conflictos anteriores, han ayudado a quienes detentan el poder en Moscú.

“La élite rusa durante los últimos 23 años ha aprendido reglas que nunca han fallado: la guerra no es tan costosa, resuelve todos los problemas políticos internos, lleva la aprobación pública por las nubes, no daña particularmente la economía y, lo más importante, los ganadores no deben dar cuenta por sus responsabilidades”, escribió Navalny.

La solución, afirma Navalny, es adoptar una forma de gobierno democrática en la que se descentralice el poder, similar a lo que se ha hecho en los Estados bálticos.

“La amenaza para la paz y la estabilidad en Europa es el autoritarismo imperial agresivo, infligido sin cesar por Rusia sobre sí misma”, dijo Navalny. “La Rusia de la posguerra, como la Rusia posterior a Putin, estará condenada a volverse beligerante y putinista nuevamente. Esto es inevitable mientras se mantenga la forma actual de desarrollo del país. Solo una república parlamentaria puede evitar esto”.