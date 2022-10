Kourtney Kardashian dice que bebió tanto tequila en su boda con Travis Barker que vomitó y no se acuerda de casi nada

Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en Las Vegas 0:52

(CNN) –– Antes de su boda ante un juzgado en Santa Bárbara y su gran celebración de matrimonio en Italia, Kourtney Kardashian y Travis Barker tuvieron una ceremonia secreta en Las Vegas. Ahora, Kardashian dice que no recuerda mucho de lo que pasó.

En el más reciente episodio de "The Kardashians", Kourtney Kardashian suelta la risa cuando su amigo Simon Huck menciona la boda en Las Vegas.

"¡Pero si perdí la memoria! ¡De hecho, no me acuerdo", dijo.

Más adelante en el episodio, explica: "Ni siquiera recordaba a Elvis, que me cantó cuando caminaba al altar. Simplemente no me acordaba. No recordaba que tenía un ramo".

Menos mal para la posteridad quedó un video, en el que ella le dice a Huck: "Estoy como arrastrando las palabras, si no puedes oír".

Cuando un imitador de Elvis que casó a la pareja se equivocó en el nombre de Kourtney y la llamó por el de su hermana Khloé, ella se cayó.

Kardashian se ríe: "Simplemente perdí la cabeza, me caí directamente al suelo y nosotros no podíamos levantarnos".

También dijo que bebió tanto tequila que "vomitó después".

“Me quité la blusa y me desabroché los pantalones, y tuve que caminar de regreso por el hotel con un millón de personas tomándome una foto. Yo era como un desastre", bromeó.