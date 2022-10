Las tan esperadas memorias del príncipe Harry, “Spare”, se lanzarán en enero

Figuras de alto perfil demandan a empresa editora británica 0:54

(CNN) -- Las muy esperadas memorias del príncipe Harry se titularán "Spare" y se lanzarán el 10 de enero, reveló su editor el jueves.

El libro de 416 páginas incluirá el recuerdo de Harry del funeral de la princesa Diana en 1997, cuando el príncipe de 12 años caminó detrás del ataúd de su madre, dijo Penguin Random House en un comunicado de prensa.

Su título parece hacer un guiño al papel percibido de Harry dentro de la familia real, de la cual él y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, dieron un paso atrás como miembros de la realeza trabajadora a principios de 2020.

Desde entonces, la pareja se mudó a EE.UU. y trabajó para lograr su independencia financiera al firmar una serie de acuerdos con los medios. También han revelado algunas tensiones con el hermano de Harry y su padre, el rey Carlos III.

“Para Harry, esta es finalmente su historia”, dijo Penguin Random House. “Con su honestidad cruda e inquebrantable, SPARE es una publicación histórica llena de perspicacia, revelación, autoexamen y sabiduría ganada con esfuerzo sobre el poder eterno del amor sobre el dolor”.

Harry anunció el libro en junio de 2021 y originalmente debía publicarse a fines de 2022, pero el lanzamiento se retrasó.

El príncipe se reunió con su familia luego de la muerte de la reina Isabel II el mes pasado y asistió a varios eventos conmemorativos, incluido su funeral de Estado en Londres. Se desconoce si Harry actualizó el libro para hacer referencia a la muerte de la difunta monarca y el periodo de luto que siguió.

Harry donará las ganancias de las ventas del libro a "varias organizaciones benéficas", dijo el editor. Agregó que ya ha donado US$ 1.500.000 a Sentebale, un grupo que apoya a los niños afectados por el VIH / SIDA en Lesotho y Botswana, luego de su apoyo a una causa a la que su madre, Diana, estaba estrechamente relacionada.

También prometió £300.000 (US$ 347.000) a la organización benéfica británica WellChild, que apoya a niños con enfermedades graves.

Está por verse si el contenido del libro calmará o exacerbará las complejas relaciones de Harry con el resto de la familia real.

En una entrevista de podcast el año pasado, Harry dijo que estaba atrapado en un ciclo de “dolor y sufrimiento” en el clan e insinuó que es muy crítico con la forma en que su padre, Carlos, lo crio.

“En lo que respecta a la crianza de los hijos, si he experimentado algún tipo de dolor o sufrimiento debido al dolor o sufrimiento que tal vez mi padre o mis padres sufrieron, me aseguraré de romper ese ciclo y no lo trasmitiré”, le dijo Harry a Dax Shepard, actor y presentador del podcast “Armchair Expert”.

También se espera que se estrene pronto una serie documental de Netflix con Harry y su esposa, Meghan, aunque aún no se ha anunciado formalmente la fecha de lanzamiento. El periódico Telegraph de Gran Bretaña citó a amigos de los Sussex que insistieron en que todavía saldría en diciembre, según el plan original.

Esto sigue a un acuerdo de producción de varios años que la pareja firmó con el gigante de la transmisión en línea en 2020.