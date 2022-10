Las autoridades "investigan activamente" después de que una mujer afirme que su difunto padre era un prolífico asesino en serie

Las autoridades "investigan activamente" en una zona rural después de que una mujer afirmara que su difunto padre era un asesino en serie.

(CNN) -- Un sheriff del oeste de Iowa dice que las autoridades locales, estatales y federales están "investigando activamente" en una zona rural donde una mujer afirmó que su difunto padre se deshizo de docenas de cuerpos de personas que mató hace décadas.

"Estamos investigando activamente esto, ¿y quién no lo haría?", dijo el sheriff del condado de Fremont, Kevin Aistrope, a la cadena KETV, afiliada a CNN.

"Tenemos una escena, pero no sabemos si es una escena del crimen", dijo el sheriff a KETV. "No tenemos víctimas, cuerpos. Nada".

La búsqueda se produce después de un artículo de Newsweek en el que se cita a Lucy Studey, quien afirmó que su padre, Donald Studey, mató a entre "50 y 70" personas hace años, y que ella ayudó a deshacerse de los cuerpos en un pozo de una propiedad suya cerca de Thurman, Iowa.

Susan Studey, la hermana mayor de Lucy Studey, dijo posteriormente a Newsweek que las afirmaciones de su hermana no eran ciertas. "Mi padre no era el hombre que ella hace ver. Era estricto, pero era un padre protector que amaba a sus hijos... Los padres estrictos no se convierten en asesinos en serie... Soy dos años mayor que Lucy. Creo que sabría si mi padre asesinó", dijo a Newsweek.

publicidad

CNN se ha puesto en contacto con Lucy Studey para que haga comentarios.

"Todo lo que tenemos es que una mujer se presentó y nos contó una historia sobre cuerpos en un pozo", dijo Aistrope. "Trajimos un par de perros rastreadores de cadáveres. Los perros detectores de cadáveres buscaron allí o buscaron en la zona, y sí indicaron en la zona. No voy a decir que estaba justo sobre el pozo, pero sí indicaron en la zona".

Donald Studey murió en 2013, según KETV.

"Vamos a hacer todo lo posible para probar o refutar que puede haber una escena del crimen", dijo Aistrope.

Las agencias locales, estatales y federales están involucradas, incluyendo la División de Investigación Criminal de Iowa (DCI) y el FBI, dijo Aistrope a KETV. La DCI de Iowa aporta conocimientos, recursos y experiencia a estas investigaciones, especialmente cuando la agencia solicitante es un departamento de policía más pequeño, dijo Mitch Mortvedt, director adjunto de la DCI.

"Nos pidieron que ayudáramos en la investigación, así como al FBI, y estamos encantados de hacerlo, ya sabes, y de intentar proporcionar mano de obra y recursos", dijo a KETV el director adjunto de la División de Investigación Criminal de Iowa.

Los investigadores de la DCI se reunieron con la oficina del sheriff del condado de Fremont y el FBI en un esfuerzo conjunto para buscar pistas del posible asesino en serie.

Mortvedt dijo a CNN que la investigación está todavía en su "infancia" y no hay una línea de tiempo de cuando avanzará, pero será "meses en la fabricación." Mortvedt dijo que, dado que el presunto sospechoso falleció en 2013, las fuerzas del orden se tomarán el tiempo necesario para llevar a cabo esta investigación.

En esta etapa, los investigadores están comprobando la validez de las afirmaciones de Lucy Studey antes de que las autoridades consideren la posibilidad de excavar en una zona donde los perros rastreadores de cadáveres indicaron posibles restos humanos, según Mortvedt. Añade que los perros rastreadores de cadáveres no siempre son fiables como única fuente, por lo que las fuerzas del orden se apoyarán en otras medidas de investigación antes de considerar la posibilidad de excavar.

CNN se puso en contacto con la Oficina del Sheriff del Condado de Fremont para obtener más detalles.