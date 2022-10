ANÁLISIS | El creciente escepticismo sobre la ayuda de EE.UU. a Ucrania juega a favor de Putin

CNN acompaña a equipo ucraniano de artillería en pleno frente de batalla 1:59

(CNN) -- Durante meses, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha esperado y observado, con la esperanza de que se rompiera el notable consenso de Washington construido por el presidente Joe Biden sobre la urgencia de hacer todo lo necesario para defender la democracia en Ucrania.

Ahora, por fin, pueden estar apareciendo las primeras grietas.

No hay indicios de que los 18.000 millones de dólares estadounidenses en apoyo militar que han ayudado a Ucrania a repeler el ataque de Rusia estén en peligro inmediato. Pero la agitación de la oposición política a un papel interminable de EE.UU. en la guerra está creciendo en ambos lados del pasillo a solo dos semanas de las elecciones intermedias de noviembre.

Incluso el más mínimo indicio de un debilitamiento de la determinación estadounidense podría consolar a Putin mientras el hombre fuerte del Kremlin se prepara para infligir un doloroso invierno a los civiles ucranianos y europeos que dependen del gas ruso.

En lo que solo puede describirse como una debacle política el martes, los demócratas progresistas publicaron, y luego retiraron, una carta inicialmente firmada en junio que pedía a la Casa Blanca que igualara su esfuerzo para armar a Ucrania con un fuerte esfuerzo diplomático para involucrar a Rusia y buscar un alto el fuego. Esto se produjo días después de que el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el posible próximo presidente de la cámara, advirtiera que Kyiv no podía esperar un "cheque en blanco" sobre la ayuda si el Partido Republicano está a cargo el próximo año.

El expresidente Donald Trump, posible futuro candidato republicano, se ha quejado, mientras tanto, del costo de apoyar a un gobierno enfrascado en una lucha con su héroe, Putin, y al que arrastró a su primer juicio político al usar ayuda militar en un esquema de coacción.

publicidad

Está claro que todavía existe en Washington un consenso bipartidista para ayudar a Ucrania. Pero los rumores de que la línea dura de Biden sobre Rusia no siempre puede disfrutar de un apoyo casi unánime se produjeron en un momento especialmente delicado en el que Occidente intenta desacreditar la última ronda de retórica nuclear de Rusia: una advertencia de que a Kyiv le vendría bien una bomba sucia. Las afirmaciones han dado lugar a conversaciones de alto nivel entre los jefes militares de EE.UU. y Rusia y se interpretan ampliamente como tácticas de miedo o tal vez como un intento de Moscú de crear una operación de bandera falsa que podría usarse como pretexto para su propio uso de armas de destrucción masiva.

Buscando resaltar el compromiso de Estados Unidos y Occidente con Ucrania en medio de la charla política, Biden emitió una nueva advertencia el martes contra el uso de armas nucleares de menor rendimiento en el campo de batalla en Ucrania.

“Permítanme decir: Rusia estaría cometiendo un error increíblemente grave al usar un arma nuclear táctica”, dijo Biden a los periodistas después de que le preguntaran si Rusia se estaba preparando para usar una bomba sucia. “Todavía no les garantizo que sea una operación de bandera falsa, no sé, pero sería un error grave, muy grave”.

Los comentarios del presidente fueron un recordatorio de que las maniobras en Washington sobre la ayuda a Ucrania tienen lugar en un contexto crítico, con una ansiedad aún aguda por una posible escalada de la guerra que podría derivar en hostilidades directas entre Estados Unidos y Rusia y poner al mundo en un camino desastroso hacia una escalada nuclear total.

Esta es la razón por la que los signos de resolución política desgastada en Estados Unidos y en algunas naciones aliadas son tan significativos. Podrían convencer a Putin de que una guerra de desgaste durante el invierno tarde o temprano podría causar fatiga en Occidente y, por lo tanto, debilitar la capacidad de lucha de Ucrania.

Esto hace el régimen de Putin con sus soldados si se rehúsan a luchar 1:43

Preguntas que deben formularse

Y, sin embargo, algunas de las preguntas planteadas por quienes son cautelosos con respecto a la postura de Estados Unidos son pertinentes e importantes. Una operación de política exterior que alinee a Estados Unidos contra su antiguo enemigo de la Guerra Fría y rival nuclear debe ser constantemente evaluada y justificada por el presidente, dado el costo y los riesgos.

El hecho de que no haya una vía diplomática en el conflicto (Biden ha dicho varias veces en privado que no sabe cuáles podrían ser las “rampas de salida” de Putin) es digno de discusión y, potencialmente, de prueba en los contactos con Moscú. Y en un momento de inflación furiosa y dificultades económicas en Estados Unidos, corresponde a la administración y sus partidarios demostrar a los contribuyentes estadounidenses por qué una guerra en el borde de Europa está absorbiendo miles de millones en dinero público, incluso si no es porque Ucrania tenga actualmente el "cheque en blanco" que mencionó McCarthy.

El riesgo, sin embargo, es que tales debates aún le hagan el juego a Putin, quien ya ha demostrado su capacidad para explotar y ampliar las divisiones políticas de EE.UU. con su esquema de intervención en las elecciones de 2016 y el poder que tenia sobre Trump, incluso haciendo que criticara a las agencias de inteligencia estadounidenses en una conferencia de prensa conjunta.

Tarde o temprano, la justa política en Washington sobre cuánto tiempo debe permanecer Estados Unidos involucrado en armar a Ucrania, y cuánto debería costar, tropezará con las preguntas críticas que podrían decidir la guerra y podrían ser la motivación para la escalada frecuente de Putin de la retórica nuclear que sube las apuestas.

¿Está Occidente tan dedicado como Putin, cuya supervivencia política puede depender de la victoria o al menos de no perder, para prevalecer en Ucrania? ¿Y está realmente dispuesto a entrar en un ciclo peligroso de escalada que podría arriesgar una guerra nuclear más amplia para hacerlo?

Biden: Rusia cometería grave error si utiliza arma nuclear 4:17

Drama político en ambos lados del pasillo

Es con estas preguntas persistentes que el martes se desarrolló el drama sobre una carta firmada por 30 progresistas. La mayoría de los miembros no respaldaron la publicación de la carta esta semana, y algunos dijeron que no la habrían firmado ahora dado el grave giro que ha tomado la guerra en los últimos días. La ira por la carta hizo que la representante Pramila Jayapal, jefa del Caucus Progresista del Congreso, retirara la carta, diciendo que fue redactada hace meses y publicada por el personal sin verificación.

El episodio no solo amenazó con exponer a los legisladores vulnerables a solo dos semanas de una elección en la que los demócratas temen cada vez más perder la Cámara. Podría dar cobertura a McCarthy en un futuro Congreso para argumentar que la oposición a los paquetes de armas multimillonarios de Biden no es solo una preocupación republicana.

Y aunque la carta fue retirada, algunos de los sentimientos plasmados en ella podrían volver a hervir.

La carta decía que los legisladores no se hacían ilusiones sobre la dificultad de involucrar a Rusia, dada su “escandalosa e ilegal invasión de Ucrania”. Pero agregaba: “Si hay una manera de poner fin a la guerra mientras se preserva una Ucrania libre e independiente, es responsabilidad de Estados Unidos buscar todas las vías diplomáticas para apoyar una solución que sea aceptable para el pueblo de Ucrania”.

El problema, sin embargo, es que los términos que Rusia ha establecido para cualquier acuerdo de paz implican asegurar sus ganancias en el campo de batalla. Ahora que ha anexado ilegalmente varias regiones ucranianas, cualquier condición previa que Putin establezca sería imposible de aceptar para Kyiv. Y hacer retroceder tales posiciones le daría al líder ruso la derrota que está desesperado por evitar. Entonces, si bien la idea de hablar puede parecer atractiva, no está claro cómo EE.UU. podría cambiar el cálculo de cualquiera de los lados. Y Biden ha insistido repetidamente en que no negociará sobre la cabeza del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como le gustaría a Putin.

Un demócrata progresista, el representante Ro Khanna de California, le dijo a Bianna Golodryga de CNN que no apoyaba la decisión de retirar la carta.

“Creo que la carta fue de sentido común”, dijo Khanna. “Apoyo el asegurarnos de armar a Ucrania y proporcionar armas a Ucrania y seguir financiándola, pero también creo que, como dijo el presidente, corremos el riesgo de una guerra nuclear”.

“¿No crees que nuestra contraparte debería estar hablando con Rusia? Por supuesto que deberían para asegurarse de que no haya una escalada”.

También existe el riesgo de que la diplomacia en esta etapa pueda ofrecerle a Putin un premio por la carnicería humana que perpetró en Ucrania.

“Existe un peligro moral y estratégico en sentarse con Putin demasiado pronto. Corre el riesgo de legitimar sus crímenes y entregar partes de Ucrania a Rusia en un acuerdo que Putin ni siquiera cumplirá”, escribió el martes el senador demócrata Chris Murphy de Connecticut en un tuit.

“A veces, a un matón se le deben mostrar los límites de su poder antes de que la diplomacia pueda funcionar”.

Una cosa que logró el drama de la carta demócrata sobre Ucrania fue mostrar que mientras el apoyo a Ucrania es bipartidista, la ansiedad por la guerra también lo es, incluso si los escépticos son un grupo más pequeño hasta ahora.

CNN obtiene acceso a taller secreto de drones militares en Ucrania 3:04

Lo que una Cámara de Representantes republicana podría significar para Ucrania

La perspectiva de una Cámara de Representantes más directamente en la imagen ideológica de Trump después de las elecciones intermedias y de más senadores republicanos que compartan su visión del mundo de “Estados Unidos primero” preocupará a la administración.

“Creo que la gente va a estar sentada en una recesión y no van a escribir un cheque en blanco a Ucrania”, dijo McCarthy en una entrevista con Punchbowl News la semana pasada, que fue aprovechada por los demócratas.

Pero no necesariamente significaba que el legislador de California estaba decidido a cortar la ayuda. Es posible que simplemente haya estado creando un espacio político para sí mismo al conocer la sensibilidad del tema en su partido pro-Trump. En teoría, si McCarthy fuera presidente de la Cámara de Representantes, podría aprobar un proyecto de ley de financiación de Ucrania utilizando tanto los votos republicanos como los demócratas.

Pero si su propia posición en una conflictiva conferencia republicana le permitiría hacerlo es otra cuestión. Esa es una de las razones por las que se habla cada vez más en Washington de que los demócratas podrían tratar de aprobar un proyecto de ley gigantesco durante el Congreso saliente, que seguirán controlando después de las elecciones intermedias, incluso si gana el Partido Republicano, para apoyar a Ucrania rumbo a la lucha del próximo año.

McCarthy no es el único republicano que suena escéptico. El candidato republicano al Senado de Ohio, JD Vance, dijo que realmente no le importaba lo que le pasaba a Ucrania antes de la invasión y que Estados Unidos debería preocuparse por la afluencia a través de su propia frontera sur. (Su comentario ha sido utilizado por el opositor demócrata, el representante Tim Ryan, que busca abrirse camino entre la importante comunidad de exiliados ucranianos del estado). Vance es uno de una nueva generación de posibles senadores republicanos que podrían mostrarse más escépticos para ayudar a Ucrania que la vieja guardia de líderes de alto nivel como el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y el senador de línea dura de Carolina del Sur, Lindsey Graham.

Sentimientos similares a los de Vance se escuchan a menudo en los medios conservadores. Pero esas opiniones generalmente descartan las implicaciones más amplias de la guerra en Ucrania. El conflicto es tan importante porque representa más que una disputa territorial en los confines de Europa. Es una lucha por la democracia misma. Si Ucrania cae, Rusia establecerá el principio de que una gran nación autoritaria puede simplemente borrar del mapa a un vecino más pequeño.

Esto tendría graves consecuencias en otros conflictos, por ejemplo, sobre Taiwán en medio de la creciente preocupación de que China podría intentar recuperar la isla democrática por la fuerza. Y una victoria rusa en Ucrania podría amenazar directamente a los aliados de Estados Unidos en la OTAN y acercar a Estados Unidos a un conflicto directo con Rusia.