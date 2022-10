Últimas noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 29 de octubre

Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros de guerra el sábado, intercambiando un total de 102 detenidos, confirmaron tanto Moscú como Kyiv.

Por parte de Ucrania, un total de 52 prisioneros regresaron a casa como parte del canje, dijo en un tuit el jefe de la oficina del presidente ucraniano, Andriy Yermak.

Oficiales, médicos y sargentos se encontraban entre los liberados, según Yermak, incluidos miembros del servicio de la Guardia Nacional, la Armada y las Fuerzas Armadas del país.

Held another POWs swap. We got 52 our people out of the Russian captivity.

Among them are 12 NGU soldiers, including two of "Azov", 18 Navy, 9 TRD and 3 AFU servicepersons, as well as 8 policemen, and 2 civilians. pic.twitter.com/LnQtq0dO28

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 29, 2022