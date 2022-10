Polémica en Colombia por millonarios contratos para comprar electrodomésticos y hasta plumones de ganso para Gustavo Petro y Francia Márquez

Primera protesta contra Petro, ¿qué reclaman los colombianos? 1:23

(CNN Español) -- Al gobierno del "cambio" que dicen representar el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez le están lloviendo críticas incluso desde algunos de sus propios aliados por una serie de millonarias compras para amoblar las casas privadas de los dos funcionarios que casi cumplen dos meses en el cargo.

Este fin de semana se conocieron dos órdenes de compra por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre: una por 93 millones de pesos en electrodomésticos (unos US$ 20.000 al cambio actual) y otra por casi 80 millones de pesos en lencería y ropa de hogar. (Unos US$ 17.500).

Las críticas no se han hecho esperar pues las compras se dieron en medio de un plan de austeridad de gastos estatales anunciado por el presidente Petro.

Entre las compras que tienen en el ojo del huracán a Petro y a Márquez están un televisor de 85 pulgadas por unos US$ 6.000; cubiertas de vitrocerámica para estufas por unos US$ 9.000; licuadoras, calentadores, procesadores de alimentos, entre otros. Además, la otra factura de compras de lencería incluyen duvets, plumones de microficha, juegos de sábanas y hasta un plumón de ganso, todo por unos US$ 17.500 al cambio actual. Las facturas y órdenes de compras están publicados en línea en la página de Colombia Compra Eficiente, la Agencia Nacional de Contratación Pública.

Estas compras que tienen fecha del 23 y 26 de septiembre de 2022, fueron justificadas por Presidencia y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, que en un comunicado dijeron que "obedecen a necesidades de las cuatro casas de Estado y huéspedes de Presidencia y Vicepresidencia, que, en total, suman 34 habitaciones".

"El proceso fue hecho a través de Colombia Compra Eficiente, lo que debe garantizar integridad de proveedores del Estado y precios del mercado. Haremos verificación del correcto funcionamiento del procedimiento y reforzaremos, si fuera necesario, mecanismos de control y garantías", agregó Lizcano en el comunicado de Twitter luego de la polémica suscitada en redes sociales.

El gobierno dijo que está "comprometido con una política de austeridad y eficiencia de los recursos públicos".

Las casas "se recibieron sin colchones"

El comunicado de Presidencia dice que la compra de los blancos y electrodomésticos se hizo por solicitud de la Jefe de Casas de Presidencia, pues se evidenciaron "necesidades urgentes" para su "correcto funcionamiento". Según ese comunicado, las casas "se recibieron sin sábanas, sin cortinas o sin colchones", por lo que hubo que comprar nuevos elementos.

Pero Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia durante el gobierno de Iván Duque, le salió al paso a la polémica y se refirió a los gastos en cuestión.

"En todos los gobiernos se cambian los colchones", escribió Muñoz, quien contradijo a Lizcano y aseguró que las cortinas de las casas privadas "sí están", pero se mandaron a lavar. También dijo que las sábanas de las casas privadas están en los inventarios del área administrativa y añadió que "Los plumones de ganso son nuevos y obedecen a la solicitud de la nueva administración".

Sobre el televisor de 85 pulgadas, Lizcano, el director actual de Dapre, dijo que como será de uso institucional, en la sala de juntas de una de la casas de Estado, "requiere unas especificaciones técnicas especiales"; Muñoz dijo que durante el gobierno Duque no se compraron este tipo de televisores para las casas privadas pues "no hacen parte de la gestión presidencial".

Aliados de Petro critican los elevados gastos

Si bien la suma de las dos facturas podría ser, a ojos de muchos, un gasto insignificante para todo un presupuesto de la nación, lo cierto es que las críticas a Petro han llegado incluso desde su propio partido y sus aliados.

La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, dijo que esta "línea de compras" no está alineada con la visión del gobierno Petro.

"Nuestro gobierno debe ser austero, eficiente y contundente en resultados. Estoy segura que la "línea de compras" que hoy está en opinión pública obedece a costumbres que no están alineadas con el estilo, propósitos y formas de este gobierno", tuiteó Pizarro.

Nuestro gobierno debe ser austero, eficiente y contundente en resultados. Estoy segura que la "línea de compras" que hoy está en opinión pública obedece a costumbres que no están alineadas con el estilo, propósitos y formas de este gobierno. #AusteridadEs — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 3, 2022

El senador Alexander López, del Polo Democrático, un partido que hace parte de la Coalición de Gobierno, pidió claridad al gobierno Petro sobre posibles sobrecostos en las compras.

"Quienes hayan cometido irregularidades deben responder ante la justicia y deben salir del Gobierno del cambio", escribió López.

#URGENTE que el Gobierno del presidente @petrogustavo de claridad sobre los posibles sobrecostos de sabanas, duvets y TV y sobre la idoneidad de los contratistas. Quienes hayan cometido irregularidades deben responder ante la justicia y deben salir del Gobierno del cambio. pic.twitter.com/P1B8HyH11h — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) October 3, 2022

La Congresista Catherine Juvinao, del Partido Verde, movimiento de la bancada oficial, dijo que las compras en cuestión son "onerosas e innecesarias" y "no tienen ninguna justificación y deberían costarle el puesto a alguien".

"El cambio es en serio y es el mandato de los colombianos. Respetémoslo. A un gobierno de cambio se le exige más. A un Congreso de cambio, también. El escrutinio sobre todo lo que hagamos será implacable y así debe ser. Ojos abiertos y mentes en sintonía con lo que nos eligieron para hacer y representar", tuiteó Juvinao.

A un gobierno de cambio se le exige más. A un Congreso de cambio, también. El escrutinio sobre todo lo que hagamos será implacable y así debe ser. Ojos abiertos y mentes en sintonía con lo que nos eligieron para hacer y representar. Si nos equivocamos, reconocer y corregir. — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) October 3, 2022

El senador también del Partido Verde, Inti Asprilla, dijo que los gastos en mención son "indefendibles".

"Los gastos en el menaje de la casa de Nariño son simplemente indefendibles. Los que se encargaron de dicha compra deben asumir su responsabilidad", tuiteó Asprilla.