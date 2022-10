Últimas noticias breves del mundo hoy, 25 de octubre

La junta militar de Myanmar califica de "noticias falsas" el informe sobre ataques aéreos mortales contra civiles

La junta militar de Myanmar calificó los informes de muertes de civiles en ataques aéreos en la región de Kachin controlada por los rebeldes como "noticias falsas", en un comunicado publicado el lunes.

Los ataques aéreos, que supuestamente mataron a decenas de personas, ocurrieron durante un evento realizado por el Ejército para la Independencia de Kachin (KIA), un grupo rebelde de la oposición, para celebrar el 62° aniversario de la formación del ala política del ejército de Kachin, el Kachin Organización para la Independencia (KIO), dijo Reuters citando al portavoz de KIA, Naw Bu, este lunes.

En una declaración conjunta publicada el lunes por la Embajada de Estados Unidos en Myanmar, 14 embajadores condenaron el ataque aéreo militar en el estado de Kachin.

Este lunes, decenas murieron en ataques aéreos militares en Myanmar, en el estado de Kachin, según los medios de comunicación locales The Irrawaddy y Myanmar Now, y Reuters. Reuters ha citado hasta 30 personas muertas, y The Irrawaddy dice que hasta 50 personas han muerto.

El ejército de Myanmar afirmó que el ataque aéreo tuvo como objetivo la base militar de KIA y que fue una respuesta a las redadas y ataques anteriores del grupo rebelde contra barcos de pasajeros a lo largo del río Irrawaddy.

El ejército de Myanmar afirma que siguió la convención internacional en conflicto en el ataque “para garantizar la paz y la estabilidad de la región”, según el comunicado.

CNN no puede verificar de forma independiente las afirmaciones de la junta militar.