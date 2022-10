La mujer que viaja por el mundo con una pequeña maleta

Gráfico de Leah Abucayan, CNN. Fotos por cortesía de Getty y Brooke Schoenman

(CNN) -- Ha sido un año de caos en los aeropuertos y los problemas con el manejo del equipaje han dejado a muchos viajeros con dificultades para recuperar su equipaje.



Volar solo con el equipaje de mano ahora es más deseable que nunca. Pero para una viajera, ni siquiera eso es lo suficientemente minimalista. Ella sale a la aventura con solo una pequeña bolsa de hombro de 12 litros.

Brooke Schoenman es una estadounidense que vive en Australia y es la autora de Her Packing List, un sitio web en el que transmite su sabiduría a la hora de reducir lo que hay que llevar de viaje.

Y eso es algo que ella ha probado casi hasta el extremo.

El camino de Schoenman hacia la iluminación sobre el equipaje comenzó mientras era estudiante en Italia, antes de embarcarse en una vuelta al mundo de posgrado. Por el camino, exploró Guatemala y más tarde trabajó enseñando inglés en Ucrania antes de mudarse al sur del país, hace 13 años.

"Creo que llevaba una mochila de 55 litros y una mochila de día que llevaba delante", cuenta a CNN Travel sobre su primer viaje. Una mochila de 55 litros puede ser el tamaño máximo, o demasiado grande, para considerarse un equipaje de mano. "Y esa era yo, realmente, tratando de empacar liviano. Era yo la que pensaba: 'No sé cómo lo hace la gente con una mochila de 30 litros'”.

publicidad

"No utilicé todas esas cosas extra que empaqué".

A medida que adquiría más experiencia como viajera, dice que empacar liviano se volvió más importante para ella.

"Fue, literalmente, el hecho de llevar cosas lo que empezó a agotarme. Cada vez que tenía que atravesar el aeropuerto o encontrar el camino al autobús, al tren, al aeropuerto o a lo que fuera, me decía: 'Esto es una porquería'".

Esta constatación fue una de las razones por las que creó Her Packing List, en 2010. El objetivo del sitio web es ayudar a todos los viajeros, pero especialmente a las mujeres, a hacer la maleta y planificar mejor sus viajes mediante guías de equipaje y consejos prácticos. El sitio web recibe su nombre de las listas de comprobación que, según Schoenman, son una herramienta importante en la preparación de los viajes.

¿Es eso todo lo que llevas?

"Preparar [un viaje] era lo único que podías hacer para esperar el momento de partir", dice. "Así que pensar en ello y en todas las cosas que podías llevar y empacar, era emocionante".

El sitio web no siempre trató de hacer una maleta minimalista, sino que al principio ofrecía consejos para los viajeros que docume

ntaban la maleta, pero ha ido evolucionando a lo largo de los años a medida que la propia Schoenman se conformaba con menos.

"Cuando empecé la página web, no hablaba todo el tiempo sobre el equipaje de mano", dice. "Era como, documentas la maleta y en tu equipaje de mano van las cosas que llevabas en la cabina y que eran realmente valiosas o frágiles, como un conjunto extra y un par extra de ropa interior, ese tipo de cosas. Y entonces empecé a hacer la maleta más ligera".

Schoenman llegó a su punto máximo en cuanto al equipaje minimalista en 2016, cuando se fue de viaje internacional durante tres semanas con solo un bolso de 12 litros y un itinerario por Estados Unidos que incluía Portland, Las Vegas, Chicago, San Francisco y tres días en un tren Amtrak.

"Me subí al Uber de camino al aeropuerto de Sydney", recuerda. "El tipo me dijo: '¿A dónde vas? ¿A qué terminal? Y yo dije: 'Internacional'. ‘¿Dónde está su equipaje? ¿Cuánto dura tu viaje?" "Tres semanas". Y me dijo: '¿Y es eso todo lo que llevas?' 'Sí'".

A sus amigos y familiares también les hace gracia su falta de equipaje. "Mi madre se rió cuando vio mi bolsa y se dio cuenta de que eso era todo mi equipaje".

Dentro de su bolso, del tamaño de una computadora portátil, metió lo esencial. Incluía ropa que podía usarse de múltiples maneras, zapatos plegables, un mini teclado para su smartphone y pequeños contenedores de artículos de aseo esenciales. Visitó una gran variedad de entornos, por lo que la planificación del vestuario era importante.

"Viajé en abril y me tomó completamente desprevenida cuando las temperaturas de Portland alcanzaron los 20 °C en ese viaje", recuerda.

"Por suerte, preparé un guardarropa pensado en la superposición de capas, así que tenía prendas más ligeras que funcionaban para las temperaturas más cálidas. También hacía bastante frío y viento cuando visité Chicago en ese viaje. Así que las capas eran muy importantes".

Una ligereza "maravillosa"

La ligereza de su equipaje también facilitó el transporte.

"Sentí que tenía mucho más ancho de banda mental en este viaje cuando me movía entre los destinos, ya que no tenía que preocuparme por mi equipaje o pensar mucho en lo que iba a llevar de mis limitadas opciones”.

"Es agradable poder salir del aeropuerto o del tren y dirigirse directamente con todo el equipaje y no sentirse agobiado en el proceso".

También le ayudó a la hora de salir de su habitación.

"En mi último día en Las Vegas, dejé mi alojamiento y me fui de compras por la tarde con todo mi equipaje y mis pertenencias", dice.

"Como todo lo que empaqué fue mi bolsa de mensajero, esto no fue incómodo ni estuvo fuera de lugar. Además, no tener que preocuparme por recuperar mi equipaje guardado antes de ir al aeropuerto fue maravilloso".

Schoenman dice que es más importante que nunca viajar con poco equipaje ahora que los operadores de los aeropuertos luchan por mantener los niveles de personal después de la pandemia.

"Acabo de escuchar a alguien que se fue de viaje y tardó ocho semanas en recuperar su maleta", dice. "Su maleta fue en la dirección completamente opuesta a la de su destino en el mundo".

Después de recibir comentarios positivos en su blog sobre su viaje minimalista, empezó a impartir seminarios sobre cómo otros pueden hacer lo mismo.

"La gente se queda muy sorprendida de haber sido capaz de lograr lo que logró", dice Schoenman.

"Les doy un marco de trabajo, y luego cada semana nos centramos en un área del embalaje. Les doy lecciones, tareas y pasos a seguir".

Maximizar la minimización

Las personas que han terminado sus cursos le han compartido fotos de sus propios viajes minimalistas. Pero en el fondo, dice, la clase y el viaje que la inspiró no tratan de lo que hay que empacar o no. Se trata de una mentalidad.

"En gran parte, se trata de darse cuenta de cuáles son tus prioridades y de sentirte cómodo con menos, algo que a algunas personas les resulta muy difícil de asumir".

"He tenido gente que sale de la clase y luego se apunta a cursos de ordenar otras cosas, porque su mente está preparada. Se preguntan qué más puedo minimizar en mi vida".

Para aquellos que planifican su propia lista de equipaje ligero para un próximo viaje, Schoenman dice que ciertos artículos son útiles, pero no totalmente necesarios.

"Obviamente, diferentes tipos de bolsas de equipaje pueden ser muy útiles, especialmente cualquier cosa que pueda comprimir lo que llevas para que sea más fácil que quepan en un espacio pequeño”.

"Otra cosa es encontrar artículos del tamaño adecuado para el viaje. Los recipientes de aseo de tamaño de viaje suelen ser mucho más grandes de lo que se usa realmente en el viaje".

Hoy en día, Schoenman no siempre viaja solo con un bolso de mano, pero sigue siendo ligera con mochilas de tamaño similar, especialmente en sus viajes frecuentes a las minas de ópalo del interior de Australia.

"Mi bolsa máxima es de 26 litros", que es más o menos del tamaño de una mochila escolar. "De verdad, ese es mi viaje de alta gama".