¿Equipaje para registrar o de mano? ¿Cuál opción es la mejor?

(CNN) — Todos aspiramos a un viaje aéreo sencillo y sin complicaciones, pero el equipaje puede complicar mucho la experiencia.

Lo que hacemos con nuestro equipaje es motivo de muchas conversaciones, lamentos y crujir de dientes.

¿Registrarlo o llevarlo en mano?

¿Es necesario gastar 15 minutos más, 25 dólares y tres pares adicionales de zapatos (y que posiblemente esos zapatos cambien de ruta)? ¿O arriesgarnos a dislocarnos un hombro levantando un equipaje adicional y la trágica pérdida de espacio para las piernas por un “artículo personal” extrañamente grande?

En este debate se encuentran dos miembros del personal de CNN Travel. También queremos escuchar tu opinión.

En defensa del equipaje de mano

Fue criada en Irlanda del Norte y vive en Londres: Maureen O’Hare ha hecho 13 vuelos europeos de corta distancia en el último año, la mayoría en Ryanair, pero uno en un Douglas C-53 que hizo parte de los desembarques del Día D. Ella disfruta los gin and tonics a bordo del avión y descubrir que es la única en una fila del avión.

Es 2019, no el año 1800

Ustedes, que empacan sus impertinentes y gramófonos en sus baules de cuero: ¿Se dan cuenta de cómo podemos llevar nuestras vidas completas en nuestros bolsillos en estos días? Nuestras bibliotecas de música y libros, nuestras tarjetas y cuadernos: todo esto encaja en un solo dispositivo.

Ya no estamos navegando a través de los océanos para salir con nuestros sirvientes a un gran viaje. Desde que Robert Plath cambió el juego inventando la maleta con ruedas en 1987, el equipaje también ha evolucionado de acuerdo con las necesidades del viajero moderno.

La gente está viajando más que nunca.

Nuestros cielos están llenos de aviones y nuestros aeropuertos están congestionados. Realmente no los necesitamos a ustedes ni a sus instintos de acaparamiento que pesan en la bodega y consumen combustible del motor con sus 40 pares de zapatos porque “nunca se sabe”.

¿Conocen el lado positivo de toda esta globalización que está homogeneizando las ciudades desde Bangkok a Baltimore? Pueden comprar lo que necesiten en sus destinos. Resulta que otros lugares tienen tiendas y también servicios de lavandería.

Vale la pena organizarse

Los entusiastas de registrar equipaje en bodega se quejarán de que las personas que traen maletas de mano causan retrasos al abordar y desembarcar.

Tal vez están proyectando su propia falta de organización (¿por qué considerar lo que necesitan cuando pueden incluirlo todo?), pero en realidad no toma mucho tiempo levantar el equipaje y llevárselo.

Los verdaderos villanos son aquellas personas que se levantan y se apresuran para salir mucho antes de que se abran las puertas, presas de la ansiedad.

Llevar el equipaje de mano requiere más preparación. Debes verificar de antemano el límite de equipaje de tu aerolínea (Ryanair cambió sus reglas dos veces en 2018) y asegurarte de que tu equipaje cumpla con los requisitos.

Necesitas tomar decisiones difíciles y eliminar elementos no esenciales. Aunque las reglas de líquidos son estrictas, el champú y el gel de baño estarán disponibles en tu hotel. El único verdadero problema es la crema solar: un tubo de 100 ml —incluso varios tubos de 100 ml sobrevalorados— simplemente no serán suficientes para una semana de vacaciones.

Otra vez, tiendas. Probablemente puedas comprar protectores solares a donde vayas.

Equipaje liviano, corazón liviano

Tu casa puede parecer la guarida de un mapache, pero al empacar nuestras maletas de manera eficiente, todos podemos vivir la vida tranquila de Marie Kondo en el viaje. (Incluso si no lo desempacas durante tres semanas cuando llegues a casa).

¿Tacones extra en caso de que vayas a algún lugar elegante? Esas invitaciones pasaron de moda hace años. ¿Elección de esmalte de uñas? Tienes suerte si te acuerdas de usar el hilo dental. No habrá prendas sin usar que te vayan a reprender si no las empacas, y puedes felicitarte cuando te des cuenta de que nunca las extrañaste.

Nada es tan delicioso como la satisfacción de viajar liviano con tu mochila o maleta a través del sistema de metro o en las calles de la ciudad, sabiendo que no tienes que cargar 40 kilos innecesarios.

El miedo a perder el equipaje es una ansiedad que nunca conocerás. Luego, por supuesto, está el mayor triunfo de todos: el momento en el que pasas por delante de las multitudes en los carruseles, atrapados en los nueve círculos del Infierno de Dante.

“¡Viaja ligero!”, dirán, mientras te desplazas hacia las llegadas 20 minutos antes de lo previsto. Sí. ¡Claro que viajo ligera de equipaje!

En defensa del equipaje registrado: deja tus preocupaciones a un lado registrando tu equipaje

Channon Hodge, que fue criada en Massachusetts y pero vive en Nueva York, prefiere dejar que otros carguen cosas por ella y espera algún día tener un asistente para ese propósito. (Ella viaja con MUCHO equipo de cámara). El año pasado llegó a Croacia, Cleveland, Nashville y Asheville sin perder una sola maleta registrada en bodega.

Simplemente regístralo, sabes que quieres hacerlo

La vida con equipaje de mano parece un sueño hasta que tienes en cuenta la letra pequeña. Adelante, intenta meter lo esencial de una semana en una bolsa del tamaño de tu gaveta de cocina. Quienes registramos las maletas aceptamos los confines de la realidad.

Esa realidad incluye muchas aerolíneas que ofrecen horarios de recogida de equipaje facturado que son más rápidos que nunca. Más eficiencia detrás de escena significa que los operadores como Delta y Alaska Air ahora garantizan que obtentedrás tu equipaje registrado en 20 minutos o menos.

Es tiempo suficiente para ir al baño y dirigirse a reclamar el equipaje. Si tu equipaje no está en el carrusel en 20 minutos, puedes obtener un descuento en tu próximo vuelo o millas del programa de fidelidad.

Sabes que tu maleta es del tamaño incorrecto y todos los demás también lo saben.

El tamaño máximo de equipaje de mano en la mayoría de las aerolíneas de Estados Unidos es de 56x36x23 centímetros. Eso incluye las ruedas, el asa y todo lo que has intentado meter en el bolsillo exterior. (¡No incluye cuatro pares de tacones!)

Me enfurece sentarme en la puerta y ver pasar todo el tiempo extra que tendré que esperar a que la gente meta su equipaje de tamaño incómodo en el techo. No le pidas ayuda a los pobres asistentes de vuelo. Es probable que ya tengan problemas de espalda.

Y más allá de las restricciones de tamaño, el equipaje de mano también tiene un límite de peso.

Los transportistas nacionales a menudo no pesan los transportes, pero los vuelos internacionales te darán una sorpresa cuando menos lo esperes.

Volé en Emirates una vez y me sorprendí al encontrar que mi mochila sola superaba el límite de peso de 15,4 libras (7 kilogramos). Mi computadora portátil probablemente pesaba cinco libras (2,3 kilos), que es el promedio para las computadoras portátiles. Después de eso, intenta colocar todo lo que necesites en los kilos que te quedan. Tendrás que emplear magia.

Dos palabras: rizos definidos

Tengo una gran cantidad de pelo en la cabeza, muy rizado y demasiado y me gusta llevar rizos definidos. Esos lindos e insignificantes acondicionadores de hoteles son como una broma enfermiza cuando nos enfrentamos a un cabello que quiere convertirse en rastas cada vez que se me me olvida desenredar un nudo.

Necesito acondicionador real y necesito mucho, y no siempre puedo comprarlo cuando voy de viaje.

Desafortunadamente, lo “étnico” en la “sección de cabello étnico” en una farmacia significa diferentes cosas para los diferentes administradores de farmacias. Simplemente no puedo confiar en ellos para comprar mis productos favoritos: SheaMoisture High Porosity Moisture-Seal Masque y Organix Brazillian Keratin Smooth.

Ya sea que tenga una gran cantidad de rizos u otras necesidades especiales para el cuidado del cabello o la piel, ahorrarás tiempo y dinero al empacarlos en bolsas de plástico en tus maletas de bodega.

El dinero no vale más que aguantarse la incomodidad

No hay discusión aquí. Las maletas facturadas a menudo te costarán más que un equipaje de mano.

Sin embargo, me gustaría tomarme un momento para recordarte que tienes esto llamado articulaciones. Puedes olvidarte de ellas, si eres vivaz, algo joven y saludable, pero yo me acuerdo mucho de ellas constantemente porque soy productora de videos que lleva cosas pesadas como paneles de luz para ganarse la vida.

Estirar el hombro para mover una bolsa pesada alrededor de un gran aeropuerto no es nada si se considera la tensión que le estás causando a la espalda cuando levantas incorrectamente la maleta hacia tu cabeza y sobre ella. Una vez más, ¡no le pidas ayuda a los asistentes de vuelo!

En cambio, piensa en el dinero que ahorrarás en copagos de seguro de salud en el futuro. Y para obtener recompensas más inmediatas, considera inscribirte en cualquier número de tarjetas de crédito socias de aerolíneas, muchas de las cuales vienen con beneficios de equipaje documentado gratis.