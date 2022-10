Kylian Mbappé supera a Lionel Messi en la lista de los más ricos del fútbol de Forbes

Los 5 futbolistas mejor pagados del mundo, según Forbes 1:30

(CNN) -- Desde que llevó a Francia a la gloria en la Copa del Mundo de 2018, Kylian Mbappé ha sido designado como el eventual sucesor de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la cancha.

Sin embargo, fuera de la cancha, quizás nadie esperaba que el francés superara a los grandes del fútbol con tal velocidad después de que Forbes nombrara al joven de 23 años como el futbolista mejor pagado del mundo.

Según Forbes, el delantero del Paris Saint-Germain ganará unos US$ 128 millones para la temporada 2022-23 antes de los honorarios de los agentes, un récord en el ranking anual de la revista.

Messi, de 35 años, cae al segundo lugar con US$ 120 millones, con Ronaldo del Manchester United, de 37 años, tercero con US$ 100 millones.

Por primera vez en ocho años, ni Messi ni Ronaldo encabezan la lista.

Neymar del PSG y Brasil (US$ 87 millones) es cuarto, el delantero del Liverpool y Egipto Mohamed Salah (US$ 53 millones) quinto, mientras que Erling Haaland del Manchester City (US$ 39 millones) debuta entre los 10 primeros en sexto lugar.

En total, se espera que los 10 jugadores de fútbol mejor pagados obtengan ganancias récord por valor de US$ 652 millones esta temporada, un 11% más que los US$ 585 millones del año pasado.