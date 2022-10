Las autoridades de Carolina del Norte están respondiendo a un "tiroteo activo" en la ciudad de Raleigh

(CNN) -- La policía de Carolina del Norte está respondiendo a un “tiroteo activo” en un vecindario de la ciudad de Raleigh, según informaron a través de su cuenta de Twitter.

“El Departamento de Policía de Raleigh se encuentra actualmente en la escena de un tiroteo activo en el área de Neuse River Greenway cerca de Osprey Cove Drive y Bay Harbor Drive. Se recomienda a los residentes del área que permanezcan en sus hogares”, escribieron.

The Raleigh Police Department is currently on the scene of an active shooting in the area of the Neuse River Greenway near Osprey Cove Drive and Bay Harbor Drive.

Residents in that area are advised to remain in their homes.

— Raleigh Police (@raleighpolice) October 13, 2022