El gobierno de Biden anunció que los estudiantes que quieran aplicar para la condonación de sus deudas ya pueden inscribirse

(CNN) -- El gobierno de Joe Biden abrió el proceso para los estadounidenses que buscan la condonación de su deuda estudiantil puedan inscribirse. El sitio, que se encuentra en etapa beta, estará disponible para la inscripción desde el viernes por la noche, dijeron los funcionarios del gobierno a CNN, lo que permitirá que los solicitantes comiencen a registrarse, incluso antes de que el sitio web sea presentado formalmente a finales de este mes.

En agosto, el presidente Joe Biden anunció su decisión de cancelar hasta US$ 10.000 en deuda de préstamos estudiantiles para personas que ganen menos de US$ 125.000 al año o hasta US$ 20.000 para prestatarios elegibles que también recibieron la Beca Pell.

“Esta noche, el Departamento de Educación comenzará la prueba beta del sitio web de condonación de la deuda estudiantil. Durante el período de prueba beta, los prestatarios podrán presentar sus solicitudes para el programa de condonación de la deuda estudiantil del gobierno de Biden-Harris”, dijo un portavoz del Departamento de Educación a CNN en exclusiva el viernes.

El sitio web está disponible en el siguiente link: https://studentaid.gov/debt-relief/application.

Cualquiera que solicite la condonación de su deuda en el período beta recibirá un correo electrónico de confirmación, pero su solicitud no se procesará hasta que el sitio sea lance formalmente, en una fecha que se anunciará antes de finales de octubre. Una vez que comience el procesamiento de información, se espera que la mayoría de los prestatarios calificados reciban la condonación de su deuda tras unas semanas.

El portavoz continuó: “Esos prestatarios no necesitarán volver a presentar una solicitud si la envían durante la etapa beta, pero esas solicitudes no serán procesadas hasta que el sitio se lance oficialmente a finales de este mes. Este período de prueba permitirá al Departamento monitorear el rendimiento del sitio a través del uso en el mundo real, probar el sitio antes del lanzamiento oficial de la aplicación, refinar los procesos y descubrir posibles errores antes del lanzamiento oficial”.

El equipo técnico del Departamento de Educación observará el rendimiento del sitio en tiempo real y la versión beta del sitio web tendrá pausas programadas mientras el equipo evalúa qué mejoras y ajustes se necesitan, dijo un funcionario de la administración a CNN en una entrevista telefónica. Otro funcionario agregó que se esperan “altos picos de demanda”. A quienes intenten ingresar su solicitud durante una de las pausas de la versión beta, se les pedirá a que vuelvan a intentarlo.

Si bien no se realizarán cambios en la aplicación en sí, sí podría haber cambios en el software del sitio web a medida que el equipo técnico realiza un seguimiento de cómo funciona en el modo beta.

El formulario para hacer la solicitud incluirá información sobre la condonación de la deuda, quién califica para él y cómo funciona. Los solicitantes deberán proveer información como su nombre completo, su número de Seguro Social, su fecha de nacimiento, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico.

Quienes se inscribieron previamente para recibir novedades sobre el proceso de condonación de la deuda estudiantil recibirán un correo electrónico notificándoles sobre la posibilidad de inscribirse en el sitio web beta. Una vez que el sitio web se lance formalmente, la Casa Blanca utilizará sus canales sociales para correr la voz. También hay planes para informar a los creadores digitales e influencers en las próximas semanas, dijeron las autoridades.