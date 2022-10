Lo que sabemos y aún no sabemos sobre el ataque a Paul Pelosi

Agresor de Paul Pelosi, esposo de Nancy Pelosi, está bajo custodia 0:35

(CNN) -- Se espera que el hombre que presuntamente atacó a Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la casa de la pareja en San Francisco, sea acusado de múltiples delitos el lunes, según funcionarios policiales de San Francisco. Se espera también que sea procesado el martes.

“Estamos coordinando de cerca con socios policiales federales y locales en esta investigación. Presentaremos varios cargos por delitos graves el lunes y esperamos que [el sospechoso David DePape] sea procesado el martes. DePape será responsable de sus crímenes atroces”, tuiteó la fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, el viernes por la noche.

Este es un vistazo a lo que sabemos, y aún no sabemos, sobre el ataque:

Cómo ocurrió el ataque

Un intruso, identificado por la policía como David DePape, de 42 años, enfrentó a Paul Pelosi, de 82 años, con un martillo en la madrugada del viernes y gritó: “¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy?" según una fuente policial. El agresor intentó atar a Pelosi “hasta que Nancy llegara a casa”, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con la situación.

Pelosi llamó al 911 cuando se encontró con el hombre que lo amenazaba y dejó la línea abierta para que un despachador pudiera escuchar su conversación con DePape, hablando en código pero dejando en claro que necesitaba ayuda, según una fuente policial.

La policía de San Francisco ingresó a la casa alrededor de las 2:27 a.m. hora local del viernes (5:27 a.m. hora de Miami) y encontró a Pelosi luchando con un hombre, que desde entonces ha sido identificado como DePape, según el jefe de policía de la ciudad. Los agentes vieron a DePape “asaltar violentamente” a Pelosi con un martillo antes de derribarlo y arrestarlo.

“Es realmente gracias a que el Sr. Pelosi tuvo la capacidad de hacer esa llamada, y verdaderamente la atención y los instintos de ese despachador para darse cuenta de que algo andaba mal en esa situación y hacer que la llamada de la policía fuera una prioridad para que llegaran allí dentro de dos minutos para responder”, dijo Jenkins a Erin Burnett de CNN el viernes.

La policía dijo que DePape entró por una puerta trasera y no estaba claro si eludió alguna medida de seguridad.

Pelosi fue trasladado a un hospital después del ataque y se sometió a una “cirugía exitosa para reparar una fractura de cráneo y lesiones graves en su brazo derecho y manos”, dijo Drew Hammill, portavoz de Nancy Pelosi, en un comunicado publicado el viernes por la noche. Se espera que tenga una recuperación completa.

Se desconoce el motivo

Las autoridades dijeron el viernes que el sospechoso está en el hospital por heridas leves.

DePape no era conocido por la Policía del Capitolio de EE.UU. y no estaba en ninguna base de datos federal que rastreara amenazas, según tres fuentes que fueron informadas sobre la investigación. Pero había publicado memes y teorías de conspiración en Facebook sobre las vacunas contra el covid-19, las elecciones de 2020 y el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.

La Policía del Capitolio de EE.UU. dijo en un comunicado el viernes que está ayudando al FBI y a la Policía de San Francisco “con una investigación conjunta” sobre el allanamiento.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no han proporcionado un motivo para el ataque, pero el jefe de policía de San Francisco, William Scott, dijo en una conferencia de prensa el viernes que el ataque fue “intencional” y “no un acto al azar”.

"Es incorrecto. Nuestros funcionarios electos están aquí para hacer las labores de sus ciudades, sus condados, sus estados y esta nación. Sus familias no se inscriben para esto, para ser perjudicados, y está mal”, dijo Scott.

Crece el temor a la violencia política

Nancy Pelosi no estaba en casa en el momento del ataque, pero viajó a California el viernes para estar con su esposo. El destacamento de seguridad para los legisladores, incluida la presidenta de la Cámara, no protege a sus cónyuges cuando los miembros del Congreso no están con ellos. Pelosi pudo hablar con su esposo después del ataque y antes de que lo llevaran a cirugía, según una fuente familiarizada con el asunto.

El ataque resonó en Washington y provocó una avalancha de condolencias y condenas de los líderes del Congreso de ambos lados del pasillo. También ha subrayado los temores de violencia política dirigida contra los legisladores a raíz de la insurrección del 6 de enero, así como otros incidentes violentos de alto perfil que han perjudicado directamente a los legisladores en los últimos años.

Policía da detalles sobre el ataque al esposo de Nancy Pelosi 2:49

El presidente Joe Biden describió el ataque a Paul Pelosi como “despreciable” y vinculó directamente el ataque a las crecientes tensiones del extremismo de derecha.

“Esto es despreciable. No hay lugar en Estados Unidos, hay demasiada violencia, violencia política. Demasiado odio. Demasiado vitriolo”, dijo Biden en una cena de recaudación de fondos el viernes en Filadelfia.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo en un tuit el viernes que estaba “horrorizado y disgustado” por los reportes, mientras que la oficina del líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, dijo que se había comunicado con Pelosi.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, hablando en un evento de campaña el sábado, pidió a la gente que orara por Paul Pelosi y reflexionara sobre lo que condujo al brutal ataque.

“Quiero que piensen en el ambiente que ha sido creado en Estados Unidos por algunos que nos derribarían, que se enfrentarían entre sí, que degradarían nuestra Constitución y nuestra declaración y nuestra proposición de que 'todos los hombres y mujeres son creados iguales'”, dijo el demócrata de Maryland. “Decimos: ‘Esas verdades son evidentes por sí mismas’, pero no son autoejecutables. Depende de nosotros asegurarnos de que Estados Unidos sobreviva al odio y a la división que muchos generan en nuestro país”.

"Una investigación abierta"

Las autoridades de San Francisco hacen un llamado al público para que brinde datos sobre el ataque.

“Si bien se realizó un arresto, esta sigue siendo una investigación abierta”, dijo el Departamento de Policía de San Francisco en un comunicado.

Se solicita a cualquier persona que tenga información que llame a la línea de información del SFPD al 1-415-575-4444.

Jamie Gangel, Clare Foran, Whitney Wild, Sam Fossum y John Miller de CNN contribuyeron a este reporte.