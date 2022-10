¿Qué celebridades prestaron servicio militar? Una mirada a los personajes cuyo reclutamiento fue famoso

BTS, listos para cumplir con el servicio militar 1:23

(CNN Español) -- BTS, una de las bandas de K-pop más populares del mundo, está nuevamente en los reflectores, aunque ahora el motivo va más allá de la música. En junio pasado, la banda se volvió tendencia mundial al informar que sus integrantes se tomarían un descanso de las actividades musicales grupales para dedicarse a proyectos en solitario. Sin embargo, el motivo por el que ahora se está hablando de BTS es por una cuestión obligatoria: el servicio militar que tienen que cumplir los miembros de la banda.

Los integrantes de BTS planean prestar el servicio militar, confirmó este lunes el sello discográfico de la banda. Jin, el miembro de mayor edad del grupo, tiene el objetivo de comenzar el proceso a finales de este mismo mes. El servicio militar es obligatorio en Corea del Sur, donde casi todos los hombres sanos deben servir en el ejército durante 18 meses antes de cumplir los 28 años.

Con BTS a las puertas del servicio militar, a continuación hacemos un recuento de otras celebridades que hicieron labores en el Ejército de su país cuando estuvieron enlistadas.

Celebridades en servicio militar

Diego Armando Maradona

Aunque fue muy poco tiempo, la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona fue parte del servicio militar obligatorio de Argentina en 1979, mismo año en que fue campeón con la Albiceleste en el Mundial Juvenil de Japón.

De acuerdo con un reportaje del diario Marca, en marzo de ese año, varios jugadores de la selección juvenil tenían que cumplir con el servicio militar en Argentina (entonces gobernada por una dictadura), entre ellos Maradona; sin embargo, el "10", que ya era una figura nacional con solo 18 años de edad, solamente se presentó un día para "subir la moral de la tropa".

Argentina ganó ese Mundial juvenil en septiembre. Si bien Maradona fue excusado del servicio militar, a su regreso de Japón se le utilizó para promover una buena imagen de la junta militar del país, como muestran Marca y también el artículo académico "Diego Armando Maradona y la Argentina Juvenil en el Mundial de Japón (1979). La creación de narrativas por parte de la Dictadura militar argentina".

publicidad

Jimi Hendrix

Jimi Hendrix se enlistó en el ejército de EE.UU. a los 18 años, pero no fue exactamente su idea. Se metió en problemas con la ley y le dieron a elegir: la cárcel o el Ejército, según información de su biografía en military.com.

Al cabo de un año, el Ejército le dio la baja a Hendrix con honores, a pesar de su rebeldía. A partir de entonces, su carrera musical explotó rápidamente.

Bea Arthur

La actriz ganadora del Emmy Bea Arthur —quien falleció en 2009— tuvo actividades en el Ejército, a pesar de que ella había negado esto, según reveló el sitio web Smoking Gun en 2010.

De acuerdo con el sitio web, Arthur —entonces Bernice Frankel— se enlistó en la Marina de EE.UU. en 1943 y ascendió a sargento de primera hasta su baja honorable en 1945.

"Fue una de las primeras integrantes de la Reserva Femenina y trabajó como mecanógrafa y conductora de camión", indicó Smoking Gun.

Hugh Hefner

Años antes de crear su imperio Playboy, Hugh Hefner se enroló en el Ejército estadounidense como redactor de un periódico militar.

"Tras graduarse en 1944, se enlistó en el Ejército como oficial de infantería; durante el entrenamiento básico ganó una insignia de francotirador por disparar el M1 y logró pasar por el 'Killer College', en el que las tropas hacían maniobras mientras lanzaban granadas reales. Asignado al Campamento Adair en Salem, Oregon, y al Campamento Pickett en Virginia, Hefner contribuyó con caricaturas para los periódicos del Ejército", según su biografía en military.com.

Le dieron la baja con honores del servicio en 1946 y, poco después, lanzó la revista Playboy con US$ 600.

Ice-T

Si bien el rapero Ice-T es ampliamente conocido por su papel protagonista como detective de la policía en Law & Order, en la década de 1980 fue un pionero del gansta rap, generando controversia con canciones como "Cop Killer".

Sin embargo, antes de convertirse en Ice-T, Tracy Marrow se enlistó en el ejército de EE.UU. a los 19 años para tener recursos económicos y así poder ayudar a su pequeña hija y a su novia, menciona military.com.

Pasó cuatro años en la 25ª División de Infantería antes de lanzar su carrera musical.

Johnny Cash

Durante su estancia en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Johnny Cash interceptó transmisiones de radio militares soviéticas en código Morse. El músico —fallecido en 2003— se enlistó en 1960, de acuerdo con su página web.

Según el libro Johnny Cash: The Life of an American Icon, Cash seguía el rápido ritmo de las transmisiones soviéticas a 35 palabras por minuto. Dijo que su tiempo como traductor de códigos ayudó a influir en su música.

"Ese ritmo del código Morse tuvo mucho que ver con el ritmo que sentía en mi música", dijo. "Después de salir de la Fuerza Aérea, todavía podía oírlo y cuando empecé a escribir canciones de nuevo tenía ese ritmo en mi cabeza".

Leonard Nimoy

Más conocido por su interpretación de Spock en Star Trek, Leonard Nimoy se enlistó en la Reserva del Ejército de Estados Unidos a principios de la década de 1950 y se le dio de baja en 1955 con el rango de sargento, según su biografía en military.com.

Durante ese tiempo, realizó espectáculos para los Servicios Especiales del Ejército y protagonizó películas de entrenamiento militar. Nimoy también tuvo un papel como sargento en la serie Steve Canyon en 1959.

Heung-Min Son

La estrella surcoreana del fútbol Heung-Min Son tiene una historia particular: evitó el reclutamiento militar en 2018 tras ganar los Juegos Asiáticos con Corea del Sur.

Sin embargo, los atletas exentos todavía están obligados por ley a realizar cuatro semanas de servicio nacional, o tres semanas con el Cuerpo de Marina.

El jugador del Tottenham optó por la última opción y terminó sus tres semanas con la Marina en mayo de 2020.

Shaggy

El rapero de origen jamaicano Shaggy se enroló en la Marina de Estados Unidos en 1988 para lograr subsistir económicamente tras un año difícil sin encontrar trabajo, de acuerdo con su biografía en military.com.

Cuando su carrera musical empezó a despuntar, fue desplegado en Kuwait en 1991 para la operación Tormenta del Desierto, también conocida como la Guerra del Golfo.

"La experiencia (de la Guerra del Golfo) lo hizo reflexionar y Shaggy decidió comprometerse aún más con su música. En 1993, publicó su álbum de debut Pure Pleasure, y el sencillo 'Oh Carolina' se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia del Reino Unido", señala military.com.

Elvis Presley

Es reconocido como una de las mayores estrellas del rock n roll que han existido, pero también cumplió servicio en el Ejército de Estados Unidos.

Elvis Presley ya tenía en su historial canciones en el número 1, presentaciones en programas de televisión y hasta películas cuando fue reclutado por el Ejército para un servicio que duraría de 1958 a 1960.

Su servicio lo llevó a cabo en Alemania y luego fue dado de baja con honores. Entonces, volvió a los escenarios y terminar de construir su leyenda.

Con información de Yoonjung Seo, Amy Woodyatt y Matias Grez, de CNN.