La moral se desploma en el ejército privado de Putin mientras la guerra de Rusia en Ucrania se tambalea

¿Qué misión tiene el grupo militar Wagner en Ucrania? 3:23

Kyiv, Ucrania (CNN) -- Los cuerpos de los ucranianos yacían uno al lado del otro en la hierba, la tierra a su lado abierta por un cráter. Arrastrados hasta el lugar por mercenarios rusos, los brazos de las víctimas señalaban el lugar donde habían muerto.

"Pongámosles una granada", dice una voz en ruso ronco, en lo que parece ser un plan para poner una trampa a los cuerpos.

"No hace falta una granada, simplemente los machacaremos", dice otro refiriéndose a los soldados ucranianos que vendrán a recoger los cadáveres. Los mercenarios se dan cuenta entonces de que se han quedado sin munición.

Estos sucesos vistos y escuchados en el video del campo de batalla, en exclusiva para CNN, junto con el acceso a los reclutas de Wagner que luchan en Ucrania, y las sinceras y raras entrevistas que CNN ha realizado con un excomandante de Wagner que ahora busca asilo en Europa, se combinan para dar una mirada sin precedentes al estado de la principal fuerza mercenaria de Rusia.

Mientras que los problemas de abastecimiento y moral, así como las acusaciones de crímenes de guerra, han sido bien documentados entre las tropas regulares rusas, la existencia de crisis similares entre los mercenarios de Wagner, a menudo descritos como las tropas de choque del presidente Vladimir Putin, es un presagio funesto para la guerra de Rusia en Ucrania.

A la sombra del Kremlin

Las fuerzas de Wagner han gozado durante varios años de notoriedad mundial. Pero a medida que la "operación militar especial" de Putin en Ucrania se desmorona, y el anuncio de una "movilización parcial" para los reclutas que tanto se necesitan ha provocado la huida de más de 200.000 ciudadanos rusos a los países vecinos, las grietas en esta fuerza supuestamente de élite se están mostrando.

Desde su creación en 2014, el mandato, la huella internacional y la reputación de Wagner se han engrosado. Ampliamente considerada por los analistas como una empresa militar privada aprobada por el Kremlin, sus combatientes han luchado en Ucrania desde la invasión rusa de 2014 y en Siria, además de operar en varios países africanos, como Sudán, Libia, Mozambique, Malí y la República Centroafricana.

Con una reputación en Rusia como una fuerza fiable y valiosa, los soldados privados de Wagner han reforzado los intereses globales y los recursos militares de Moscú, ya estirados luchando en una guerra en Siria en apoyo del régimen de Assad. Como ha informado CNN, sus despliegues han sido a menudo clave para el control ruso de recursos lucrativos, desde el oro sudanés hasta el petróleo sirio.

Haciendo alarde de un moderno equipamiento en los videos de reclutamiento, con armas pesadas e incluso helicópteros, se asemejan a las Fuerzas Especiales de Estados Unidos.

"Estoy convencido de que si Rusia no utilizara grupos de mercenarios a una escala tan masiva, no se podría hablar del éxito que el ejército ruso ha logrado hasta ahora", dijo a CNN Marat Gabidullin, un antiguo comandante de Wagner que estuvo a cargo de 95 mercenarios en Siria.

En contacto con antiguos compañeros que ahora luchan en Ucrania, Gabidullin dijo que el uso de mercenarios por parte de Rusia se ha intensificado a medida que la ejecución de su guerra por parte del Kremlin ha caído en picado. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, declaró a la CNN que las tropas de Wagner estaban siendo desplegadas en las "misiones más difíciles e importantes" de Ucrania, desempeñando un papel clave en las victorias rusas en Mariúpol y Jersón.

El Kremlin no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN.

La escasa información oficial sobre Wagner y los desmentidos de larga data del Kremlin sobre su existencia y sus vínculos con el Estado ruso no han hecho más que aumentar su infamia y su atractivo, al tiempo que han ayudado al grupo a enturbiar el análisis de sus capacidades y actividades exactas.

Sin embargo, Wagner —como Rusia— está luchando en Ucrania, según el testimonio en video de los propios combatientes mercenarios del grupo.

Falta de experiencia

Más de siete meses de combates han arrojado una dura luz sobre los fallos en la actuación militar de Rusia en Ucrania. Los pequeños avances de Rusia, especialmente en comparación con los ambiciosos objetivos iniciales de Putin en la guerra, han tenido un enorme coste, diezmando las unidades de primera línea y privando a muchas de ellas de mano de obra, así como de una experiencia de importancia crítica.

La experiencia en el campo de batalla es uno de los dos factores que el excomandante de Wagner Gabidullin —que dejó el grupo en 2019 y desde entonces ha publicado unas memorias sobre su tiempo de trabajo para ellos— dice que separa a los mercenarios de las tropas rusas regulares. Lo otro es el dinero.

"La columna vertebral de estos grupos siempre estaba formada por gente muy experimentada que había pasado por varias guerras de todos modos", dijo a CNN.

Tras servir como oficial subalterno en una unidad aerotransportada en los últimos días de la Unión Soviética, Gabidullin volvió a la vida militar como recluta de Wagner tras la invasión rusa del este de Ucrania en 2014. Dijo que muchos miembros clave del personal de Wagner pueden, como él, haber luchado previamente en Ucrania, así como en Siria, obteniendo una valiosa experiencia de combate ajena a la mayoría de las tropas regulares rusas.

"Tienen una experiencia de más peso y más significativa que la del ejército. El ejército son jóvenes soldados que fueron obligados a firmar un contrato, no tienen experiencia", dijo.

Es lo que hace que estas fuerzas paramilitares en Ucrania, de las que Wagner es solo una, sean tan valiosas para Rusia.

"El ejército ruso no puede manejar [la guerra] sin mercenarios", según Gabidullin, y añadió que hay "un mito muy grande, una ofuscación muy grande sobre un ejército ruso fuerte".

En la actualidad, al menos 5.000 mercenarios vinculados al grupo Wagner operan con las fuerzas rusas en Ucrania, según declaró a CNN Andrii Yusov, portavoz de la agencia de inteligencia de defensa ucraniana que ha estado vigilando a Wagner en Ucrania. Esta cifra fue respaldada por una fuente de inteligencia francesa que señaló que algunos combatientes de Wagner habían dejado el continente africano para reforzar los esfuerzos del grupo en Ucrania.

El Kremlin ha confiado cada vez más en los combatientes de Wagner como tropas de asalto, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. Ocultos del recuento oficial de muertos de Rusia y disponibles para operaciones negables, han soportado una carga de bajas que ha sido políticamente sensible para Putin en Rusia.

"Wagner ha sufrido grandes pérdidas en Ucrania, especialmente, y sin sorpresa, entre los combatientes jóvenes e inexpertos", según una alta fuente de defensa estadounidense que habló en septiembre.

Una simple ecuación subyace al empleo de las fuerzas de Wagner, según Gabidullin: "Paz rusa por dólares americanos".

Los mercenarios pueden ganar hasta US$ 5.000 al mes.

A los combatientes de Wagner se les han ofrecido incluso bonificaciones —pagadas en dólares estadounidenses— por aniquilar tanques o unidades ucranianas, según una alta fuente de defensa ucraniana y basándose en la información recopilada sobre Wagner desde el inicio de la guerra por las autoridades ucranianas.

Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, a los cazas Wagner también se les han asignado sectores específicos de la línea del frente, operando casi como unidades normales del ejército, lo que supone un cambio radical respecto a su historia de misiones distintas y limitadas en Ucrania.

'Oleg', exmercenario de Wagner, habla con CNN

Yusov también dijo que el Wagner se está utilizando cada vez más para tapar agujeros en la línea del frente ruso. Esto también fue confirmado por un alto funcionario de defensa estadounidense, que añadió que Wagner se está utilizando en diferentes líneas del frente, a diferencia de los combatientes chechenos, por ejemplo, que se concentran en torno a la ofensiva rusa dirigida a Bakhmut.

Esto ha dado lugar a importantes desafíos logísticos, dice, con la necesidad de suministrar a las tropas de Wagner municiones, alimentos y apoyo para operaciones prolongadas, todo ello mientras Ucrania ha aumentado sus ataques a la logística de Rusia.

En agosto, el Ministerio de Defensa ucraniano transmitió a CNN imágenes de cámaras corporales de combatientes de Wagner en las que se ve a los mercenarios quejándose de la falta de chalecos antibalas y cascos. En otro video, un combatiente se queja de las órdenes de atacar posiciones ucranianas cuando su unidad no tiene munición.

Zapatos que llenar

Las filas de Wagner también se han visto mermadas por las pérdidas en el campo de batalla. En respuesta, han recurrido a un reclutamiento inusualmente público.

Han surgido publicidades en Rusia que piden nuevos reclutas para Wagner. Adornados con un número de teléfono y una foto de combatientes vestidos de camuflaje, su eslogan —"La Orquesta 'W' te espera"— alude al antiguo apodo de Wagner como "orquesta".

La amplia red desplegada por los esfuerzos de reclutamiento del grupo coincide con un cambio en su pasado secreto. Incluso el aliado de Putin, Yevgeny Prigozhin, admitió finalmente su papel como jefe de Wagner a finales de septiembre, después de haber pasado años intentando distanciarse del grupo mercenario mediante repetidos desmentidos, e incluso llevando a los tribunales a los medios de comunicación rusos que le investigaban.

Las invitaciones de Wagner para contactar con reclutadores también se han difundido a través de las redes sociales y en Internet. Un reclutador contactado porCNN ofrecía un salario mensual de "al menos 240.000 rublos" (unos US$ 4.000) con la duración de un "viaje de negocios" —código para un despliegue— de al menos cuatro meses. Gran parte del mensaje del reclutador enumeraba las condiciones médicas que excluían a los solicitantes de alistarse: desde el cáncer hasta la hepatitis C y el abuso de sustancias.

En contraste con su imagen de organización militar de élite, un reclutador de Wagner admitió algo sorprendente sobre los reclutas cuando un periodista de CNN se puso en contacto con él: no se necesita experiencia militar.

El mensaje terminaba con una palabra clave —"Morgan"— que los aspirantes debían dar en la puerta de las instalaciones de Wagner en Krasnodar, Rusia.

Reclutas en la cárcel

En septiembre, salió a la luz un video en el que parecía que Prigozhin estaba reclutando prisioneros de las cárceles rusas para Wagner. Su oferta: una promesa de clemencia por seis meses de servicio de combate en Ucrania, apuntalando la invasión rusa.

Es un movimiento que habría sido impensable hace meses para la empresa militar privada, considerada en su día como una de las unidades más profesionales del arsenal del Kremlin.

"Un acto de desesperación" es como el excomandante de Wagner Gabidullin describió el recurso.

La aparente campaña de reclutamiento de Prigozhin en la cárcel coincide con los esfuerzos más amplios de Rusia para movilizar a la población carcelaria del país para el combate, ofreciendo salarios mensuales de miles de dólares y pagos por muerte de decenas de miles de dólares a las familias de los reclutas.

Tanto para los compañeros de Wagner como para sus adversarios ucranianos, eso es preocupante.

"[Wagner] está dispuesto a enviar a cualquiera, a cualquiera", declaró a CNN el fiscal ucraniano Yuriy Belousov. "Ya no hay criterios de profesionalidad".

Al trabajar en las investigaciones ucranianas sobre posibles crímenes de guerra rusos, Belousov teme que este reclutamiento laxo haga aumentar la escala de los crímenes de guerra.

Aunque el reclutamiento directo desde las prisiones es un paso nuevo, Gabidullin dijo que los antecedentes penales no habían sido un obstáculo para el empleo en Wagner. Él mismo dice haber cumplido tres años de prisión por asesinato y le dijo a CNN de prominentes comandantes de Wagner que habían servido en todo el mundo con el grupo después de las sentencias de prisión.

El enemigo interior

Las luchas de Wagner en Ucrania han puesto en marcha un problema más amplio: el descontento en sus filas. Para un grupo que depende del atractivo de sus salarios y su trabajo, eso es crítico.

A partir de las llamadas telefónicas interceptadas, los servicios de inteligencia ucranianos observaron en agosto un "declive general de la moral y el estado psicológico" de las tropas de Wagner, dijo el portavoz de la inteligencia de defensa ucraniana, Yusov. Es una tendencia que también ha observado en las tropas rusas en general.

La reducción de los requisitos de reclutamiento de Wagner también apunta a la desmoralización, dijo, y el número de "soldados verdaderamente profesionales que están dispuestos a luchar voluntariamente con Wagner" también está disminuyendo.

El excomandante Gabidullin, que dice hablar con sus antiguos camaradas casi a diario, explicó que esta desmoralización se debía a su insatisfacción "con la organización general de los combates": "La incapacidad [de los dirigentes rusos] de tomar decisiones competentes, de organizar las batallas".

Para un mercenario que se puso en contacto con Gabidullin para pedirle consejo, esa incompetencia fue demasiado. "Me llamó y me dijo: 'Se acabó, no estaré más allí. No voy a participar más en esto'", dijo Gabidullin a CNN.

Y como las perspectivas de victoria de Rusia en Ucrania —o incluso de reclamar un resultado positivo— parecen escasas, la vida como mercenario ruso no tiene el mismo atractivo que podría haber tenido antes.

"Puede que el dinero ya no valga la pena", dijo el fiscal ucraniano Belousov.

En uno de los muchos videos que salen de los frentes de Ucrania, la sombría realidad de la guerra de Wagner es evidente en las imágenes proporcionadas a CNN, que supuestamente muestran las operaciones del grupo.

En un clip, un mercenario de Wagner caído yace, muerto, casi en paz, con su mano izquierda agarrando suavemente la tierra negra. A su alrededor, el campo de batalla arde junto a los cadáveres y los restos en llamas de sus vehículos blindados. Los disparos ocasionales crepitan a través del humo.

"Lo siento, hermano, lo siento", dice el camarada del soldado, acariciando ligeramente su espalda, despojada de su camisa por la batalla que lo mató. "Salgamos de aquí, si nos disparan, nos acostaremos junto a él".

Amandine Hess, Darya Markina, Victoria Butenko y Josh Pennington contribuyeron a este informe.