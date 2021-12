(CNN Español) -- En los últimos años las principales aerolíneas de Latinoamérica han modificado sus tarifas ofreciendo a los pasajeros vuelos a precios más accesibles en muchos de los países en los que operan que no siempre incluyen equipaje y es necesario pagar un costo extra.

Ahora que las vacunas contra el covid-19 han alentado la reapertura turística y el transporte aéreo en Latinoamérica se está recuperando, es importante conocer las políticas de equipaje de las aerolíneas.

Aeroméxico, Avianca y Latam, las tres aerolíneas con mayor presencia en la región, según cifras de Statista de acuerdo a los reportes de las aerolíneas, venden vuelos con distintas tarifas que van desde el low cost hasta la opción premium o plus. Hay que tomar en cuenta que si compras la tarifa más económica tendrás que pagar un costo extra por cada maleta que quieras añadir. Dependiendo de la que elijas y el destino al que viajes, te incluye o no una maleta para llevar en cabina o en la bodega del avión.



Las siguientes tarifas se tomaron de acuerdo a lo ofrecido por las aerolíneas al 30 de noviembre de 2021:

En vuelos nacionales e internacionales, Aeroméxico es la única de las tres que al comprar tu boleto: independientemente de la tarifa que elijas, te permite llevar una maleta en cabina sin costo adicional, siempre y cuando pese 10 kg y cuyas dimensiones no rebasen los 55 cm x 40 cm x 25 cm.

Sin embargo, si adquieres la tarifa básica y llevas una maleta más grande para documentar en la bodega del avión, tendrás que pagar de 23 a 32 dólares aproximadamente para vuelos nacionales. Si viajas a Estados Unidos o Canadá por la aerolínea mexicana el precio de la primera maleta ronda los US$ 30 y si tu destino es algún país de Sudamérica, pagarás desde US$ 40. Estos precios también varían según el momento en que compres el equipaje adicional, ya sea al adquirir tu vuelo o después de cerrar la reserva.

Cada aerolínea tiene disponible en su sitio web la información sobre sus políticas de equipaje. Por ejemplo, Avianca cuenta con una “calculadora de equipaje” que te permite conocer la cantidad y el peso del equipaje de bodega que puedes llevar en la ruta en la que vuelas, según la tarifa que has adquirido.

Por ejemplo, para un vuelo desde Bogotá a Ciudad de México con tarifa XS, la más económica que ofrece esta aerolínea colombiana, el costo extra por equipaje de cabina (10 kg) va desde los US$ 35 y desde los US$ 60 para la primera maleta que facturas.

En el caso de Latam, si un pasajero compra un vuelo de tarifa básica en la ruta Bogotá-Ciudad de México, tendrá que pagar aproximadamente US$ 85 por el equipaje en cabina y de US$ 55 a US$ 85 por la primera maleta que facture.

¿Cuánto cuesta facturar equipaje en las mayores aerolíneas low cost del mundo?

Ryanair en Europa y Southwest en Estados Unidos, dos de las más grandes aerolíneas de bajo costo que existen actualmente, se caracterizan por ofrecer vuelos más baratos que los de las aerolíneas tradicionales.

Un boleto de Ryanair sólo incluye una mochila o bulto, la cual debe caber debajo del asiento. El precio de las maletas facturadas de 10 kg está entre los US$ 15 y US$ 40. Sin embargo, estas cifras varían en función de la ruta y fechas seleccionadas. Para las maletas de 20 kg, el costo va desde los US$ 24 a los US$ 60.

A diferencia de la aerolínea europea, Southwest permite documentar las primeras dos piezas de equipaje, siempre que no excedan los 23 kg y cumplan con estas dimensiones 60 x 40,6 x 25,4 cm. A partir de la tercera maleta para facturar o si sobrepasa el peso y las medidas el costo adicional es de 75 dólares.