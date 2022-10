La ira por la política de cero covid de China está aumentando, pero Beijing se niega a cambiar de rumbo

¿Por qué si ya existe la vacuna, China insiste en el confinamiento? 3:01

(CNN) -- Una mujer joven se para en su balcón, llorando desesperada, después de que se diera una orden de confinamiento en su edificio.

Luchando por contener las lágrimas, aparece en un video gritando insultos a los trabajadores con trajes de protección contra materiales peligrosos que se encuentran abajo. El video recientemente se volvió viral en la plataforma de redes sociales Weibo y que parece resumir la creciente frustración del público chino con la intransigente política de cero covid de su gobierno.

La mujer ha estado en cuarentena durante medio año desde que regresó de la universidad en el verano, les grita a los trabajadores. Ellos miran hacia atrás, aparentemente impasibles.

Si bien la mayoría de las economías asiáticas, incluso aquellas con posturas anteriormente de línea dura de cero-covid, están abandonando las restricciones de la era de la pandemia, las autoridades en China siguen siendo entusiastas en las suyas, insistiendo repetidamente esta semana en artículos de los medios estatales que la batalla contra el virus continúa "ganable”.

Esa afirmación se produce incluso cuando las infecciones aumentan y una nueva cepa circula pocos días antes del evento político más importante del país, el Congreso del Partido Comunista que comienza en Beijing el domingo en el que se espera que Xi Jinping consolide su lugar como el líder más poderoso del país en décadas.

Los observadores de todo el mundo estarán atentos a la reunión que se celebra dos veces por década en busca de señales de las prioridades del partido en lo que respecta a su postura de cero covid, a la que se culpa de exacerbar los crecientes problemas de la economía, desde el estancamiento del crecimiento hasta el colapso del mercado inmobiliario.

Los nervios están de punta en la capital de China, donde fotos en línea publicadas el jueves parecían mostrar una protesta pública excepcionalmente rara contra Xi. “Di no a las pruebas de covid, sí a la comida. No al encierro, sí a la libertad. No a la mentira, sí a la dignidad. No a la revolución cultural, sí a la reforma. No al gran líder, sí al voto. No seas un esclavo, sé un ciudadano”, decía una pancarta colgada sobre un paso elevado a pesar de la mayor seguridad que rodea al Congreso.

“Hagan huelga, sacar al dictador y traidor nacional Xi Jinping”, decía el otro.

La protesta puso a toda marcha la estricta censura en línea de China.

Weibo, una plataforma similar a Twitter, censuró de inmediato los resultados de búsqueda de “Puente Sitong”, el sitio de la protesta. En poco tiempo, se restringió la búsqueda de palabras clave como "Beijing", "Haidian", "guerrero", "hombre valiente" e incluso "coraje".

Numerosas cuentas en Weibo y WeChat, la súper aplicación esencial para la vida diaria en China, han sido prohibidas después de comentar o aludir a la protesta.

Aún así, muchos hablaron para expresar su apoyo y asombro. Algunos compartieron el éxito del pop chino “Lonely Warrior” en una referencia velada al manifestante, a quien algunos llamaron “héroe”, mientras que otros juraron no olvidar nunca, publicando bajo el hashtag: “Lo vi”.

Sin embargo, incluso frente al creciente descontento público, todas las señales sugieren que Xi y su partido planean seguir con el enfoque de cero covid, posiblemente hasta 2023, y los artículos de los medios estatales de esta semana sirvieron para desalentar la especulación de que el país podría cambiar de rumbo después del Congreso.

Bloqueo, prueba, repetición

Más de 300 millones de personas en docenas de ciudades en China se vieron afectadas por bloqueos totales o parciales en algún momento el mes pasado, según los cálculos de CNN.

Pero mientras se levantan las restricciones y se imponen en respuesta a los brotes locales de covid, el virus sigue resurgiendo.

Y los nuevos brotes informados en todo el país esta semana sugieren que podría haber más miseria en camino para los ciudadanos de China, como la mujer en el video de Weibo, que se han agotado por un ciclo aparentemente interminable de confinamientos.

La Comisión de Salud de China informó el jueves 1.476 casos de covid-19 transmitidos localmente en todo el país, un número significativo en un país donde incluso una sola infección puede desencadenar un cierre total de la ciudad.

En la provincia nororiental de Heilongjiang, 900.000 residentes de la ciudad de Hegang han sido confinados desde el viernes después de que se encontró un solo caso.

En Shanghái, donde 25 millones de personas ya han soportado dos meses del confinamiento más estricto del mundo, los residentes ahora están nerviosos ante cualquier señal de repetición a medida que las autoridades comienzan a endurecer las medidas una vez más.

La ciudad reportó 47 casos de covid-19 el jueves, un día después de que las autoridades ordenaran a seis de sus 13 distritos cerrar lugares de entretenimiento como cibercafés, cines y bares. El resort Disney de Shanghái suspendió algunas de sus atracciones y presentaciones en vivo desde el domingo.

Asustados por la posibilidad de cierres rápidos impredecibles y no anunciados, y conscientes de que las autoridades se han retractado anteriormente después de sugerir que no se tomarían tales medidas, algunas personas en la ciudad han estado acumulando agua potable.

Esa compra de pánico empeoró con el anuncio de que las autoridades del agua de Shanghái tomaron medidas para garantizar la calidad del agua después de descubrir entradas de agua salada en dos embalses en la desembocadura del río Yangtze en septiembre.

No está claro exactamente qué está impulsando el aumento de infecciones, aunque las autoridades están luchando para contener la propagación de la cepa de coronavirus BF.7 después de que se detectó por primera vez en China a fines de septiembre en Hohhot, la capital de Mongolia Interior.

El país también ha visto un aumento en los casos en los destinos turísticos nacionales, a pesar de que sus estrictas restricciones han desalentado a las personas a viajar o gastar durante las vacaciones de la Semana Dorada de China a principios de octubre.

Hohhot registró 329 casos el jueves, según la Comisión Nacional de Salud, que ahora considera que la región remota es un punto crítico de alto riesgo.

Más de 240.000 estudiantes universitarios en Mongolia Interior han sido encerrados en los campus debido al último brote, según Zhang Xiaoying, subdirector del Departamento de Educación regional. Y el brote en el campus ha llevado a acciones punitivas, con el despido de un jefe del Partido Comunista universitario después de que 39 estudiantes de su institución dieron positivo.

Luego está la situación en el lejano oeste de Xinjiang, donde a unos 22 millones de personas se les ha prohibido salir de la región y deben quedarse en casa. Xinjiang registró 403 casos nuevos el jueves, según un recuento oficial.

Sin embargo, en medio de todo esto, Beijing parece no querer cambiar su postura de línea dura. Durante tres días de esta semana, el portavoz estatal del Partido Comunista, el Diario del Pueblo, publicó comentarios en los que reiteraba que China no bajaría la guardia.

“No es aconsejable acostarse”, dijo en su tercer comentario, este miércoles, en referencia a una frase china que denota complacencia.

La batalla contra el covid se podía ganar, insistía. Otros países que habían reabierto y suavizado las restricciones lo habían hecho porque no tenían otra opción, dijo, ya que no habían logrado “controlar la epidemia de manera efectiva y oportuna”.